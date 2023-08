Neplodnost: Lékař hovoří o možnostech a metodách v IVF

Již od dětství jsem byl předurčen pracovat ve zdravotnictví, jako malý jsem trávil svůj čas v nemocnici, kde pracovala moje maminka. Hlavně proto mi byla tato profese blízká. Věnovat se gynekologii bylo rozhodnutí, ke kterému jsem dospěl až při studiu na Univerzitě Karlově v Praze, kde jsem promoval v roce 2008. Poté jsem působil na několika soukromých klinikách a porodnicích. Když přišla příležitost pracovat v oboru reprodukční medicíny, neváhal jsem. Nyní se mohu v ordinaci věnovat péči o klienty, kteří se potýkají s potížemi se založením rodiny. Stále jsou páry, které dále bojují a marně se snaží a často ztratí mnoho času, než se rozhodnou využít odborné péče. Proto bych rád shrnul nejzákladnější informace o léčbě IVF, které jsou pro neplodný pár podstatné.

Kdo a kdy by měl navštívit kliniku asistované reprodukce?

Návštěvě kliniky samozřejmě předchází mnohdy dlouhodobé vlastní snažení o přirozené početí, které je párem podporováno různými volně dostupnými prostředky, což je zcela v pořádku. Důležité je ale rozeznat včas, že potřebují odbornou pomoc. Čím dříve se podaří odhalit příčinu neplodnosti, tím dříve můžeme zahájit cílenou léčbu. Vzhledem k dnešnímu životnímu stylu a neustále se zvyšujícímu procentu populace s problémy s početím je mé doporučení stejné pro páry i singl ženy a muže, pokud rodinu plánují do budoucna, je dobré navštívit reprodukční kliniku a podstoupit základní sadu vyšetření. U ženy to znamená odběr krve a ultrazvuk a u muže též odběr krve a spermiogram. Výsledky nám prozradí, v jakém stavu se nachází reprodukční orgány, tedy jaké jsou možnosti pro budoucí početí. Osobně doporučuji návštěvu neodkládat.

Nejčastější příčiny neplodnosti

Pokud jde opravdu o nejčastější potíže, u žen se setkávám s problémy s ovulací, ať už zcela chybějící či nepravidelnou, kdy k ovulaci dochází pouze v některých cyklech, což může být důsledkem syndromu polycystických vaječníků (PCOS), problémů se štítnou žlázou nebo vlivem předčasného selhání vaječníků – pokud vaječníky přestanou fungovat před 40. rokem věku. Dokážeme ale pomoci i ženám trpícím endometriózou, neprůchodností vejcovodů a dalšími onemocněními či komplikacemi. U mužů je rozhodující kvalita spermatu, tedy počet spermií jejich tvar a pohyblivost, tyto vlastnosti zjišťujeme pomocí spermiogramu. Nejsou-li výsledky vyšetření ideální, poskytujeme poradenství ke zlepšení kvality spermatu pro následné úspěšné oplodnění. Dle přání klientů je možné také vyšetřit míru fragmentace DNA spermií, která má zásadní vliv na vývoj embrya a jeho správné zahnízdění v děloze.

Průběh a délka léčby

Vše začíná úvodní konzultací a základními vyšetřeními obou partnerů. V ideálním případě, když během jednoho menstruačního cyklu proběhnou všechna potřebná vyšetření a výsledky jsou bez významných komplikací, dá se říci, že další menstruační cyklus můžeme začít ať už jednodušší formou léčby, jako je IUI, nebo standardním IVF. Vše je samozřejmě velmi individuální a nedá se tedy jasně říci, jak dlouhá léčba může být. Každopádně pár, vždy před zahájením léčby, dostane dle výsledků vyšetření časový a finanční harmonogram. Rozhodnutí, zda léčbu zahájí, je již čistě na nich. Jednoduchý průběh léčby je také přehledně znázorněn na stránkách kliniky.

Dostupné metody IVF

V oblasti léčby neplodnosti jsme ve Stellartu velmi flexibilní a snažíme se klientům vyjít vstříc. Možnosti jsou poměrně široké, od méně invazivních metod jako například datace styku či IUI přes minimální až po plně řízenou stimulaci a dárcovský program. Klientka u nás může podstoupit vyšetření průchodnosti vejcovodů (HyCoSy) a dále běžně zajišťujeme imunologické či genetické vyšetření u našich smluvních partnerů. Zkrátka zajistíme vše, co k efektivní léčbě potřebujeme. Stejně široké možnosti máme, i co se týče laboratorních metod. Od základních metod jako ICSI, Microfluid Sperm Sorting nebo vyšetření DNA fragmentace spermií až k metodám, které se týkají kultivace embryí tj. permanentní monitoring embryí, asistovaný hatching a další. Všechny metody jsou přehledně uspořádány na webových stránkách kliniky s podrobným popisem.

Úspěšnost léčby

Jednotlivé kliniky uvádějí na svých webových stránkách jedno číslo, které nemá vypovídající hodnotu. Na našich stránkách uvádíme hodnotu 75%, je to ovšem úspěšnost kumulativní. Abychom byli konkrétní je nutné pacientky rozdělit do několika skupin, kde hlavním parametrem bude věk. Nejlepších výsledků dosahujeme ve věkové skupině do 37 let, tam je procento úspěchu kolem 85 %. V dalších skupinách procenta klesají. Obecně ale mohu potvrdit, že jsme schopni pomoci většině párů, které se na nás obrátí.

Citlivý přístup k pacientům

Z psychologického hlediska je léčba dost náročná, některé klientky podstupující léčbu mají tendenci své potíže tajit před svým okolím, což psychice také neprospívá. Citlivé téma si žádá citlivý přístup a toho se na klinice držíme. Hlavním rozdílem oproti ostatním klinikám je ten, že ve Stellartu se klientům, dle jejich přání, od počátku věnuje pouze jeden lékař. Vztah mezi pacientem a lékařem je tedy maximálně důvěrný a to má pozitivní vliv na psychiku. To jak lékař s klienty komunikuje je stěžejním při budování vzájemné důvěry. Bez důvěry nelze dosáhnout potřebných výsledků, tím se při vedení konzultací řídím. Řada pacientek se informuje o možnostech léčby na sociálních sítích a na konzultaci přijdou vyzbrojeny dotazy. Jako lékař trpělivě odpovídám, vysvětluji a někdy také vyvracím mylné domněnky a dezinformace. Jako dobrý zdroj informací a také podpory nabízíme klientům možnost připojit se mezi členy jedné z nejvíce rozšířených facebookových skupin na téma IVF, kterou Stellart spravuje. Pouhá možnost se někomu svěřit může mít obrovský význam a k tomuto účelu byla skupina vytvořena a také mu slouží. Mezi členy je zván každý, kdo se s léčbou potýká, a nezáleží, jakou kliniku navštěvuje. Zajímavé je i hodnocení jednotlivých klinik z pohledu pacientů.

Závěrem bych rád uvedl, že se není čeho bát. Konzultací v jedné z ordinací kliniky Stellart nic neztratíte, spíše získáte.