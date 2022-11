Mrzne? Nevadí. Koupání v cedrovém sudu na zahradě je hitem

Precizně vyrobené cedrové sudy pro váš zasloužený relax

Rodinná firma Cedrové sudy z Vysočiny se rozhodla přinášet do vašich domovů, hotelů či wellness zařízení jedinečné okamžiky, a to v podobě cedrových sudů. Po náročném pracovním dni není nic lepšího než se naložit do horké vody a poslouchat praskající oheň.

Koupací sudy a kádě rodinná firma vyrábí z kanadského červeného cedru. K ohřívání vody nepotřebujete nic jiného než dřevo a sirky. I v těch nejchladnějších dnech si každý užije příjemně teplou vodu, vůni dřeva a pohled do přírody.

A jak se o cedrový sud starat? Na vodu se využívá bezchlórová chemie, která je šetrná ke dřevu i k vaší pokožce. Pokud dojde k mechanickému znečištění, stačí vodu jen vylít a napustit novou. Na přání je možné sud osadit filtrací nebo UV lampou.

V čem je cedrové dřevo výjimečné?

K výrobě koupacích sudů vyzkoušela rodina mnoho materiálů, ale cedrové dřevo je jasnou volbou. Proč? Málokdo ví, jaké jsou skutečné přednosti cedrového dřeva. Červený cedr z Kanady se pyšní svou stálostí, odolností a vůní. Sudy vyrobené z cedru vydrží až několik desítek let. Dřevo je vysoce odolné proti rozkladu, ani voda či vysoké teploty mu nevadí.

Cedr perfektně obstojí v tuhých zimách, ale i při parném letním počasí. Na rozdíl od jiných měkkých dřevin, jako jsou smrk nebo modřín, červený cedr příliš nepracuje a drží stejný tvar. Má také výtečné izolační vlastnosti – ohřátá voda tak vydrží dlouho teplá a vy nemusíte mít obavy, že voda brzy vystydne.

Cedrové sudy jako dominanta zahrad

Díváte se na svou zahradu a přemýšlíte, co vám na ní chybí? Věřte, že s cedrovým sudem bude zahrada konečně kompletní. Sudy se stávají jedinečnou dominantou zahrady. Lze je postavit kamkoliv – pod pergolu nebo doprostřed pozemku. Záleží jen na vás, kde si chcete se svou drahou polovičkou, rodinou nebo přáteli užívat relaxační koupel.

Nemusíte tedy jezdit nikam daleko, abyste si zrelaxovali tělo i mysl. Každá zahrada je vhodná pro koupací sud. A nejen to! Firma z Vysočiny jde ještě dále a vyrábí taktéž cedrové sauny, které se perfektně hodí nejen do vašich domovů, ale také do hotelů, na chalupy či do wellness zařízení.

Jedinečné cedrové sauny domů i do hotelu

Aromaterapeutický a terapeutický zážitek. To poskytne sauna z cedrového dřeva. Pobyt v cedrově sauně vám pomůže se rychle zbavit únavy, obnoví duševní energii a posílí váš imunitní systém. K dispozici máte několik druhů kvalitně a řemeslně zpracovaných saun.

Sauny sudové – k výrobě se využívá pouze cedrové dřevo. Různě barevné odstíny tohoto dřeva vykouzlí nádhernou a originální podobu sauny, kterou vám bude závidět každý soused i návštěva.

Vestavné sauny – k výrobě je použita široká škála materiálů. Perfektní volbou jsou nejen pro hotely, rezidence, ale také fitness a wellness zařízení. Možnosti jsou takřka neomezené – využití skleněných oken a dveří i neobvyklé úhly.

Saunové domy - tento unikátní systém a způsob saunování je pro skutečné saunové milovníky. Dům lze umístit kamkoliv na zahradu, z okna máte krásný výhled do přírody.

K dispozici je pro vás připraven tým architektů, kteří vám pomohou navrhnout jedinečnou saunu. Řekněte si, jak chcete, aby sauna vypadala, a přesně takovou vám firma vyrobí a dodá. A vy se už jen můžete těšit na nikým a ničím nerušený relax spojený s mnohými pozitivními účinky na vaše tělo i mysl.

Po sauně rovnou do ochlazovací kádě

Jestliže si chcete saunu užít na maximum, ideální je skočit rovnou do ochlazovací kádě nebo vany. Firma myslí i na to, a proto vyrábí ochlazovací kádě a vany vhodné pro venkovní otužování i po ochlazení po saunování. Velikost kádě není nijak omezena – to, co si řeknete, budete mít.

Kádě a vany se pyšní precizním zpracováním. Jsou opatřené vypouštěcím otvorem a systémem, který zabrání přeplnění vany. Vany jsou maximálně komfortní, jelikož mají žebřík i sedátko pro vaše pohodlné usazení. V posledních letech je otužování velkým hitem, a tak kádě a vany u nás zdobí mnoho domácností. Staly se neodmyslitelnou součástí každodenního života pro mnoho rodin.

Největší výhody otužování:

posiluje obranyschopnost organismu,

snižuje se riziko virového onemocnění,

je nižší riziko potíží s vysokým tlakem,

snižuje náchylnost na změny počasí,

zlepšuje potíže s alergiemi.

Vyšperkujte si svůj saunový zážitek

Nejen ochlazovací kádě vám umožní dopřát si perfektní zážitek ze saunování. Lněné koberečky a polštáře do sauny zvýší vaše pohodlí, jelikož dokáží pojmout značné množství potu. Turbany a čepičky zase udrží vaši hlavu v teple. Po ochlazení není snad nic lepšího než se zabalit do pohodlného a kvalitního župánku ze lnu a bavlny.

Saunových doplňků je na e-shopu celá řada, stačí si jen vybrat. Co ještě vám pro pohodlné suanování chybí?