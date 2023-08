Mistrovství světa v hokeji 2024

Původně se za předpokladu postavení nové haly mělo hrát v Brně, k tomu ale nakonec nedojde.

Hrát se bude na stejných stadionech jako na minulých dvou turnajích v letech 2004 a 2015, a to v O 2 areně v Praze a Ostravar Aréně v Ostravě. Do O 2 areny, kterou přes sezonu Tipsport extraligy obývá tým HC Sparta Praha, se vejde až 17 400 lidí. Aréna, ve které normálně hraje tým HC Vítkovice Ridera, tedy Ostrava Aréna, pojme o trochu méně fanoušků, a to zhruba 10 000.

Pokud jste hokejovým fanouškem, zapište si, že turnaj se odehraje mezi 10. a 26. květnem 2024.

Skupiny a týmy

Týmy na mistrovství světa jsou vždy rozdělené do 2 skupin. Šampionátu se zúčastní 16 týmů rozdělených do skupiny A a B. Česko jako pořadatel mělo ještě navíc možnost prohodit 2 týmy z opačných skupin, klidně i sami sebe. Této šance se naše země rozhodla využít, ale nebylo to ve prospěch českého týmu či mužstva našich sousedů, Slováků. Vyměněné byly týmy USA a Kanady. Mužstvo, které si z mistrovství světa v roce 2023 odneslo zlato, nastoupí nakonec ve stejné skupině jako Češi.

Skupina A bude hrát v Ostravě a skupinu B, ve které jsou i Češi, čeká O 2 arena v Praze. Skupiny vypadají následovně:

Skupina A – Ostrava Aréna Skupina B – O2 arena USA Finsko Švédsko Kanada Německo Švýcarsko Slovensko Česko Lotyšsko Dánsko Francie Norsko Kazachstán Rakousko Polsko Velká Británie

Kdo je pozorný, všiml si, že šampionátu v ČR se zúčastní i země, které jsme tu v roce 2023 neměli. Konkrétně jde o nováčka Polsko a staronovou Velkou Británii. Tyto týmy do elitní skupiny postoupily z divize I A.

V hokejovém světě je obecně známé, že naše země je velmocí ve výrobě puků. A jak všichni víme, puk je srdcem hokeje. Z toho vyplývá i motto šampionátu – „Srdce do hry“. Hlavním motivem tohoto turnaje bude, jak už jste možná pochopili, puk. A ne jen tak nějaký puk, ale tzv. „pukotikon“. Na logu mistrovství je jeden z 10 základních pukotikonů, usměvavý puk. Logo bylo představeno 11. dubna 2023.

Víte, že už od 20. července se můžete registrovat k nákupu vstupenek? Na základě losu pak bude registrovaným zájemcům umožněna koupě 20 % z celkového počtu balíčků vstupenek 1. a 2. kategorie. Volný prodej dalších lístků započne v polovině října. Během zimy se ještě uvolní vstupenky na jednotlivá utkání.

Náš tip na závěr: Čekání na MS v ledním hokeji si můžete krátit sledováním přípravných zápasů a hokejových lig po celém světě. Výsledky najdete třeba na 24live. Odvodit z nich můžete hráče, kteří by nás v každém případě měli reprezentovat.