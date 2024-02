Markýza by neměla chybět na žádné terase

Jedním ze způsobů, jak si ho zajistit, je instalace markýzy. Proč by neměla chybět ani na vašem balkoně a jak ji vybrat?

Markýza vás ochrání před sluncem i deštěm

Máte domeček nebo byt s balkonem a zahrádkou, na které trávíte v létě většinu času, ale přemýšlíte, jak se během toho ochránit před slunečními paprsky i dešťovými kapkami? Chcete si vychutnat ranní kávu v klidu a bez obav, že na vás bude pršet nebo svítit sluníčko? Řešením je pořízení markýzy na terasu, která se dá kdykoli snadno a rychle zatáhnout. Jaké jsou její další přednosti?

Umožní vám trávit čas venku i během parných letních dní.

Poskytne vám příjemný stín.

Sníží množství tepla, které prostupuje do interiéru.

Ochrání vás před lehkým deštěm.

Postará se o soukromí.

Ochrání nábytek a další věci, které na terase máte, před rozmary počasí.

Brání přehřívání dlažby i fasády.

Jak vybrat tu pravou markýzu?

Markýza se skládá z konstrukce a látky, kterou si vyberete tak, aby ladila k vašemu domovu. Například Univers.cz vyrábí konstrukci venkovních markýz z hliníkové slitiny, jako potahy používají kvalitní markýzové látky se speciální povrchovou úpravou proti vodě, plísni a s UV filtrem. A jak vybrat tu pravou? Rozměry si necháte vyrobit na míru, vybrat si musíte typ a způsob ovládání.

Nejoblíbenější jsou kazetové výsuvné markýzy, které si zamilují i ti nejnáročnější uživatelé. Vynikají velmi pevnou konstrukcí s celohliníkovou kazetou, látku i ramena chrání před prachem i nepřízní počasí box. Další možností jsou jednoduché kloubové markýzy, u kterých je látka navinutá na hřídeli, nebo boční markýzy.

Když přijde na ovládání, můžete volit mezi markýzou, která se ovládá ručně, pomocí kliky, nebo markýzou ovládanou pomocí motoru a ovladače nebo tlačítka na zdi. Samozřejmě si můžete motorizaci pořídit i dodatečně, ideální k tomu jsou motory s integrovanými přijímači, abyste minimalizovali stavební zásahy v interiéru.

Náš tip na závěr: Výběr markýzy nepodceňujte, nesnažte se na ní ani příliš šetřit. Pořizujete si ji na několik let dopředu, stejně jako třeba bazén, investice do kvality a pohodlí se tak vyplatí. Co si budeme povídat, i automatické stahování, které se může zdát jako zbytečnost, se brzy ukáže jako nepostradatelná věc. Proč se zvedat pokaždé, kdy potřebujete trochu stínu nebo naopak sluníčka, když stačí vsedě nebo vleže stisknout jedno tlačítko?