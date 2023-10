Marcel Soural: Inteligentní ovládání? Plníme s ním cíle Trigemy

Fragment v pražském Karlíně se silně zapsal na mapu nejprestižnějších developerských projektů v Česku. Trigema ho postavila jako prémiové nájemní bydlení, které nabízí 140 nevšedních a plně vybavených bytů. Ty kromě propracovaného designu slibují i naprosté pohodlí a žádné starosti spojené s domácností.

„Od počátku jsme měli ambici s Fragmentem přepsat kapitolu nájemního bydlení v Česku. Svým propojením umění a designu jak v exteriérech, tak v interiérech, přidanými službami a vysokým standardem široce přesahuje hranici „obyčejného“ rezidenčního bydlení,“ vysvětluje zakladatel a předseda představenstva investiční skupiny Trigema Marcel Soural. Rozhovor vedl David Nebor ze společnosti Loxone, lídra trhu v oblasti inteligentní automatizace budov.

Podařilo se prémiové byty pronajmout?

Tři měsíce po poslední kolaudaci máme všech 140 bytů plně obsazeno. Takže vidíme, že poptávka po prémiovém nájemním bydlení tady je a naši nájemci nám potvrzují dennodenně, že dělat věci jinak lidé ocení.

Fragment od Trigemy přesahuje hranice klasického rezidenčního bydlení.

Dělat věci jinak… Jinakost vyvolává diskusi, a tak to s Fragmentem přesně bylo.

Když chcete upozornit, musíte mít trochu jiný koncept, než je vidět na každém rohu – novodobé stavby jsou všechny stejné, jako přes kopírák. To, že podoba Fragmentu vzbuzuje diskuzi, nás těší. To, co ji nevzbuzuje, je totiž nuda. My chceme být jiní, inspirovat a podněcovat společenskou debatu.

Téma odlišnosti se propisuje i do nové kampaně Trigemy – Developer Of Different. Co chcete ukázat?

Rezidenční i nájemní projekty Trigemy představují snoubení tří principů, které dělají naše projekty odlišnými – výjimečná architektura, která oslavuje originalitu umění a krásu designu. Chytré technologie, které usnadňují každodenní život. A v neposlední řadě udržitelnost – uvědomujeme si vlastní odpovědnost nejen k prostředí, ve kterém podnikáme a žijeme.

Lišit se je pravděpodobně snahou většiny developerských projektů. Jak dosahujete skutečné jinakosti?

Právě propojením zmíněných tří pilířů Developer Of Different. Většina vznikajících projektů se soustředí na jeden z nich, maximálně na dva. Výsledné stavby jsou tak buď podařené po stránce architektury a designu, technologicky dobře promyšlené, nebo odpovídají požadavkům na co nejvyšší udržitelnost. V našich projektech se soustředíme na vysoký standard všech těchto pilířů. A nejlepším důkazem je Fragment.

Projekty Trigemy mají i přesah do lokalit, ve kterých stojí.

Každý náš projekt představuje nový způsob, jak zažít bydlení ve městě jinak. Při jejich tvorbě se snažíme jít za hranice „pouhého“ bydlení. Nevznikají tak jen obytné komplexy, ale promyšlené prostory, díky kterým naše projekty mění charakter čtvrtí.

Trigema dbala u Fragmentu na architekturu a design, udržitelnost a chytré technologie.

Tak se zastavme u prvního pilíře – architektury. Čekal jste, že plastika Lilith od Davida Černého bude tolik provokovat?

Naší vizí bylo od začátku propojit prostřednictvím projektu Fragment kvalitní architekturu a moderní umění s každodenním životem a dostat metropoli opět na výsluní novodobého stavitelství. Chceme dělat originální, funkční a užitné stavby. Takové, které zanechají poselství budoucím generacím, a možná taky trochu provokují. Provokace v architektuře je potřeba a výjimečná lokalita Rohanského nábřeží si o unikátní počin přímo říkala.

Dále zmiňujete udržitelnost. Jak k ní Trigema přistupuje, aby nebyla pouhým líbivým marketingovým slůvkem?

To sexy slovíčko do našeho přemýšlení vkládáme už od roku 2012. Postupně prorůstá do všech firemních struktur a ve výsledku vypadá jako objekt, který maximálně využívá moderní řešení pro výstavbu. Využité technologie tak zahrnují například tepelná čerpadla země–voda se soustavou 30 geotermálních vrtů hloubky 180 metrů, využití studniční a dešťové vody pro pokrytí provozní spotřeby a zelené střechy s vegetací. Nicméně je důležité si uvědomit, že udržitelnost musíte vnášet již do původních myšlenek, projektování a v neposlední řadě také do výstavby, aby to nakonec nebylo pouze atraktivní slovo bez hmatatelného výsledku.

Jak s tím vším souvisí poslední pilíř, tedy chytré technologie? V čem pomáhají?

V otázce udržitelnosti našich projektů jsou chytré technologie základním bodem pro udržitelné budovy, které jako Trigema stavíme. BIM model a technologie Smart Home nám umožnují smart metering, tedy chytré měření spotřeby energie, a efektivní údržbu budov. V oblasti výstavby jdeme nad rámec standardu nejen co se týče designu, díky čemuž naši klienti mohou vést pohodlný, a zároveň úsporný provoz domácnosti. Chytré technologie také „čistí“ prostor a díky tomu nemá interiér rušivé elementy. Pro obyvatele bytu je pak mnoho běžných aktivit dokonale ergonomických.

Fragment nabízí prémiové, designové nájemní byty. Všechny jsou již pronajaté.

Moderní stavby jsou technologií plné. Již jste zmínil třeba tepelná čerpadla. Jaké další technologie bychom třeba ve Fragmentu našli?

Technologické vybavení všech jednotek zahrnuje vytápění i chlazení za využití aktivovaných podhledů, vzduchotechniku s rekuperací, filtrací a úpravou vlhkosti i teploty přiváděného vzduchu. A dále také chytrý systém, pomocí kterého lze ovládat tepelnou pohodu, ventilaci, osvětlení, domovního vrátného či zabezpečení.

Inteligentní systém nahrazuje jednoúčelové řídicí systémy zmíněných technologií.

Systém nám umožnuje využít potenciálu moderní domácí automatizace, který by byl s využitím několika řídících systémů velice obtížný. Využíváme inteligentní domácnost Loxone, kdy jednoduše řídíme vše prostřednictvím jedné aplikace – větrání, míru vlhkosti a teploty, ale i ovládání žaluzií, osvětlení a mnoho dalšího. Dále nám Loxone dává možnosti přístupového systému, odchodových režimů, kontrol spotřeb, využíváme data z meteostanice a další.

Každý pokoj lze ovládat jedním stylovým tlačítkem. Je jednodušší a nenarušuje design. (Ilustrační snímek)

Zároveň vám to umožňuje ovládání automatizovat…

Například díky odchodovému režimu se můžeme chovat ekonomičtěji, a zároveň šetrněji k přírodě – v době, kdy je byt opuštěný, dochází k útlumu vytápění, chlazení a zároveň k automatickému režimu stínění. Vyhovuje nám mít vše na jednom místě, v jedné aplikaci Loxone, která chápe konsekvence a je schopna řešit situace ve větší míře za uživatele.

Třeba čidla vlhkosti a teploty jsou schopna vyhodnotit rosný bod, informují větrání, které automaticky zvýší nebo sníží průtok vzduchu. Případně systém zavře i hlavice chlazení, aby nedocházelo ke kondenzaci a vzniku plísní. To by bylo v případě samostatného systému vzduchotechniky, chlazení a čidel velice složité.

Jedním z hesel zmiňované kampaně je „Odvaha žít jinak“. Chtělo odvahu upustit od konvenčních řešení a zvolit inteligenci?

Loxone je další logický krok, kam posunout potenciál moderní domácnosti s využitím automatizace, aby byla její správa pohodlnější a ještě šetrnější. Zvyk je železná košile a přechod od běžného života 20. století k současnosti může znamenat pro starší generace bolestivou proměnu. Strach z nového přirozeně brzdí tento pokrok. Zpětnou vazbu ale nakonec dostáváme ve smyslu „proč jsem se toho tolik bál“ nebo „jak jsem bez toho mohl vůbec žít“ a podobně.

Loxone jste využili ve Fragmentu. Hodláte z něj udělat standard pro další vaše stavby?

V našem konceptu Developer of Different hrají technologie jednu z klíčových rolí, takže s inteligentním ovládáním budeme určitě pokračovat a zařazujeme ho jako standard do našich dalších projektů. Těmi jsou třeba nová rezidenční čtvrť LIHOVAR na pražském Smíchově nebo PAPRSEK Stodůlky, které jsou určeny pro vlastnické bydlení.

