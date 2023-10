Made in Czech Republic. HUTIRA pokřtila nové domovní regulátory

V polovině září se proto uskutečnil slavnostní křest tohoto dvoustupňového regulátoru určeného pro rodinné domy. Akce nabídla atraktivní program za účasti mnoha důležitých osobností pro české plynárenství včetně zajímavé diskuze o budoucnosti tohoto perspektivního oboru.

Historie společností HUTIRA je neodmyslitelně spjatá se společností Francel, která už na začátku šedesátých let minulého století vyrábí svůj regulátor tlaku na zemní plyn. V červnu roku 1993 se Ivo Hutira jr. s Vráťou Malým vydávají do sídla francouzské společnosti. Mise byla víc než úspěšná – obě strany se domluvily na vzájemné spolupráci. O čtyři měsíce později vydal Strojírenský zkušební ústav rozhodnutí o instalaci prvních 500 kusů domovních regulátorů v České republice.

Tyto se postupně staly nejprodávanější na českém i slovenském území. „Tehdy krátce po revoluci probíhal v tehdejší Československé federativní republice plynárenský boom, bohužel domácí výrobce nezareagoval správně na poptávku trhu. A tak bylo potřeba situaci řešit. Pro nás to byla obrovská výzva a příležitost,“ vysvětluje Ivo Hutira jr., jednatel a majitel společností HUTIRA, a dodává, že jednání o připuštění dovezených regulátorů do domácí plynárenské sítě trvalo dnes těžko uvěřitelné dva roky a šest měsíců.

Třicet tři let nato vyjíždí z výrobní linky v Popůvkách první domovní regulátor tlaku plynu s nápisem Made in Czech Republic. „Dnes již tyto regulátory vyrábíme u nás v České republice pod značkou HUTIRA. Jsme hrdí na to, že se po více než třiceti letech vrací jejich výroba opět domů. Doufáme, že tímto krokem přispějeme k oživení plynárenství na našem území,“ říká s úsměvem Monika Zitterbartová, ředitelka marketingu značky HUTIRA a výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas.

Kapacita výrobní linky je 50 tisíc kusů regulátorů za rok, naším hlavním cílem je dodávat regulátory především odběratelům ze střední Evropy. Pro naši značku i české plynárenství se tak jedná o stěžejní milník.

Oslavit tuto významnou událost na poli českého plynárenství přijela řada významných hostů, mezi nimi například ředitel Strojírenského zkušebního ústavu v 90. letech minulého století Petr Mašek, předseda Obvodního báňského úřadu pro Jihomoravský a Zlínský kraj Jan Brothánek, bývalý šéf Energetického regulačního úřadu Jan Pokorný a také bývalý jednatel společnosti GasNet Služby, s.r.o. Pavel Káčer.

Na všechny hosty čekal v sídle společnosti HUTIRA v jihomoravských Popůvkách bohatý program, kterým provázela Monika Zitterbartová ve spolupráci s ředitelem Regionální hospodářské komory Brno Čeňkem Absolonem. Po prezentaci majitele Iva Hutiry jr. proběhla živá diskuze o principech cirkulární ekonomiky, obhajobě zemního plynu jako udržitelného zdroje energie (tzv. fenomén „Gas Advocacy“) nebo budoucnosti sektoru plynárenství ve střední Evropě.

„Zatímco ostatní přesouvají produkci do východní Evropy a Asie, my naopak stahujeme výrobu do České republiky. Máme za to, že plynárenství má v Česku velkou budoucnost. Jednoznačně mu věříme, což potvrzuje i naše investice do výrobní linky,“ řekl Radek Kundrata, ředitel útvaru obchodu, marketingu a rozvoje společnosti HUTIRA.

Tematický blok zakončilo slavnostní odhalení výrobní linky a křest domovních regulátorů tlaku plynu. Slavnostního aktu se ujali Božena Hanáková, dlouholetá zasloužilá manažerka společnosti HUTIRA, Ivo Hutira jr. a sr., Petr Mašek a Pavel Káčer.