Látky a láska k šití mě z mateřské vystřelily do světa podnikání

Z dětského pokojíčku do vlastního skladu s 20 000 metry látek? Ano, je to možné.

Jmenuji se Renata Jurenková a jsem spolu s manželem Ondřejem zakladatelkou naší malé rodinné firmy z Podkrkonoší. Zárodkem vzniku byl společný sen o podnikání a nezávislosti, touze něco dokázat a uspět! Zabýváme se prodejem jedinečných látek, střihů a galanterie, kterých na trhu není mnoho.

Na nedostupnost kvalitních látek jsem narazila už v začátcích podnikání. Dalo to práci, ale dnes má de-park vlastní sklad s 20 000 metry látek, který dává našim zákaznicím širokou možnost výběru.

Jak to všechno začalo?

Před patnácti lety jsem otěhotněla s dcerou Emou. Mateřská a následně rodičovská dovolená pro mě vytvořila prostor pro realizaci mé kreativity, která se zároveň doplňovala s touhou ušít pro svou dceru nejprve edukativní doplňky do pokojíčku, později kvalitní a originální oblečení. Hned na začátku jsem však zjistila, že kvalitních látek na oblečení je na českém trhu zoufale málo, bylo tedy nutné se porozhlédnout v zahraničí. Oblíbila jsem si několik e-shopů, kde jsem látky v malém nakupovala. Z šití malinkého oblečení na miminko zbývala spousta látek, které se mi doma kupily. Začala jsem tedy koketovat s myšlenkou prodeje mnou ušitého oblečení.

Založila jsem si profil na fler.cz, kde jsem postupně nabízela oblečení na děti i dospělé. Oblečení se líbilo a prodávaly se stovky kusů. Po narození syna Antonína (1,5 roku po narození dcery Emy) už přes fler chodilo větší množství objednávek a můj flerobchůdek vzkvétal. Nebylo to však na uživení a tak jsem se po mateřské vrátila do svého zaměstnání učitelky 1. stupně ZŠ a šila oblečení po večerech. Také jsem navázala spolupráci s Alenkou, která je vyučená švadlenka a ráda mi vypomáhala.

Je mateřská dovolená příležitostí začít?

Rozhodně ano. Třetí těhotenství s naším synem Otakarem mi dalo impuls se do podnikání opřít tak, aby mě uživilo. Pouze šitím oblečení to však nešlo. Manžel mi vnuknul nápad na rozšíření činnosti o e-shop s látkami, které budou kvalitní, originální, cenově dostupné a prodávat je budeme s prvotřídním servisem. Navštívili jsme veletrh s 5000 Kč v kapse a tato malá investice dala v roce 2016 postupně za vznik e-shopu s látkami www.de-park.cz .

Dnes už si navrhujeme a tiskneme vlastní vzory na látky.

Spoluprací podporujeme místní firmy

Máme rádi osobní kontakty a podporování místních firem. Žijeme i podnikáme ve východních Čechách, proto jsem navázali spolupráci s firmou BSSHOP v Trutnově, kteří pro nás zpracovali e-shop. Po marketingové stránce spolupracujeme dlouhodobě s firmou WebPrezent z Nového Bydžova, s nimi jsme prakticky v každodenním kontaktu a velmi si rozumíme. Mnoho dalších dodavatelů máme z našeho regionu a jsme rádi, že s nimi můžeme dlouhodobě spolupracovat. Snažíme se preferovat malé a střední firmy, ideálně rodinného typu. Ze zkušenosti víme, že u nich bývá lepší snaha o trvalou spolupráci.

Chcete svůj šicí projekt ukázat světu? Staňte se naším ambasadorem.

Postupně rozšiřujeme tým o tvůrce z Čech a Slovenska, kteří se stávají našimi ambasadory. Ti šijí z našich látek a často i podle našich střihů, poskytují nám fotografie ušitého oblečení a my pak jejich prostřednictvím můžeme lépe prezentovat látky našim zákaznicím. Partnerství je oboustranné. My jim naopak poskytujeme marketingovou podporu a pomáháme s prodejem na sociálních sítích. Naše facebooková stránka čítá přes 19 tisíc sledujících, na instagramu každým dnem přibývá také spousta fanoušků.

Super servis zákazníkovi není klišé, je na 1. místě

Zakládáme si na prvotřídním servisu a věřte, že to není jen „klišé“. Pilířem naší firmy je nabízet zákazníkovi kvalitu s perfektní službou, ostatně toto také očekáváme od našich dodavatelů.

Máme vlastní youtube kanál de-park TV

Je velmi oblíbený, neboť dokáže alespoň částečně zprostředkovat nové látky zákazníkům. Detailně natáčíme všechny nové materiály, galanterii i střihy, a to pravidelně, 2x týdně.

1x do měsíce vysíláme ŽIVĚ z našeho království látek

Naše švadlenky to velmi baví, mají možnost se na cokoliv zeptat. V živém vysílání také zveřejňujeme hotové projekty, novinky, různé akce a návody, ukazujeme látky i galanterii.

Designer Karl je náš unikátní nástroj na plánování oblečení

Z nepřeberného množství látek a mnoha střihů si můžete zdarma vizualizovat oblečení ještě před ušitím. Je to skvělý pomocník při plánování šicích projektů.

24/7 jsme k dispozici na LiveChatu

Ten využívají naše zákaznice nejvíce. Obratem odpovíme na jakýkoliv dotaz a poradíme. Nejčastěji se ptají na barevné kombinace látek, barevně ladící nitě a zipy k látkám, chtějí radu ke střihu nebo i k věrnostnímu systému, aby mohly čerpat výhody…denně řešíme desítky dotazů.

Se švadlenkami začátečnicemi jsme v dennodenním kontaktu

Maximální podporu dáváme začátečnicím v šití – ke každému našemu krejčovskému střihu si mohou stáhnout detailní fotonávod s popisem, který je krok za krokem dovede k ušitému kousku oblečení. Standardem je rychlé vybavení objednávky, telefonická komunikace se zákaznicemi v případě, že se nám v objednávce něco nezdá.

Vytváříme střihy, podle kterých zvládne šít i úplný začátečník.

například neladí náplet k vybrané teplákovině. Dále máme jednoduchý věrnostní systém, posíláme vzorky látek, slevy pro členy VIP klubu a spousty dalších výhod. Aktuálně jsme dokončili několikaměsíční práci na parametrickém filtru, kde si zákazníci mohou velmi zjednodušit a zpříjemnit výběr materiálu, který si chtějí koupit.

Jsme už 6 let pyšní na spolupráci s Českou televizí

Pochlubit se můžeme spoluprací s Českou televizí a spoustou dalších známých jmen v oblasti licenčních tisků na látky. První licencí byly Ovečky z Déčka, známé z dětské televize Déčko. Následovaly smlouvy na tisk pohádek Jů a Hele, pořad Kouzelná školka, Čtyřlístek Jaroslava Němečka, Včelky Máji, Boba a Bobka, Pata a Mata, Večerníčka a naše zatím poslední, nejnovější licence je tisk díla režiséra, výtvarníka a animátora Karla Zemana. Všechna tato témata tiskneme v dlouholeté spolupráci se zahraniční tiskárnou, která má certifikát kvality na tisk licenčních látek do celého světa. Látky pravidelně testujeme na srážlivost, trvanlivost barev a tvarovou stálost. Je to radost pracovat s takovými materiály, což mi dá za pravdu každá švadlenka, která měla možnost z našich látek šít.

Na látky tiskneme známé české pohádky i motiv Oveček z Déčka.

Šití není jen koníček, je to životní styl s širokou komunitou

Žijeme ve vyspělém světě, kdy snad každému alespoň trochu leží na srdci stav naší planety. Spousta z nás se snaží chovat s respektem k přírodě – třídíme odpad, používáme recyklované obaly, vyhýbáme se nakupování levné fast fashion módy, která mnohdy vydrží jen jeden cyklus sušičky.

Víte, že balíčky od nás k vám domů dopraví GLS, která je díky službě ThinkService více eco friendly – přispívá na výsadbu nových stromů po celé ČR? Vše zmíněné mi zapadá do „vibe“ naší malé firmy. Z kvalitní látky si ušijete padnoucí oblečení, které vydrží několik let, dětské oblečení podědí další generace. Pojďte to taky zkusit!

Zkuste to s námi, pomůžeme vám!

Šití je krásný koníček, který můžete dělat každou volnou chvilku v pohodlí domova a nevyžaduje žádné velké investice. Dělá radost nejen vám, švadlenkám, ale i rodině či kamarádům, pro které ušijete originální a padnoucí oblečení nebo bytové doplňky. Navíc je to skvělý relax, u kterého si odpočinete, můžete poslouchat příjemnou hudbu a dát si něco dobrého na zub. A kde začít? Třeba výběrem kvalitního střihu pro váš první šicí projekt.