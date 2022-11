„Kongresák“ skrývá světové unikáty

Pamětníci komunistické éry vnímají tuto stavbu s despektem, ale účastníci kongresů a konferencí si ji nemohou vynachválit. Málokterá evropská metropole má totiž vlastní kongresové centrum s tak jedinečným výhledem na historické centrum a ideální polohou v centru města přímo na stanici metra. Milovníci moderního umění a architektury navíc ocení, že KCP je doslova prošpikované uměleckými skvosty a světovými unikáty.

Budova, kterou šly moderní české dějiny…

Osmdesátá léta jsou spojována především s hosty jako L. I. Brežněv nebo Kim Ir-sen. V roce 1984 ale stranickou pohodu narušil Elton John svým prvním pražským koncertem. V roce 1987 zde vystoupil M. Gorbačov a už na konci roku 1989 tu jednali čelní představitelé KSČ se zástupci Občanského fóra o podobě první svobodné polistopadové vlády.

Devadesátá léta byla především ve znamení koncertů světových hvězd a legendárního muzikálu Dracula, který zde vidělo 1,2 milionu diváků. Už v roce 2000 hostilo Kongresové centrum Praha výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, následované summitem NATO (2002) a zasedáním Rady EU (2009). V Jižním salonku se setkal Václav Havel s Barackem Obamou nebo Dalajlámou. V letošním roce hostí KCP už podruhé setkání evropských politiků na nejvyšší úrovni v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie.

„Je pro nás čest, že můžeme hostit ta nejvýznamnější politická setkání, ale KCP hostí také řadu mezinárodních vědeckých kongresů. Například v roce 2006 se právě zde konalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. Dva a půl tisíce vědců z celého světa na této akci odhlasovalo degradaci tehdejší planety Pluto a její vyloučení z planet sluneční soustavy,“ dodává Roman Sovják, ředitel obchodu a marketingu KCP.

Čerstvý vzduch v každém sedadle

Obří kongresový sál dokáže pojmout až 2 764 návštěvníků, celá budova pak 10 000 lidí. Díky variabilitě vnitřních prostor je možné pořádat řadu akcí souběžně. Pomáhá tomu také 70 sálů, které jsou tu pro návštěvníky připraveny.

Kongresový sál se může pochlubit špičkovou akustikou, kterou experti řadí mezi 13 nejlepších koncertních prostor na světě. Přispívá tomu pohyblivý strop, který zvětšuje a zmenšuje kapacitu sálu podle potřeby a tím ladí akustiku k absolutní dokonalosti. Jednotlivá sedadla jsou navíc velmi pohodlná a mají unikátní individuální ventilaci, která je plně rekonstruovaná a funkční.

Umělecké poklady uvnitř

Kromě unikátního výhledu a kongresových prostor ukrývá KCP také více než dvě stě uměleckých děl. Světovým unikátem je opona s názvem Slunce v hlavním kongresovém sále. Jde o největší umělecké dílo v celé budově a jeho rozměry jsou doslova ohromující (15 x 40 m). Opona byla vytvořena původní technikou art protis, která spojuje textilní uměleckou tvorbu s tradiční malbou gobelínů. Autorem gigantické opony byl Alois Fišárek, který se podílel i na designu slavného československého pavilonu na Expo 58 v Bruselu.

Mezi další umělecká díla patří mistrovské kousky českých sklářů. František Vízner vytvořil skleněný lustr v Jižním salonku. Za dalšími unikáty tohoto výtvarníka byste museli cestovat do předních světových muzeí, jako je Metropolitní muzeum v New Yorku nebo Victoria a Albert muzeum v Londýně.

Kromě jednotlivých uměleckých děl mohou návštěvníci obdivovat také původní interiéry, které díky použití kvalitních materiálů přečkaly všechny velké rekonstrukce. Kvalitu celé budovy podtrhuje zájem filmařů, kteří se do KCP doslova zamilovali a opakovaně se sem vracejí. Budovu a zejména vnitřní vybavení můžete vidět v nejrůznějších filmech a reklamách. Natáčela se zde česká klasika S tebou mě baví svět, ale také například Borg vs. McEnroe Česká spojka s Anthony Hopkinsem nebo seriál HBO Bez vědomí. Díky reklamní tvorbě do KCP zavítal i Arnold Schwarzenegger.