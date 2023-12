„Když o zaměstnance nepečujete, uteče vám“ říká Michal Batelka z PENNY

Uvědomuje si, že najít dnes zaměstnance, který se nebojí práce, je ochoten pracovat o víkendech, někdy nad rámec svých povinností, a ještě je na svoji práci hrdý, není jednoduchý úkol. Co tedy považuje za základ své práce? I na to jsme se zeptali Michala Batelky, vedoucího HR oddělení PENNY Česká republika.

Když vám položím otázku: proč bych měl pracovat v PENNY, jaká bude odpověď?

Stručná: protože PENNY. Ne, vážně, i když pro mne je tato odpověď výstižná a přesná. Osobně vnímám, že jsme v lecčems jiní. Jádro našich zaměstnanců, více než 6 000, jsou lidé v prodejnách. Lidé, kteří jsou srdcem PENNY a ve většině případů jsou to skutečně srdcaři. Oni jsou ti, co poskytují služby našim zákazníkům. Pracují na prodejnách v malých kolektivech 15-20 lidí. Můžeme to přirovnat k rodině. Je to výhoda oproti jiným velkým řetězcům. U nás dělají lidé, co je potřeba. Nemají striktně dané pozice. Je potřeba, aby si vyhověli, aby se domluvili a každý mohl dělat to, co jej baví nebo na co se v danou chvílí cítí. Když má někdo nějaký problém, vyřeší jej spolu. Je to o osobním přístupu. Záleží samozřejmě na vedoucím prodejny, ale osobní přístup se snažíme aplikovat napříč firmou, a to ve všech směrech.

Dají se stručně shrnout výhody práce u vás?

Blízkost domova. Máme více než 410 prodejen a lidé to mají do práce blízko a pracují v prostředí a s lidmi, které znají a s nimiž se setkávají často i mimo práci. Férové a jasné odměňování. Za posledních 8 let jsme našim lidem 10x zvýšili mzdy a každý ví, za co a jak dostane zaplaceno. K tomu příplatky za práce o víkendech, ve svátcích a tak dále. Také jsme lidem za poslední dva roky vyplatili za mimořádné výkony přes čtvrt miliardy korun na odměnách. A pak je tu možnost rozvoje a kariérního růstu. Máme programy, které pomáhají lidem rozvíjet své schopnosti. Na druhou stranu nikoho nenutíme dělat něco, co ho nebaví. Kdo chce, může strávit život na pokladně, kdo chce, může se z brigádníka vypracovat na manažera na oblasti nebo na centrále.

Jak se mění nábor lidí na prodejny v posledních letech?

Doba jde kupředu a uvědomujeme si, že práce, zejména v prodejnách není vůbec jednoduchá. Proto se zaměřujeme na dvě oblasti, a to jak nábor nových lidí, tak vytváření podmínek pro jejich udržení. Vnímání pozice prodavačů a prodavaček i jejich oceňování a přístup k nim pomohla změnit pandemie, protože i oni byli, jak se říká, v první linii. Prestiž tohoto povolání šla nahoru a i tito lidé přirozeně potřebují dostávat za svoji práci odpovídající ocenění, a ne, jen v podobě peněz. Proto neustále rozšiřujeme nejrůznější benefity i programy, které pomáhají rozvoji našich lidí. Velmi si vážím všech, co pracují na různých pozicicích v maloobchodu, můžou být na sebe právem hrdí.

Dnes je běžné, že lidé pracují někde třeba rok, dva a mění místo. Loajalita se moc nenosí...

Nás těší, a je pro nás důležité, zvláště v dnešní době, kdy lidé často mění zaměstnání, že máme více než 300 zaměstnanců, kteří u nás pracují více než 20 let. Dokonce několik desítek z nich pamatuje, když byla v místech dnešní centrály v Radonicích pole. Alespoň 10 let pak u nás pracuje více než 1 500 lidí, to je prakticky každý čtvrtý. Vysokou loajalitu potvrzuje i fakt, že 84 % žen se po mateřské dovolené vrací zpět. Aby tomu tak bylo i nadále, musíme o naše zaměstnance pečovat, ne je jen přijmout a nechat svému osudu. Doba je rychlá a překotná a je třeba na to reagovat a být o krok napřed, protože situace na trhu práce je taková, že kvalitních lidí je málo.

Zmínili jsme jako výhodu blízkost domova, možnost profesního růstu, co mi nabídnete jako budoucímu zaměstnanci za benefity?

Naši lidé mají 5 týdnů dovolené nebo volno na Štědrý den, v čemž jsme mezi řetězci stále ojedinělým zaměstnavatelem. Naši lidé mají i další výhody, ať už se jedná o nadstandardní příplatky či placené volno, příspěvek na penzijní pojištění, stravenky, benefitní program Cafeteria, zvýhodněnou kartu Multisport, příspěvek na dětský tábor či dárkové vánoční poukázky. Poskytujeme jim i výhodné nákupy v naší prodejní síti nebo se podílí na testování kvality našich výrobků a jsou součástí jejich zrodu a vylepšování. Prostřednictvím programu Dáme Česko poznávají krásy Česka a za své výlety dostávají benefitní body. Díky propracovanému systému benefitního programu pak mohou čerpat slevy u vybraných partnerů, jako jsou například cestovní kanceláře, kulturní zařízení, sportovní obchody, prodej elektroniky nebo mají k dispozici atraktivní zaměstnanecké mobilní a datové tarify. Z průzkumu zaměstnanecké spokojenosti, který pravidelně organizujeme, víme, že si systém benefitů všichni velmi pochvalují. Velmi důležitým aspektem spokojenosti je pak menší kolektiv v prodejnách, který se projevuje v lepší spolupráci, možnosti dohodnout se a osobním přístupu. Přece jenom v práci trávíme hodně času a lidi kolem jsou důležití.