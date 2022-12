Jak technologie pomáhají nahradit ruku i operovat mozek

Technologie jsou stále dostupnější, uživatelsky přívětivější a to, že je Češi mají rádi, dokazuje unikátní program s názvem Laboratoř Nadace Vodafone, který pomáhá inovativním technologickým nápadům na svět. Zaměřuje se na projekty se sociálním přesahem, což znamená, že projekt, který podpoří, musí zlepšovat kvalitu života osobám se speciálními potřebami, nové formy vzdělávání nebo pomáhat seniorům.

Z téměř devadesáti přihlášených projektů se letos do finále Laboratoře probojovaly čtyři nápady. Záměrem akceleračního programu je zajistit finalistům v následujících šesti měsících mentory, kteří je provázejí na cestě k rozvoji projektu, ale také najít vhodné partnery a investory. Účast ve finále projektům přináší i finanční podporu ve výši 100 tisíc korun.

Myoelektrická protéza na míru

Moderní bionické protézy vracejí pacienty zpět do aktivního života, dokážou věrně nahradit zdravé ruce nebo nohy. Jedním z nápadů, který Laboratoř vybrala, je myoelektrická protéza na míru, kterou vyrábí mladý startup Z-Bionics z Uherského Hradiště. Vytváří protézy ve spolupráci s klienty tak, aby jim co nejvíce pomáhaly v jejich běžném životě. Při výrobě využívají 3D tisk kovů a polymerů a díky tomu dosahují minimální hmotnosti a zároveň zachovávají vysokou pevnost protézy. Ruka z jejich dílny má možnost takzvaného adaptabilního úchopu, což uživateli umožňuje držet v ruce vajíčko nebo křehkou sklenici, aniž by ji upustil nebo rozdrtil. Protéza se ovládá svaly v paži nebo předloktí a aktivita těchto svalů je detekována myoelektrickými senzory, které jsou jednotlivě kalibrovány podle potřeb a možností každého uživatele.

„Budeme rádi, když se nám díky Laboratoři podaří rozšířit obecné povědomí o schopnostech bionických protéz na míru, které lidé bez horních končetin využívají při každodenních činnostech,“ říká František Zerzáň, šéf a zakladatel Z-Bionics. A dodává: „Když člověk přijde o ruku, která byla jeho přirozenou součástí, je těžké se pak spokojit s unifikovanou náhradou, která se nabízí pouze ve třech základních velikostech, jako je S, M, L. Chce mít svoji novou ruku absolutně jedinečnou, přizpůsobenou svým potřebám a životnímu stylu. A proto jsme tady, zakládáme si na individualizaci.“

Virtuální realita pomáhá při operacích mozku

V letošním ročníku Laboratoře dostal šanci zazářit i projekt VR AWAKE od firmy VR Life, který pomáhá testovat kognitivní a řečové funkce pacientů při takzvaných awake kraniotomiích. Jedná se o zákrok, při kterém chirurg odstraňuje mozkový nádor a pacient je v určité fázi při vědomí. Prostřednictvím virtuální reality dokáže nástroj VR AWAKE pomáhat pacientům během zákroku rozpoznávat objekty, snižovat stres a chirurgy včas upozornit na zhoršení zdravotního stavu. Díky virtuální realitě jsou lékaři či logopedi následně také schopni přesně měřit zlepšení kognitivních funkcí operovaného pacienta.

Vášeň bez rizika

Během svého života zažila v České republice nejméně jednu formu sexuálního obtěžování nebo násilí každá druhá žena starší 18 let a téměř každá desátá žena byla během svého života znásilněna. Ukazuje to průzkum agentury MindBridge, kterou si nechalo v loňském roce zpracovat centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí – proFem.

O tom, že nejsilnější prevencí, jak předcházet sexuálnímu násilí, je informovanost, ví své nová aplikace XPASS - další z projektů, který se probojoval do Laboratoře. Pomocí aplikace dostanou především mladí lidé odpovědi na otázky ohledně sexuálního života, pomůže jim s vyhledáním podobně naladěných lidí a především k bezpečnému seznamování.

XPASS jednoduše chce, aby z romantického zážitku dvou lidí nezůstala nepříjemná vzpomínka. Pomáhá k uložení souhlasu se sexuálním aktem za konkrétních podmínek a vytváří tak bezpečnější prostředí při navazování intimních vztahů. Slouží zároveň jako důkaz orgánům činným v trestním řízení v případě obvinění ze sexuálního násilí.

„Tým XPASS je vděčný za příležitost účastnit se Laboratoře. Nesmírně si vážíme finanční podpory a těšíme se na spolupráci s odborníky, které nám Nadace Vodafone v rámci půlroční akcelerace poskytne,“ říká Alena Sadílková, autorka projektu.

Zpět na vlastní nohy

Společnost MEBSTER historicky stojí za vývojem exoskeletu UNILEXA, jde o „vnější kostru“, která pomáhá osobám s omezenou hybností nebo ochrnutými dolními končetinami. Nyní chce MEBSTER, poslední projekt finálové čtveřice Laboratoře, vyvinout komunitní platformu, která dokáže objektivně vyhodnocovat terapie a motivovat pacienty v rehabilitacích.

„Díky našemu exoskeletu UNILEXA se již několik desítek uživatelů mohlo opět postavit na vlastní nohy. Teď můžeme ukázat, kudy povedou jejich další kroky,“ doplňuje Vojtěch Veselý, provozní ředitel společnosti MEBSTER.

Spoluorganizátorem Laboratoře je nejstarší celorepubliková soutěž pro startupy Vodafone Nápad roku, která již od roku 2007 pomáhá nápadům a začínajícím firmám růst.

„Na spolupráci s nově vybranými projekty se velmi těšíme, stejně tak na pokroky, kterých díky Laboratoři dosáhnou. U všech projektů vidíme obrovský potenciál a opět nás to utvrzuje v našem přesvědčení, že podporovat vývoj inovativních řešení pro zlepšení kvality života má obrovský smysl,“ říká Mirka Kočíková, provozní manažerka Vodafone Nápad roku.

„Když se za uplynulou dekádou Laboratoře Nadace Vodafone ohlédnu, vidím více než stovku skvělých projektů, které se do soutěže přihlásily. Jsme hrdí na to, že díky našemu unikátnímu akceleračnímu programu a jeho partnerům jsou z nápadů nyní fungující společnosti, které jsou ekonomicky udržitelné a zlepšují kvalitu života desítkám tisíc lidí nejen v České republice,“ říká Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone. Ta rozdělila firmám v Laboratoři už přes 31 milionů korun. Mezi podpořenými projekty byly například telefony pro nevidomé Blindshell, aplikace Včelka, aplikace CF Hero nebo mobilní hra pro nevidomé od studia Kikiriki Games.