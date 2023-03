Jak srovnat půjčky rychle a jednoduše? Online!

Když pak přijde na to, že se rozbije pračka, auto potřebuje nákladnější opravu nebo potřebujete třeba zrekonstruovat kuchyň nebo rovnou celý byt, peníze scházejí. Kde je vzít? Řešením může být půjčka.

Na půjčce není nic špatného

Teď jste se nad slovem půjčka možná zhrozili, protože představa, že někde budete prosit o finanční pomoc, vám je proti srsti. Naprosto vám rozumíme, půjčovat bychom si jen tak neměli, v životě ale mohou nastat situace, kdy nám nic jiného nezbývá.

Pokud si nechcete půjčovat na něco, co vlastně vůbec nepotřebujete, a víte, že půjčku dokážete splácet, tak proč si nepůjčit. Ty tam jsou doby, kdy si lidé na ty, kdo si půjčovali peníze, ukazovali a posmívali se jim. Doba se prostě mění a vyvíjí, v dnešní době už půjčka není ničím špatným ani zakázaným.

Co je půjčka vlastně zač?

Když není jiné cesty, jak financovat potřebnou opravu nebo pořízení toho, bez čeho se neobejdete, je půjčka možným řešením. Půjčit si můžete buď od rodiny či známých, nebo u bankovní či nebankovní instituce. Než se tam ale vydáte, měli byste vědět, co je půjčka vlastně zač a jak vybrat tu pravou.

Půjčkou se v tomto případě rozumí jeden ze základních finančních produktů, kdy vám někdo půjčí peníze a vy mu je do určité doby splatíte. Podmínky mohou být různé, někdy máte zaplatit celou částku naráz, jindy hradíte pravidelné splátky. V každém případě ale zaplatíte nějakou tu korunu navíc na úrocích.

Z čeho se skládá splátka půjčky?

Každá instituce, která vám peníze půjčí, za to bude chtít nějakou odměnu. Přece jenom vám svěří svoje peníze a dělat to za dobré slovo? V dnešní době ani náhodou. Odměna za půjčku je zahrnuta už ve výsledné částce, kterou zaplatíte, když ji pravidelně splácíte pomocí splátek, tak je jejich součástí. Každá splátka má totiž dvě části, úrok a úmor.

Úmorem se rozumí splácení dlužné částky.

se rozumí splácení dlužné částky. Úrok je odměna věřiteli za to, že vám peníze půjčil, a nastavuje se podle úrokové sazby, zahrnuje ale i další poplatky.

Víte, že ze začátku tvoří většinu splátky právě úroky, postupně se to ale změní, až úroky tvoří menší část splátky, tu větší tvoří úmor?

Jak si vybrat tu nejlepší a nejvýhodnější půjčku?

Mnozí z nás, když přijde na půjčku, sledují výši splátky, její datum a úroky. Vše je důležité, neřekne vám to ale nic o tom, zda je půjčka výhodná nebo naopak. K tomu, abyste to zjistili, si do hledáčku přidejte ještě jeden parametr, a to RPSN, tedy roční procentní sazbu nákladů. Právě ta umožní srovnání půjček. A co že ta RSPN je?

RPSN vás seznámí s celkovými náklady na půjčku neboli úvěr, zahrnuje totiž i nejrůznější poplatky, o kterých jste možná ani neměli tušení. Řeč je třeba o poplatku za vedení účtu či správu úvěru, administrativní poplatek za poskytnutí úvěru, pojištění schopnosti splácet úvěr apod.

Víte, že když si vybíráte půjčku, nemusíte obíhat jednotlivé banky? Dneska si půjčku můžete vybrat i sjednat online. Když víte, na co se dívat, zvládnete to hravě a za pár minut.