Jak se liší servis nákladních a osobních vozidel?

Když přijde řeč na údržbu a servis vozidel, většina z nás si vybaví pravidelné návštěvy servisu se svým osobním autem. Kontroly oleje, výměna filtrů nebo kontrola brzd jsou činnosti, které jsou pro mnohé z nás rutinou. Ale jak se tyto běžné servisní úkony liší, když přejdeme od osobního vozidla k nákladnímu?

Základ životnosti je pravidelný servis

Nejprve je důležité pochopit, že servis nákladních vozidel je komplexnější a obecně náročnější než u osobních aut. „Nákladní vozidla jsou navržena tak, aby vydržela těžké zatížení a dlouhé hodiny provozu, což znamená, že mají robustnější konstrukci a složitější technické systémy. To se logicky odráží i v náročnosti a rozsahu servisních prohlídek,“ vysvětluje Jan Němec, ředitel Aftersales ve společnosti HESTI.

Obecně se tvrdí, že nákladní vozy jsou podle typu konstruovány na životnost až milion kilometrů, což je asi pětkrát víc než osobáky. Základním předpokladem pro dosažení dlouhé životnosti je systematická a pravidelná údržba, to platí jak pro nákladní, tak pro osobní vozidla. Navíc tímto způsobem se dá maximálně předejít možné závadě a nechtěnému zastavení v provozu, což je v případě tahače v zahraničí noční můra každého dopravce.

Zatímco servisní prohlídka osobního vozu je obvykle 20 000 až 30 000 km, u nákladního tahače je to až 100 000 km.

Až třikrát delší

U osobních vozidel se servisní prohlídky obvykle zaměřují na základní údržbu, jako je výměna motorového oleje a filtrů, kontrola a v případě potřeby výměna brzdových destiček a kotoučů, kontrola tlaku v pneumatikách a další běžné úkony.

Servisní prohlídky nákladních vozidel jsou mnohem rozsáhlejší. Kromě běžných úkonů jako u osobních vozidel navíc zahrnují kontroly a údržbu specifických systémů, jako jsou hydraulické okruhy, chladicí systémy, kontrola a údržba náprav a diferenciálů a mnoho dalších.

U většiny osobních vozidel se servisní interval pohybuje v rozmezí 1 rok/20 000 km až po 2 roky/30 000 km. Řada vozidel dnes má tzv. proměnné servisní intervaly, kde o okamžiku výměn oleje rozhoduje elektronika na základě provozu. Jezdíte-li po dálnicích a plynule, intervaly jsou delší. A naopak.

Tato technologie se sice postupně objevuje i u nákladních vozů, zde ale zatím převažují pevné intervaly. A pohybujeme se v úplně jiných hodnotách: „Servisní prohlídka tahače MAN TGX je předepsána každých 100 000 km, v případě distribučního nebo stavebního vozidla TGL, resp. TGS je interval 60 000 až 80 000 km,“ vysvětluje Tomáš Klesa, garanční technik servisu HESTI v pražských Stodůlkách, a dodává: „U nákladních vozidel je hlavní parametr servisního intervalu výměny motorového oleje počet motohodin, resp. množství spotřebované nafty v řádech desetitisíců litrů. Ale i zde jsou kontroly a výměny provozních kapalin, kde je důležitý kilometrový projezd nebo časový termín.

Desetkrát víc

Základním úkonem servisní prohlídky je jak u osobního, tak u nákladního vozu výměna oleje v motoru. Zatímco běžný naftový dvoulitrový čtyřválec v osobním voze pojme kolem pěti litrů oleje, 12,4litrový šestiválec D2676 v tahači TGX má olejovou náplň 42 l. Menší šestiválec D0836 o objemu 6,9 l pro distribuční řadu TGL pojme až 26 l oleje a do nejmenšího čtyřválce D0834 (4,6 l) v téže řadě se vejde 16 l oleje.

Zatímco u osobního vozu se mění pouze olej v motoru (výjimkou jsou vozy s pohonem 4x4, někteří osvícení řidiči nedají ani na sliby o bezúdržbové převodovce a raději mění olej i v ní), u nákladních vozů je obvykle předepsaná výměna oleje v převodovce a rozvodovce. „Například u tahače TGX je v prvním případě interval tři roky nebo 500 000 km, u rozvodovky 350 000 km,“ vypočítává Jan Němec z HESTI. A opět se nebavíme o pár litrech. Polo-automatizovaná převodovka „spolkne“ skoro 30 litrů oleje, rozvodovka kolem 14 litrů. Celková olejová náplň tahače činí skoro 80 l, chladicí okruh je schopen v některých případech pojmout až 76 l kapaliny.

I z toho je logické, že taková servisní prohlídka pro nákladní automobil vyjde o dost dráž než u běžného osobního automobilu. „V případě tahače TGX či stavební řady TGS je servisní prohlídka asi 10x dražší, u menší řady TGM či TGL asi sedmkrát,“ vypočítává Tomáš Klesa z HESTI.

Brzdové segmenty u nákladního vozu se mění po cca 300 000 km, u osobního vozu asi pětkrát méně

Překvapivá cena

Součástí každé servisní prohlídky bývá obvykle i kontrola brzd, resp. brzdových destiček a kotoučů. Životnost destiček se u nákladních vozidel pohybuje mezi dvěma až čtyřmi roky, a to v závislosti na jízdním stylu řidiče. Nákladní vozidla jsou totiž obvykle vybavena odlehčovací motorovou brzdou nebo retardérem a řidiči jsou školeni, jak je efektivně v maximální možné míře využívat. Co nejmenší používání provozních brzd výrazně ovlivňuje hodnocení celkového jízdního stylu, na základě kterého bývají řidiči v některých firmách finančně odměňováni.

Také u osobních vozidel vydrží brzdové obložení tři až čtyři roky, jenže při běžném nájezdu 10 000 až 20 000 km ročně znamená životnost kolem 70 000 km. „U nákladních vozů to může být za stejnou dobu 300 000 až 400 000 km,“ srovnává Tomáš Klesa z HESTI. O to víc asi překvapí, že sada originálního brzdového obložení na jednu nápravu stojí mezi 5500 až 7000 Kč (bez DPH) podle typu, což není až takový rozdíl proti osobním automobilům.

Vše kontroluje elektronika

Životnost některých důležitých dílů dnes hlídají čidla, a to jak u osobních, tak i nákladních vozidel. Ty však mají daleko propracovanější a rozsáhlejší diagnostiku, která monitoruje daleko více provozních parametrů. Současná technika dokonce umožňuje provádět základní diagnostiku i na dálku, vzduchem, tzv. technologií OTA (Over The Air – pozn. redakce) lze i provádět aktualizace některých dat. „Moderní diagnostiku ale mají i návěsy a přívěsy, také ony dokáží ohlásit technický problém nebo ,prásknout’ špatný jízdní styl řidiče,“ upozorňuje Jan Němec z firmy HESTI, která je také oficiálním dovozcem návěsové a přívěsové techniky značek KRONE, STAS, D-TEC, MEILLER, LANGENDORF, O.ME.P.S. Silotrailers a Nooteboom Trailers. Například nejčastější plachtové návěsy mají servisní prohlídku po jednom roce, při náročném provozu ale klidně i po půl roce.