Jak a kde si srovnat nabídky pojistek

Každé pojištění něco stojí, navíc se liší pojišťovnu od pojišťovny. Jak nabídky pojistek srovnat a vybrat tu nejlepší?

Pojištění potřebuje každý z nás

Už od narození máme zdravotní pojištění, které nám zajišťuje základní ošetření v případě nemoci nebo úrazu. Díky evropskému průkazu pojištění se na něj můžeme spolehnout ve všech zemích EU. Jenže mít jen tohle pojištění je málo. Co všechno si lze pojistit a jaké pojištění si sjednat?

Úrazové pojištění pro případ, že se nám stane úraz a my jeho léčením strávíme týdny, nebo dokonce měsíce. Díky úrazovému pojištění dostaneme za každý den léčby úrazu předem sjednanou částku, která nám pomůže pokrýt výpadek příjmu.

Pojištění domácnosti , které patří do pojištění majetku a vztahuje se na veškeré vybavení domácnosti a vaše osobní věci.

Pojištění nemovitosti , které chrání stavbu jako takovou, tedy obvodové zdi, střechu, okapy, okna apod. Vztahuje se i na další stavby jako bazén nebo garáž.

Cestovní pojištění jako moudrý základ každé cesty.

Havarijní pojištění jako dobrovolná část autopojištění, která se vztahuje na škody na vašem vozidle.

Povinné ručení , jehož sjednání je na základě zákona povinné pro každého majitele vozidla a kryje škody, které vozidlem způsobíte někomu jinému.

Životní pojištění

Jaká pojištění je dobré si sjednat a jaká jsou zbytečná?

Někdo si nesjedná žádné pojištění a když pak dojde k nějaké nečekané situaci, zbydou mu oči pro pláč. Další není spokojený do chvíle, než má pojištěné všechno, co lze. Pojištění dělíme na povinná a nepovinná, ideální je najít zlatou střední cestu. Ta se odvíjí od individuální situace každého z nás, kdo nemá auto, ten si přece nebude sjednávat autopojištění apod.

Mezi pojištění, o jejichž sjednání byste ale měli uvažovat vždy, patří úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a životní pojištění, pokud je na vás někdo finančně závislý.

Jak si sjednat pojištění v 21. století?

Ještě docela nedávno nám nezbývalo nic jiného než si doma rozmyslet, jaké pojištění si chceme sjednat, popřemýšlet o tom, co od něj očekáváme, a vyrazit na pobočku pojišťovny. Tam jsme většinou strávili i desítky minut ve frontě, než na nás přišla řada.

Když jsme se pak dostali k poradci, několik minut jsme mu vysvětlovali, co potřebujeme, on nás přesvědčoval, že to není tak úplně dobře, že potřebujeme ještě nějaký produkt navíc. Než jsme se dostali ke konkrétní nabídce, uplynuly další desítky minut. Odcházeli jsme s hlavou plnou informací a často bez pojištění.

Doba se ale mění a dneska to jde mnohem snáz, a hlavně za kratší čas. Nemusíme kvůli sjednání pojištění nikam chodit, vybrat a sjednat si ho můžeme z pohodlí domova online.

Stačí nám k tomu chytrý telefon, tablet nebo počítač s přístupem na internet a pár minut času. Využít k tomu můžeme některý ze srovnávačů pojištění, kam zadáme pár základních informací a během pár minut před sebou uvidíme nabídky jednotlivých pojišťoven. Dostat se tímto způsobem můžeme i k neveřejným nabídkám, a ještě víc ušetřit. Zkuste to taky!