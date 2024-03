Investice zhodnocená v čase

Aktuálně fond připravuje větší rezidenční projekt v okolí Prahy, kde se bude řešit urbanistická koncepce dané lokality. V letošním roce se také očekávají kolaudace na 3 developerských projektech v Královicích, Kolovratech a na Karlštejně.

Objem majetku si udržuje fond dlouhodobě nad 1,56 miliardy korun, za 12 měsíců dosáhl u Prioritních investičních akcií výnosu 7,18 % a od založení přinesl investorům zhodnocení přes 33,23 % (hodnoty k 30. 11. 2023). Kvalifikovaní investoři mohou investovat do Prioritních investičních akcií (PIAC) už od 1 milionu korun nebo do Prémiových investičních akcií (PRIA) od 10 milionů korun. Burzovně obchodovatelný investiční a nemovitostní fond nabízí možné zhodnocení od 6 % až 8,7 % p.a. podle typu investičních akcií. Pro období do 30. 6. 2024 je navýšeno minimální a maximální zhodnocení jednotlivých tříd akcií. Aktuální přehled jednotlivých tříd akcií najdete na www.csnf.cz.

„Naší strategií je bezproblémová výstavba nemovitostí, kde se klienti budou cítit dobře, získají svůj vysněný domov. Vedle toho také dlouhodobé zhodnocování investic, které do fondu vkládají investoři. Investorům doporučujeme střednědobý investiční horizont po dobu 4 roků a už po 3 letech mají nulové zdanění i výstupní poplatek na jejich investici,“ vysvětluje Lukáš Hrma, Obchodní ředitel a člen dozorčí rady ČSNF SICAV, a.s.

Výhoda fondu je v tom, že si většinu činností dokáže řešit vlastními silami, je schopen se přizpůsobovat situaci na trhu a pružně na ni reagovat. „Máme vlastní projektanty, stavební firmy a sami si byty i rodinné domy prodáváme. Jsme odborníci na development, dokážeme být efektivní a na projektech ušetřit, aniž by to mělo vliv na výsledek, a pro investory tak dosáhnout co nejvyššího zisku,“ dodává Lukáš Hrma.

VÝVOJ OBJEMU MAJETKU FONDU

Vybrané financované projekty

KRÁLOVSKÝ STATEK KARLŠTEJN

90 bytových jednotek

Ideální místo k bydlení pro rodiny s dětmi v blízkosti CHKO

Dostupnost 24 min. vlakem od Prahy

Byty s dispozicí 1+kk až 3+kk

Ceny od 3 424 080 Kč

www.kralovskystatek.cz

REZIDENCE KOLOVRATY

25 rodinných domů s dispozicí 4+kk s vlastní zahradou

Dostupnost 23 min. vlakem do centra

Občanská vybavenost

Ceny od 10 998 800 Kč

Začíná 2. etapa výstavby 4 bytových domů se 64 byty

www.rezidencekolovraty.cz

REZIDENCE U MLÝNA KRÁLOVICE

19 bytových jednotek s dispozicí 1+kk až 4+kk

Bydlení v přírodě v blízkosti hlavního města

Areál má rozlohu téměř 30 tisíc m 2 a vlastní rybník

Občanská vybavenost v obci

Ceny od 5 243 700 Kč

www.rezidenceumlyna.cz

VYBRANÉ PROJEKTY FONDU

Fond má v nabídce další developerské projekty, např. SLAPY RESORT v srdci Slapské přehrady na Živohošti.

Vybraný projekt fondu ČSNF SICAV, a. s. - REZIDENCE U MLÝNA PRAHA – KRÁLOVICE