I děti vědí, že odpady se třídí

Kovy, tzv. šrot se třídil hromadně v rámci „železných“ sběrů realizovaných dobrovolnými hasiči nebo je lidé odváželi sami přímo do výkupny surovin. Ve velkém se také třídil papír, a to buď formou školních sběrů nebo obdobně jako u kovů prostřednictvím výkupen. A na vesnici nechyběl snad v žádném stavení domácí kompost. A i zažitý název „popelnice“ ledacos napoví.

Více než 20 let pak v ČR funguje systém třídění odpadů v té podobě, jakou známe nyní. Vznikl jako kombinace různých modelů, které již fungovaly v jiných evropských zemích, ale zohlednil česká specifika. Kontejnery na jednotlivé druhy odpadů jsou rozlišeny barvami, navíc jsou doplněné barevnými samolepkami s označením, co do kontejneru patří. Díky tomuto nastavení je třídění odpadů v ČR pro občany srozumitelné a uživatelsky komfortní. A zvládnou to už i malé děti. Právě na malé děti sází i Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, která má v ČR systém třídění odpadů na starosti. Jak se ukázalo, z dětí, které se s informacemi o třídění odpadu setkávají už odmala, se stávají ti nesvědomitější třídiči.

Je to zřejmé i z nového reklamního spotu EKO-KOMu s motem „I holky z první třídy vědí, že odpady se třídí“, kde mladičké hlavní aktérky napomínají dospělé bordeláře.

Děti z mateřinek se seznamují s tříděním odpadů prostřednictvím divadelního představení O Balynce. Balynka je zatoulané štěně, které potká kocouřího čaroděje Roberta. Ten by chtěl předvést své čarodějské umění, ale v zaněřáděném prostředí to nejde. Psí detektiv Balynka vypátrá, kdo stále škodí, a s dětmi zařídí nápravu.

Na žáky prvního a druhého stupně základních škol se pak zaměřuje školní vzdělávací program Tonda obal na cestách. Se zásadami správného třídění a informacemi o recyklaci odpadů seznamují školáky během klasické vyučovací hodiny odborní lektoři Tondy Obala přímo na školách. Právě z těchto dětí jsou pak nejlepší ambasadoři třídění.

venkovní varianta programu Tonda Obal učí třídit odpad nejen dětí, ale i jejich rodiče

Na správné třídění odpadu a primárně na děti je zaměřena také roadshow po českých a moravských městech Barevné dny. Děti i veřejnost se hravou formou naučí, jak správně recyklovat a třídit odpad. Kromě stánku s informacemi o třídění odpadu máme pro děti atrakce jako jsou skákací hrad, nafukovací skluzavka, popelářské autíčko a další zábavné hry.

Ve spolupráci s firmami, které se zabývají nakládáním s odpady, provozujeme několik vzdělávacích center umístěných napříč Českem. Žáci nejvyšších ročníků ZŠ, ale i středoškoláci, si v nich vyslechnou přednášky o třídění a následném využití odpadu, ale zejména se v praxi podívají, jak takové nakládání s odpady vypadá. V těchto vzdělávacích centrech se tedy s odpady setkáte nejintenzivněji.

Po celé republice existuje řada míst, kde se problematice třídění a recyklace mohou kolemjdoucí věnovat bez přítomnosti lektorů. Jedná se o nejrůznější naučné, hry a panely instalované v zoologických zahradách a koutcích, parcích ale i v expozicích jako jsou science centra a muzea.

Originální tabule o třídění a recyklaci odpadů lze potkat i na různých naučných stezkách

V zimních měsících probíhá v mnoha horských střediscích projekt Třídíme na sněhu, jehož cílem je připomenut návštěvníkům hor, aby třídili vždy a všude, a to i na horách. Odpady tam mohou třídit do speciálních třikošů.

Zažít přírodu jinak lze díky projektu Třídíme v přírodě. Stačí se vydat do volnočasových areálů zapojených do tohoto projektu, či na některou z tras Čistou přírodou a najít třikoš. Do těchto speciálních sběrných nádob vyrobených z 97 % vytříděného plastového odpadu mohou výletníci třídit odpady, ale najdou na nich také soutěžní QR kódy. Prostřednictvích nich se mohou zapojit do soutěží se zajímavými cenami.www.jaktridit.cz