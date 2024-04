Hezká prsa i po dvou dětech a dlouhém rozhodování, JOY!

„S panem doktorem jsme vybrali implantáty o velikosti 330 ml, vysoký profil, program JOY.“ Co to znamená a proč Šárka tak dlouho s operací váhala?

Šári, jak dlouho jste se rozhodovala podstoupit úpravu poprsí?

Rozhodovala jsem se asi 2 roky. Stále jsem řešila pro a proti. Abych pravdu řekla, byla jsem takový tichý odpůrce těchto operací.

Od puberty jsem měla malá, ale celkem pěkná prsa. Během těhotenství se moje prsa zvětšila cca o 2 velikosti, což mi umožnilo nosit výstřihy. Jakékoliv plavky, hezké halenky, šaty a především krásné podprsenky bez push-up efektu. Bylo to prostě super.

Po obou těhotenství a zástavě laktace po druhém porodu mé mléčné žlázy atrofovaly tak, že z mých původních 70B v (těhotenství 70C) bylo 70AA. Měla jsem rázem hrudník jako kluk. Což mě přivedlo poprvé na myšlenku o plastice uvažovat.

Touha potom se opět cítit žensky a zase ta prsa mít byla nakonec silnější a pro operaci jsem se rozhodla.

Proč jste zvolila pana doktora Pilku z kliniky Aesthevita?

Pro mě nejdůležitější byl přirozený vzhled. Po přečtení jak českých i zahraničních webů jsem věděla, že jedině do čeho bych šla, by byl ergonomický implantát a po prostudování programu JOY jsem měla úplně jasno.

Vyhledala jsem proto všechny lékaře, kteří s JOY pracují, a tehdy jsem narazila na kliniku Aesthevita a pana dr Pilku.

Velmi mě oslovila jeho práce, přístup z publikovaných videí a celkové prostředí kliniky.

Tak jsem se objednala na konzultaci, kde jsem se v přístupu jen utvrdila. Pan MUDr. Pilka je velmi milý a ochotný, snaží se naslouchat. Vše mi perfektně vysvětlil. Vyzkoušela jsem snad všechny možné velikosti a nakonec díky 3D vizualizaci jsem se definitivně rozhodla.

Když jste operaci podstupovala, jak staré děti jste měla? Dalo se to zvládnout? Starat se o rodinu, domácnost? Můžete nám k vaši rekonvalescenci říct více?

Když jsem šla na operaci, staršímu synovi bylo 7 let a mladšímu 2 roky. Nebudu říkat, že to byla procházka růžovým sadem, ale vše jsem s pomocí rodiny zvládla. Prvních 14 dní měl dovolenou manžel, který se staral jak o děti, tak o mě. Další týden měla dovolenou ještě moje maminka a poté už jsem vše zvládla sama.

Vaše původní velikost byla 70A, teď máte 70C/D. Pokud budeme přesní na čísla, pod prsy máte 69 cm, přes prsa jste měla 74 cm a nyní 86 cm, výška 163 cm a váha 48 kg. Šárko, splnila velikost implantátů vaše očekávání ohledně výsledného košíčku?

Velikost i tvar je úplně přesně takový, jaký jsem si přála a představovala. I když podprsenku kupuji vel C někdy D. Může to znít jako veliká prsa, ale podle oka a poměru obvodu pod prsy a přes prsa, tak výsledná velikost je větší B.

Tím že je to ergonomický implantát, prsa se chovají velmi přirozeně. Jsou měkká, při lehu jdou do stran, jako pravá prsa. Všichni, co mě znají a nevědí o operaci, tak to nepoznali. Naopak mi prsa chválí, jak je mám po dvou dětech stále moc pěkná. 😁 Sama jsem byla překvapená, jaké jsou v dnešní době možnosti a jak přirozeně lze plastiku udělat.

Měnila byste velikost implantátu nyní?

Neměnila bych vůbec nic, jsem naprosto spokojená.

Měla jste na výběr více variant implantátů?

Neměla, byla jsem rozhodnutá buď ergonomický implantát druhé generace, JOY nebo nic.

V poslední době je stále více diskutované téma ohledně BII. Víte, co to znamená? Setkala jste se někdy s tímto pojmem? Věděla jste i před operací o této problematice?

Ano, nemoc z prsních implantátů neboli BII byl jeden z hlavních důvodu, proč do operace nejít. Je to přece jen cizí těleso v těle a nikdo nikdy neví, jak se tělo zachová.

I tak jste se pro operaci rozhodla? Proč? Byl to i jeden z důvodů, proč jste volila JOY program (hrazené vyjmutí impl. do 2 let od operace)?

Ano, přesně proto jsem se rozhodla pro program JOY. Přece jen augmentace je dost finančně náročná a je potřeba myslet právě i po finanční stránce do budoucna. Ať už skrze nějaké komplikace, další operace či vyjmutí implantátů z důvodu nepřijetí nebo že se v nich prostě necítíte dobře.

Víte, jaké jsou symptomy tohoto onemocnění? Máte nějaký z těchto příznaků? Pokud ano, který a jak často ho míváte?

Symptomů je několik od klasické bolesti hlavy, kloubů, vyrážky anebo jen pocit nepohody, deprese či únava a mnoho dalších.

Já na sobě nepozoruji žádné jiné příznaky, než jaké jsem měla před operací. Ale pokud by se něco objevilo a znepokojovalo by mě to, určitě bych se nechala podrobně vyšetřit.

Nyní mě po roce čeká preventivní sono prsou, což bych ráda zdůraznila, že je opravdu potřeba na tyto kontroly chodit a samozřejmostí je i samovyšetření prsou.

Pokud máte příznaky, měla jste je už před operací, anebo až po operaci jste jej začala pociťovat?

Po operaci se zatím nic nového neobjevilo.

Znervózňují vás „poplašné zprávy“ na sociálních sítích?

Neznervózňují, vím že mám implantáty, a vím, jaká jsou rizika. Šla jsem s tím do toho, buď anebo. Prsa jsou krásná, moc se mi líbí. Hlavně ten pocit - cítit se jako žena. Ale pokud by šlo o zdraví, nechala bych je bez váhání vyndat. Přece jen zdraví máme jen jedno.

Mluvil s vámi lékař před operací o rizicích, které augmentace může přinést?

Ano, vše jsme probrali.

Kdybyste se měla opět rozhodnout, šla byste do operace znovu?

Ano, šla. Držím se hesla: Člověk může litovat jen toho, co nezkusil.

Jste spokojená s výsledkem, doporučila byste operaci svým kamarádkám?

S výsledkem jsem naprosto spokojená. Přála jsem si přirozená prsa, velká jako v těhotenství a přesně to mi pan doktor splnil.

Nemohu říct, že bych operaci doporučila, protože to se musí každý rozhodnout podle svého pocitu a uvážení. Určitě bych jim řekla své pocity před a po operaci, postřehy a tipy ohledně rekonvalescence.