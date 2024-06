Globálně se každou vteřinu prodá více než 50 smartphonů

Současná vysoká spotřeba mobilních telefonů představuje významnou a často skrytou environmentální zátěž. Z tohoto důvodu vzniknul před několika lety neziskový projekt REMOBIL. Generálním partnerem projektu je společnost ASEKOL a hlavním partnerem společnost T-Mobile. ASEKOL je kolektivní systém sběru vysloužilých elektrospotřebičů a disponuje nejširší sběrnou sítí červených kontejnerů, kterých je v ČR rozmístěno již více než 4 000. Mapu lokací červených kontejnerů je možné najít na www.cervenekontejnery.cz.

REMOBIL upozorňuje na skryté dopady nepotřebných mobilů na životní prostředí. Mobilní telefon je drobné zařízení, které se nám snadno vejde do kapsy, jeho hmotnost je zhruba 100 gramů. Nicméně je spočítáno, že za celým životním cyklem mobilu se skrývá 1000x více materiálů a odpadů, tedy asi 100 kg. Výroba mobilu je tedy extrémně energeticky a materiálově náročná. Recyklací a zejména potom prodloužením životnosti mobilu, jako jsou opravy a využití komponent z použitých mobilů na náhradní díly, jsou kompenzovány tyto negativní dopady na životní prostředí.

Podle odhadů neziskové společnosti REMOBIL se k recyklaci v Česku dostane okolo 5 až 10 % starých mobilů. Většina nepotřebných mobilů končí odložená v šuplíku českých domácností. Za posledních 30 let se v ČR prodalo okolo 60 milionů mobilů, z nichž se polovina už stala odpadem. A v šuplících se nahromadilo více než 12 milionů kusů nepotřebných odpadních mobilů, které ale ještě mohou pomoct dobré věci. Existují tři jednoduché postupy, jak se zbavit starého mobilu.

Kampaň Recyklujmobil.cz

Kampaň Recyklujmobil.cz je založena na myšlence, že pokud lidé pošlou 100 g (průměrná váha mobilu) k recyklaci, ušetří přírodě 100 kg materiálu, který se spotřebuje při výrobě nového mobilu. Kampaň Recyklujmobil.cz si klade za cíl informovat co nejvíce lidí o problematice starých a nepotřebných mobilních telefonů a zároveň těmto lidem umožnit co nejjednodušší cestu, jak tyto mobily předat k recyklaci. Logistickým partnerem kampaně je Zásilkovna. Stačí vzít jakoukoli krabičku, vložit do ní mobil/y a zajistit např. novinami proti pohybu. Pak už jen stačí balíček odnést na jakoukoli podací pobočku Zásilkovny a sdělit bezplatný kód 98 765 259.

Program sběru nepotřebných mobilů pro firmy

Do sběrného programu se za posledních 6 let zapojilo už více než 1 500 firem. Systém firemního sběru nepotřebných mobilů je založen na jednoduchém principu. Firma si u REMOBILU objedná sběrný box a informuje své zaměstnance o možnosti odložit nepotřebný mobil do připraveného sběrného boxu. Zhruba po 3 týdnech REMOBIL sesbírané mobily sveze. Následně mobily vytřídí na mobily využitelné na náhradní díly a na opravy, zbytek předá sběrnému systému elektroodpadu ASEKOL na ekologickou recyklaci. Největším přínosem takového postupu je, že každý odevzdaný mobil dostane ještě šanci na opravu a další využití, čímž jsou znovu využity i nerecyklovatelné vzácné kovy a dochází k významné úspoře našeho životního prostředí. Více na www.remobil.cz

Sběr nepotřebných mobilů v Zoo Praha na podporu goril nížinných

Těžba vzácných kovů, jako jsou niob a tantal, které se používají k výrobě mobilních telefonů, je z velké části příčinou odlesňování a degradace životního prostředí na řadě míst Afriky, mimo jiné i v oblastech výskytu goril nížinných. Pokud přinesete do Zoo Praha svůj starý mobilní telefon a vhodíte ho do sběrné nádoby umístěné u každého vchodu do zoo, získáte za odměnu speciální samolepku „Pomáhám ohroženým gorilám“. Navíc, za každý vybraný mobilní telefon získá Zoo Praha celkem 20 Kč – 10 Kč od REMOBILU a 10 Kč od ASEKOLU. Prostředky putují na sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“. Z něho jsou pak financovány projekty ochrany goril přímo v místě jejich přirozeného výskytu. Za rok 2024 se vysbíralo v Zoo Praha už více než 6 tisíc mobilů, což znamená 120 tisíc Kč pro potřebnou věc.