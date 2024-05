G – centrum Tábor je tu vždy pro vás

Příspěvková organizace zajišťuje pro občany města Tábor pod jednou střechou řadu sociálních služeb. Najdete zde domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelskou službu, denní stacionář, odlehčovací služby, ale i azylový dům pro ženy a matky.

Pečovatelská služba

Jakmile se někdo o sebe nedokáže sám postarat a nemá možnost neustálé péče od rodinných příslušníků, a přesto touží zůstat ve svém domácím prostředí, je zde pro něj pečovatelská služba.

„Člověk, který je náhle postaven před nelehký úkol poskytovat péči, může být bezradný, neboť nezná všechny možnosti a úskalí, které taková situace přináší. Mohou se tak obrátit na G – centrum Tábor pro odbornou radu. Poradenství probíhá buď formou návštěvy naší edukační místnosti, kde je možné vyzkoušet různé pomůcky a nacvičit si manipulaci s ležícím klientem, hygienu apod., nebo formou návštěvy zkušených pracovnic přímo v domácnosti pečovaného. Ty poradí nejen s péčí, ale i s dalšími možnostmi, jako je využití dlouhodobého ošetřovatelského volna nebo příspěvku na péči. Zároveň s pečujícími proberou i možnosti využití dalších sociálních služeb,“ prozradila Mgr. Jana Svačinová, MBA, MSc., ředitelka G – centra Tábor.

Pečovatelská služba G – centra Tábor je zde pro vás každý den od 7 hodin ráno do 19 hodin večer, a to včetně víkendů a svátků.

Domov pro seniory

Také senioři, kteří potřebují celodenní pomoc a nemohou zůstávat ve svém domácím prostředí, touží prožít bezpečné a spokojené stáří. A právě pro ně je tu domov poskytovaný G – centrem Tábor. Profesionální tým respektuje individuální potřeby každého klienta, aby v maximální možné míře podporoval jeho nezávislost a samostatnost.

Domov se zvláštním režimem

Pro osoby nad 65 let s diagnostikovaným chronickým duševním onemocněním je určen domov se zvláštním režimem, kde se mohou spolehnout na nepřetržitou odbornou péči.

Azylový dům

Jakmile ženy nemají kam jít, často se svými dětmi, pomoc najdou v azylovém domě G – centra Tábor. Příspěvková organizace klientky nejen ubytuje, ale také jim následně pomáhá získat vlastní bydlení prostřednictvím žádosti o přidělení městského bytu.

Nově dokonce G – centrum Tábor nabízí klientkám svého azylového domu, které v době pobytu v zařízení znatelně změní k lepšímu své osobní poměry a jejich chování odpovídá společenským normám, možnost využívat sociální službu v samostatném bytě, který si organizace pronajala od města Tábor.

Do zařízení pravidelně docházejí pracovnice sociálních odborů a jiných sociálních služeb a všechny hodnotí azylový dům G – centra Tábor jako jedno z nejpříjemnějších pro pobyt matek a dětí. Však si ho pochvalují i samy ženy, které při odchodu ze služby vyplňují dotazník spokojenosti. Ubytování je totiž ze zákona možné jen na omezenou dobu – zpravidla na jeden rok.

Děti z azylového domu těší řada milých akcí, například oslavy dne dětí, mikulášské a vánoční besídky, preventivní programy se strážníky městské policie, ale i návštěvy Jump Arény. Zařízení spolupracuje také s řadou neziskových subjektů, které pomáhají klientkám zajistit základní potřeby.

Denní stacionář

Seniorům a osobám se zdravotním postižením nabízí denní stacionář útočiště, kam se mohou uchýlit v době, kdy s nimi jejich blízcí nemohou být. Ať už z důvodu zaměstnání, nebo zkrátka proto, že si klienti chtějí užít společnost vrstevníků a aktivně s nimi trávit volný čas. Stacionář se tak stává jejich druhým domovem. Po celou dobu pobytu zde probíhá aktivizační program, který se snaží co nejvíce kopírovat činnosti, kterými klienti vyplňují volný čas doma – čtení a předčítání, poslech hudby, hraní her a kvízů, trénink paměti i ruční práce nebo vycházky, ale i vaření a pečení. Na základě individuálních potřeb je také možné klientům pomoci při sebeobslužných úkonech nebo jim zajistit dopravu do stacionáře a zpět.

Odlehčovací služby

Při nečekané události se mohou hodit odlehčovací služby Čekanice, které mohou až na tři měsíce zastoupit pečující osobu, která se jinak stará o svého blízkého v jeho přirozeném prostředí. Pečující tak mohou získat čas pro sebe nebo si zařídit vše potřebné. Profesionální tým z G – centra Tábor se o potřebnou osobu bude starat podle jejích potřeb, zvyklostí a přání.

Pro více informací o službách G – centra Tábor navštivte www.gcentrum.cz.