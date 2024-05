Fronta jak na banány: Fanoušci Disney Lorcana čekají na novou sérii

Šokující zájem překvapil i samotného vydavatele Ravensburger

Uvedení nové sběratelské karetní hry Disney Lorcana spustilo opravdovou mánii už v loni v srpnu v Americe. První sadu vykoupili fanoušci prakticky za pár hodin.

Od té doby její popularita neustále roste a Lorcana se rozšiřuje do dalších zemí. Čeští fanoušci si ale museli počkat až do letošního února, kdy vydavatel Ravensburger představil třetí sadu s názvem Into the Inklands. Sociální sítě zaplavila videa hráčů, kteří s nadšením sdílejí svou novou posedlost nad touto karetní hrou.

Kartičky, které zvedají ze židle a od monitorů

Jak je možné, že v dnešní době si zrovna karetní hra získala takovou pozornost? Disney Lorcana je založená na postavičkách z dílny Disney, které si i starší generace pamatuje z dětství. Nestárnoucí hrdinové a nekonečný příběh dobra, které vždy zvítězí nad zlem, prostě v každém vyvolá nostalgickou náladu.

Sběratelská karetní hra, která spojuje napříč generacemi

Hraním Disney Lorcana se vrátíte zpátky v čase tam, kdy jste nemuseli řešit excelovské tabulky nebo zda jste už zaplatili účet za elektřinu. Vrátíte se zpátky tam, kdy byl svět rozdělený na ty dobré a zlé.

Na komiksovém festivale Comic-Con jsme sledovali, jak nadšený táta vysvětloval synkovi jednoduchá pravidla Disney Lorcana. Strategii hry pochopí opravdu i ti nejmenší (na rozdíl od jiných populárních karetních sběratelských her, které jsou příliš složité). Disney Lorcana představuje způsob, jak může celá rodina kvalitně trávit čas.

Tajemné zlo přichází, jste připraveni bojovat o záchranu říše Lorcana?

Právě teď vychází čtvrtá sada s názvem Ursula’s Return. Ano, tušíte správně, nejstrašnější mořská čarodějnice je zpátky připravená si uzurpovat celý magický svět Lorcany pro sebe. Hraje podle vlastních pravidel a neštítí se opravdu ničeho. Osud celé říše leží ve vašich rukách. Jste připraveni se spojit se soupeři, abyste porazili zlé síly?