Fotovoltaické elektrárny na Vysočině rostou stejně jako houby po dešti

O podnikání, výhodách fotovoltaiky a o životě vůbec si s jednatelem firmy elmont-invest montáže s.r.o. povídala tisková mluvčí firmy.

Jak jste se dostal k založení první firmy?

Původně jsem pracoval jako zaměstnanec, ale postupem času jsem začal cítit, že mi tato role úplně nevyhovuje, že mám jiné představy o tom, jak co dělat, a rozhodl jsem se ze dne na den svůj život změnit.

Jak přerod ze zaměstnance v podnikatele probíhal?

V začátcích jsem byl samozřejmě plný ideálů a představ o tom, jak má můj podnik fungovat, ale jak ideály, tak představy se brzy rozptýlily a musel jsem čelit realitě. Ať už šlo o personál, vztahy s dodavateli i zákazníky, anebo předpisy, které musí firma splňovat, aby vyhověla všem legislativním požadavkům.

Jelikož jsem vyučený elektrikář a tato práce mě stále baví, byl obor podnikání hned od začátku poměrně jasný. Začali jsme se zabývat výrobou a montáží rozváděčů, nabíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola a zásuvkových skříní. V roce 2015 jsme ve spolupráci s externím poradcem zahájili výrobu a instalaci LED svítidel veřejného osvětlení. V době covidu jsme do našeho portfolia přidali například i automatické dávkovače dezinfekce. Výroba probíhá v našich výrobních prostorech.

A jelikož od našich klientů při montáži přicházely i různé dotazy a požadavky ohledně elektroinstalace a její revize, nedalo mi to a musel jsem začít přemýšlet o rozšíření našich služeb. Realizace elektroinstalací a jejich revizí vyžadovala zřízení celého dalšího oddělení, a tak už začala pomalu vznikat druhá společnost. Ani tato firma však nezůstává pouze u svého původního zaměření. V současnosti jsme schopni zajistit provedení elektroinstalace od A do Z, revizi a v neposlední řadě se zabýváme výstavbou fotovoltaických elektráren.

Ta v dnešní době zažívá opravdový boom. To je ten podnět, který vás přiměl tento obor do vašeho portfolia začlenit?

Počet zájemců o výstavbu fotovoltaické elektrárny je nyní opravdu obrovský. Zdá se mi, že reklamu na výrobu solární energie můžete vidět na každém kroku. U nás na Vysočině fotovoltaické elektrárny rostou stejně rychle jako houby po dešti. A je to pochopitelné, cena energií na trhu kolísá, lidé si chtějí zajistit její vlastní zdroj a roli hraje samozřejmě i ekologický aspekt celé věci. Pro řadu lidí je nesmírně důležité vědět, že čerpají energii z obnovitelných zdrojů a nepodílejí se na znečištění planety například v podobě odebírání energie z tepelné nebo jaderné elektrárny. Trh se neustále mění, což můžete vidět nejen na současném extrémním zájmu o fotovoltaické elektrárny, ale i na vzrůstajícím počtu společností, které se začaly jejich instalací zabývat. Protože se však v této oblasti pohybujeme už od roku 2008, kdy jsme namontovali naši první elektrárnu, troufám si říct, že naše společnost není produktem tohoto „boomu“, jak se dnes říká. Ale pravdou je, že za 15 let, kdy fotovoltaiku montujeme, se počet našich konkurentů skutečně zmnohonásobil.

Je možné, aby v oboru tolik společností přežilo?

Podle mého názoru i zde bude platit Darwinovo pravidlo o přežití nejschopnějších. Koneckonců už se objevily zprávy o tom, že některé firmy zanikly, některé se dostaly do problémů s plněním smluv a některé k tomu zániku směřují. Osobně se domnívám, že velkou devizou, kterou se naše společnost může chlubit a která bohužel logicky některým nově vzniklým společnostem chybí, je praxe, zodpovědnost a stabilita. Stejně jako ve všech ostatních oborech je nutné nasbírat zkušenosti. Je samozřejmě nezbytné si danou problematiku nastudovat, v tomto odvětví je nutné i splnit určité požadavky, ať už se jedná o získání osvědčení Elektromontér fotovoltaických systémů, či jiných základních kvalifikačních certifikátů, ale základem je stejně jako u všeho ostatního vlastní zkušenost. A ta se nedá získat jinak než praxí. Naše společnost má ještě i další výhodu, kterou je vlastní výroba rozvaděčů pro fotovotaiku, v tomto ohledu jsme tedy soběstační a nejsme závislí na dodavatelích.

Dodávky komponentů pro elektrárny čelí problémům podobně jako třeba v automobilovém průmyslu?

V loňském roce docházelo k obrovským výpadkům v dodávkách kupříkladu baterií, ale i některých typů solárních panelů. V letošním roce se však zdá, že už je všechno v pořádku a dodávky chodí tak, jak mají. V této souvislosti jsem rád i za to, že už máme s našimi osvědčenými dodavateli vybudované dobré vztahy a můžeme se na jejich dodávky spolehnout.

Jak rychle je při těchto podmínkách tedy možné pořídit si fotovoltaickou elektrárnu, když dodávky fungují?

Samozřejmě záleží na její velikosti. Pokud montujeme elektrárnu o velikosti 50 kWp, nemůžu tvrdit, že za jeden den není co řešit. Pokud se jedná o rodinný dům se standardní elektrárnou o výkonu kolem 10 kWp, pak je za den, dva hotovo. V našem oboru jsme závislí i na počasí, v dešti a mrazu svoje kolegy na střechu opravdu nepustím. Letošní zima nám byla poměrně příznivě nakloněna v tom, že jsme ještě v prosinci byli schopni panely instalovat. Montáž elektrárny ale není všechno, co tento proces obnáší. Jako dodavatel komplexního řešení na klíč zajišťujeme pro zákazníky uzavření smlouvy o připojení do distribuční sítě, následně i samotné připojení do distribuční sítě a v neposlední řadě i to, co je pro většinu klientů zásadní, čímž je vyřízení žádosti o dotaci. Fotovoltaická elektrárna představuje poměrně velkou investici, pro řadu lidí je však dostupná díky tomu, že mohou až 50 % z její ceny získat prostřednictvím dotačního programu. Věřím tomu, že pokud se podaří prosadit připravovanou novelu zákona o komunitní energetice a lidé budou moci vyrobenou elektřinu sdílet mezi sebou, atraktivita solární energie se opět zvýší a návratnost celé investice bude ještě zajímavější.

Očekáváte do budoucna tedy ještě masivnější zájem? Plánujete společnost ještě rozšířit?

Myslím si, že zájem o fotovoltaické elektrárny neopadne minimálně do doby, po kterou bude fungovat vyplácení peněz z dotačního programu, ať už pro rodinné, nebo bytové domy. A pokud budou podmínky díky novým předpisům ještě výhodnější, zájem bude logicky stále stoupat. Takže rozšíření společnosti určitě nevylučuji a rozhodně nehodlám usnout na vavřínech a už přemýšlím i o možných směrech, kterými by se společnost mohla vydat dál. Ale tyto mé „nápady“ jsou zatím pouze v přípravné fázi, takže si o nich můžeme povídat třeba příště.

Už teď se budeme těšit.