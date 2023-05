Finské krby hřejí až 48 h po vyhasnutí. Jak je to možné?

O svoji vlastní zkušenost s používáním finských krbů a kamen se s námi podělil pan Radek Černý, který dováží finská kamna a krby na český trh už 10 let. Společně tak máme možnost prozkoumat, v čem se tato kamna a krby liší od těch, které všichni známe.

Pane Černý, slavíte 10. výročí působení značky NunnaUuni na českém trhu. Jak vás napadlo přivést tyto krby do České republiky, co bylo hlavním důvodem?

Před 15 lety jsem při výstavbě našeho domu v podhůří Beskyd vybral krb finské výroby. Vlastně to byl nápad mojí ženy Brigitty, která je původem z Finska. Nechtěli jsme konvenční krb, železný s nátěrem, či bez nátěru a ani žádný jiný model, který byl vidět v každém obchodě či krbové prodejně. Chtěli jsme kvalitní krb z přírodního kamene. Finsko je země, která se potýká s tvrdými severskými podmínkami a finské krby zde mají svoji mnohaletou tradici. Po instalaci krbu do otevřeného prostoru vypadal dominantně a líbivě, ale to jsem ještě nevěděl, co tento krb dovede. Ten krb mě svými vlastnostmi naprosto ohromil, hlavně tím, jak dlouho hřeje a postupným sáláním prostupuje do všech zákoutí našeho domu. A právě zde se zrodila myšlenka dovážet a nabízet tyto fantastické celomastkové krby a kamna ostatním lidem v celé České republice. Nic v takové kvalitě v té době nebylo a dodnes není! V roce 2010 jsem přivezl do České republiky první krb finské značky NunnaUuni.

V čem jsou finské krby NunnaUuni lepší?

Oproti jiným krbům, ty naše jsou tzv. akumulační. To znamená, že nejdříve spálíte palivo v ohništi a kamna tuto energii z hoření akumulují a následně ji postupně uvolňují sálavým vytápěním, což je v současné době považováno za jednu z nejzdravějších forem vytápění v uzavřeném prostoru. Tyto finské krby značky NunnaUuni sálají teplo rovnoměrně po dobu až 48 hodin za pouhé 2 hodiny hoření.

Další opravdu výraznou výhodou je, že naše krby nevytvářejí téměř žádný kouř. Díky naší patentované technologii Golden Fire vám zaručujeme spalování takřka všech zplodin. Díky tomuto spalování dřeva zplyňováním se také vytváří další teplo, což zvyšuje celkovou efektivitu spotřebiče.

Pravá finská kamna NunnaUuni vydrží sálat teplo až 48 hodin

Za pouhé 2 hodiny hoření sálají teplo až 48 hodin. Jiné krby toto neumějí?

Dovolím si říct, že jiné krby toto neumějí. Jednak je to již zmíněnou patentovanou technologií Golden Fire a pak je to neobyčejnými akumulačními vlastnostmi přírodního kamene, který je v těchto finských krbech použit. Tím kamenem je mastek, který má výjimečné akumulační vlastnosti, je o 70 % lepší než šamot. V NunnaUuni je použit ne ledajaký kámen a ne ledajaký mastek, v naší společnosti klademe velký důraz na kvalitu kamene, ze kterého jsou naše krby vyrobeny. Sami si jej těžíme v našem lomu ve Finsku a hledáme ten nejkvalitnější mastek. Ten nejkvalitnější pak přijde do samotného ohniště krbu, což zaručuje jeho vysokou akumulační schopnost a dlouhodobé uvolňování tepla. Jinak řečeno, jedině opravdu kvalitní mastek totiž vydrží pozvolna uvolňovat teplo i desítky hodin po vyhasnutí plamene.

Jak hodnotíte úspěchy z deseti let působení značky NunnaUuni na českém trhu?

Za deset let působení na českém trhu jsme dosáhli nemalých úspěchů. Jsme velice rádi za celou řadu spokojených zákazníků. Když se nad tím zamyslím, máme pár zákazníků, kteří jsou živoucím důkazem spokojenosti, neboť se najdou tací, kteří od nás mají dohromady i tři krby. Dále mě velmi těší vědomí, že i po deseti letech můžeme nabízet něco, co u nás doposud nemá konkurenci. Věřte mi, tento fakt ve mně vyvolává doslova hřejivý pocit.

V souvislosti s oslavou našeho desetiletého výročí právě nabízíme dalším dvaceti zákazníkům, kteří si u nás objednají krb, slevu 10 % z celkové ceny.

Finská kamna NunnaUuni nyní se slevou 10 %

Nabízíte pouze tyto krby masivního vzhledu a vysokého výkonu nebo jsou i jiné varianty?

Máme mnoho modelů různého výkonu, velikosti a vzhledu. NunnaUuni se vyrábí o výkonu od 2 kW (akumulační kamna a akumulační krby) do 8 kW (krbová kamna) a s ohledem na sálavý způsob vytápění jsou optimálním primárním zdrojem tepla v pasivních nebo nízkoenergetických domech.

Nabízíme poměrně širokou škálu možností pro design našich krbů. Kormě základního vzhledu přírodního kamene máme varianty kachliček, kterými lze krb dozdobit. V základních variantách nabízíme bílou a antracitovou barvu, ale vše je nakonec na klientovi a jeho preferencích. Kromě toho máme dekorační krby z řady Deko. Také praktické krby s pecí, třeba model HESTIA SOLO nebo RAIA, který je ideální i pro pečení. Kromě skvělé pizzy v něm uděláte také nezapomenutelný chléb. Věřte mi, mluvím z vlastní zkušenosti. U nás si prostě vybere každý. Zákazníci mají možnost si krb nakonfigurovat přesně, jak si přejí. Na celou nabídku se můžete podívat na našich stránkách www.nunnauuni.cz.

Finská kamna NunnaUuni jsou nejlepší volbou na trhu

Jak dlouho trvá, než se model nainstaluje? Je instalace takového krbu složitá?

Instalace takových krbů nebo kamen je obvykle záležitostí pouze jednoho až dvou dní. Celý model se sestaví až na místě z jednotlivých kusů kamene. Oproti tomu samotná kamna pak vydrží efektivně sloužit i celé generace.

Máte ještě něco, co byste dodal?

V rámci našeho desetiletého výročí bych rád poděkoval nejenom našim zákazníkům, ale také všem, kteří jsou součástí firmy R&B Tsekki. Ať už se jedná o kolegy z marketingu či logistiky, prodejce či montážníky, zkrátka vám i všem ostatním patří opravdu velké díky.

Na samotný závěr bych rád poděkoval také svojí ženě Brigittě. Právě ona je tou, kdo navrhl vyhřívání našeho domu mastkovým krbem. Jsem rád, že jsem měl možnost její přání vyplnit, nyní má tak kousek Finska také ve svém druhém domově, u nás v České republice.