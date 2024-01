Eshop pravebio.cz nabízí opravdu pravé bio

Zde také v roce 2010 založili první e-shop s bio kosmetikou, který se jmenoval Purely Natural Cosmetics, a na něj brzy navázal další se jménem gratianatura.cz, který prodával přírodní a bio certifikovanou kosmetiku po celé Evropě. O jejich začátcích, ale hlavně o vzniku a fungování e-shopu pravebio.cz, který se zabývá převážně přírodními doplňky a stravou, si s námi povídala spoluzakladatelka Jana Čevelová.

Jak jste přišli na nápad otevřít si internetový obchod s produkty z oblasti bioproduktů? A jaké byly vaše začátky?

Nápad vznikl přibližně v roce 2010 v Londýně, kde jsme žili, když se partnerovi začala dělat na pleti a na krku červená vyrážka po holení a aplikaci tradičních drogérkových produktů pro muže. Na internetu našel značku, jež byla první certifikované bio v Austrálii a po jejíž aplikaci se mu začal stav pokožky zlepšovat. Dostal tak nápad značku dovážet do Velké Británie a po několik let jsme tuto australskou značku dováželi. Měli jsme dobré zaměstnání, tak jsme svůj e-shop provozovali pouze po práci. Až když jsme se po dvaceti letech rozhodli vrátit zpátky do ČR, tak jsme založili distribuci zaměřenou na exkluzivní a prémiové značky, které jsme znali z Londýna a které tu chyběly.

Váš obchod se nazývá Pravé bio. Co tímto názvem chcete naznačit?

Tady není vůbec žádná poezie, ale realita Google vyhledávání a domény – chcete mít v klíčovém slově slovo bio, protože to reprezentuje váš obchod a nabídku a chcete to mít krátké a snadno zapamatovatelné. Já chtěla anglický název, protože počeštěné názvy nezní tak dobře, ale partner mě od toho zrazoval a vymyslel Pravé Bio – osobně si ale myslím, že True Organic nebo Planet Organic zní mnohem lépe než Pravé Bio… Navíc, když se e-shop vyvíjí a máte v něm hodně doplňků stravy, ten název nevystihuje smysl dobře. Každopádně pozdě bycha hodit, jméno je zavedené, Google ho má už rád, tak zůstává… (:

A co vše ve vašem obchodě nabízíte?

Naše moto je poměr kvalita – cena – výkon a nechceme mít v

e-shopu desítky stejných produktů, jen jiné etikety a ceny. Chceme opravdu originální kousky, které se nedají okopírovat snadno a kde je výrobce zároveň i mozek vývoje.

Ale samozřejmě, že smyslem je mít v nabídce certifikované Bio produkty, jak to jen jde. A kde to nejde, tak mít od výrobce potvrzené, že produkt neobsahuje žádné pesticidy, GMO, mikroplasty a podobné špatnosti. Především si zakládáme na tom, aby vstupní suroviny pocházely ze zdroje, odkud mají nativně pocházet, ale především, aby nebyly z Číny, ale z domácího evropského trhu nebo USA, které je nejlepším zdrojem super kvalitních minerálů, vitamínů apod.

Podle čeho se rozhodujete, že výrobce a jeho výrobky zařadíte do nabídky?

Doplňky stravy byly vždy první v USA nebo Austrálii, pak Británii, a nakonec ve zbytku Evropy. Čína je možná v něčem dobrá, ale jejich rychlo výrobnu prostě nechci podporovat. To je můj etický postoj. Česká republika je tak vždy pět let za vývojem v zahraničí. A ne všechno se zde uchytí jako tam, což taky není vždy špatná věc, protože ne všechno je dobré, buďme rozumní! (:

Tohle pravidlo aplikuji úplně u všeho – jsme například jediní dovozci, kteří mají v nabídce ojedinělé a nutričně bohaté produkty jako jsou avokádové majonézy od britské značky Hunter a Gather – jejich kvalita je nesrovnatelná s čímkoliv, co se vyprodukovalo na místním trhu. Kromě majonéz mají třeba kečupy nebo omáčky bez cukru. Jak se liší od českých značek? Ty namísto bio jablečného octa použijí levný kvasný ocet a namísto himalájské soli obyčejnou sůl. U majonéz vede u českých značek řepkový a slunečnicový olej, protože je levný. V ČR nepoužijí vejce z volného chovu, ale v Británii ano, a mají to s certifikátem. Už chápete ty rozdíly? Podle toho jaké jsou vstupní suroviny, podle toho je i výsledný produkt a cena. A o to jde. Kvalita na prvním místě, cena na druhém.

Čím se lišíte od ostatních prodejců? Proč si zákazníci vybírají právě vás?

Tím, že podnikání chceme dělat asi utopisticky a opačně - nemyslíme prvně na sebe, ale na zákazníka. Možná to děláme špatně, ale zatím se nám daří, i když rosteme pomaleji než konkurence, protože vše reinvestujeme. Díváme se, jestli danou značku vlastní korporát či ne, a pokud se nechala koupit, nevezmeme ji. Opravdu nám jde o jedinečnost a originalitu. Do supermarketů a různých řetězců se nehrneme, protože vás oberou o poslední korunu, jen aby oni měli své jisté a s tím nesouzníme. Dokud tam nebudou normální lidé, asi se nedomluvíme…

Dá se říci, kdo je váš typický zákazník?

Lidé, kteří sdílí tuto vizi s námi. Pochopitelně sportovci - máme občas i nějaké hokejisty, co kupují například elektrolyty, lidé, kteří už biohacking znají a lidé, kteří mají rádi bio kvalitu a originalitu a nebojí se být pionýry v mnoha směrech, když jde o zkoušení nových a neznámých značek či výrobků.

A nejžádanější produkt?

Nosní sprej SinuOrega, který opravdu pomáhá jak v období chřipek a rým, tak v období alergií. Tento zcela přírodní nosní sprej od společnosti North American Herb & Spise kombinuje vyjímečnou směs účinných esenciálních olejů Oreganolu P73, šalvěje, bobkového listu a hřebíčku s roztokem purifikované vody a čisté mořské soli. Bez alkoholu, konzervantů a chemických přísad - bezpečný na denní použití, nenávykový, vhodný i pro děti.

Když vezmete portfolio značek, které nabízíte, jaký podíl je z Česka?

Zatím velmi malý. Zařadili jsme značku Medárek, protože je to originální receptura Lucky, která je skvělou ženou a má nápady jako nikdo jiný tady – navíc se jí podařilo zainkorporovat do její vyhlášené zinkové masti náš Bentonitový jíl Redmond, který velmi pomáhá na mokvavé ekzémy. A nově máme i značku orgánového masa, Primal Feast, játra konkrétně, v bio kvalitě od Radka, který bydlí kousek od nás a játra má z bio chovů v Beskydech a Jeseníkách. I když není konkurenceschopný cenou zahraničním výrobcům, kde se zemědělství dotuje lépe než zde, podpoříme jeho snahu, protože je poctivý a snaží se. A doufáme, že i čeští zákazníci to budou vidět stejně.

To není mnoho. Jaký je vůbec aktuální vývoj na českém trhu s bioprodukty?

Netuším, spíš vidím snahu jít cestou privátních značek a mít doplňky stravy typu jedno druhové minerály jako je hořčík, nebo vitamin C. Pod jednou etiketou si nechávají značky vyrobit všechno možné, ale kouká se tu na cenu víc než na cokoli jiného, prostě vydělat rychle a snadno. Chybí mi tu originalita – je tu určitě pár světlých výjimek, například koncept Meleme Maso se mi líbí. Ty zřejmě budeme chtít v budoucnu prodávat, pokud zůstanou u svého standardu kvality. Někdy mi ale fakt přijdou produkty údajně zde vyrobené příliš drahé oproti konkurenci, kterou přivezu odjinud.

A pak samozřejmě jsou zde pokusy o biohacking formulace v doplňcích stravy, což jsou kopie zahraničních receptur a o to nestojíme. Vždy chceme, pokud možno, ten originál. Máme nyní v nabídce doslova kultovní značku z USA, BiOptimizers, kteří tohle dělají už dvacet let. To je originální zdroj.

Ovlivnila prodej citelně ekonomická krize?

V České republice je neustále nějaká krize, za poslední čtyři roky, co tu žijeme, se mění jenom důvody krize, ale realita je stále stejná – nemáme se lépe jako naši sousedé na západ od hranic. Stačí vyjet a udělat si obrázek. Dokud se tu budeme v klíčových pozicích ve vládě a korporátech chovat jako šerifové z Nottinghamu, neposuneme se na úrovni bio, a ani žádné jiné, nikam. Pořád se bude říkat, že bio stříkají v noci, což vystihuje zcela vše v této zemi…): V Británii se certifikace bio bere velmi vážně, je to pocta mít to logo na produktu a testování je velmi přísné.

Jak si má běžný spotřebitel porovnat a ověřit kvalitu bio výrobků? Pomohou mu v tom certifikace?

Musí se naučit kriticky myslet sám za sebe, naučit se číst etikety, pochopit přímou linku mezi tím, co prodávají supermarkety, co se ukazuje v reklamě v TV (stejné nadnárodní značky roky rokoucí), že to nemůže být prostě kvalitní, když se zdravotní stav obyvatelstva zhoršuje, a nesmí si nechat tohle podvádění líbit a najít si alternativní cesty nákupu. Třeba online, když bude třeba.

Buďme inteligentní a počítejme, přemýšlejme, soudný člověk to pochopí relativně rychle, že tu je něco velmi špatně.

Certifikace jsou určitě cestou vpřed, ale musí to být certifikáty s renomé. Nejlepší certifikační organizace jsou Demeter v Německu, Soil Assocation Organic v Británii, USDA Organic v USA nebo Cosmos Organic v celé Evropě. V Austrálii má nejlepší pověst Australian Certified Organic. CPK Bio certifikace v ČR je trochu výsměch striktním standardům jejích zahraničních kolegů.

Pro většinu lidí je dnes rozhodujícím faktorem cena. Je šance, že i udržitelnější věci budou postupně levnější anebo je třeba, aby lidé změnili myšlení?

Dokud budou lidé svými penězi i nadále podporovat korporáty a velké nadnárodní značky, které plodí, nic se nezmění. Spíše je tu snaha zničit i to málo, co tu máme v rozvoji – okleštěná pravidla EU ohledně bylinek, medicinálních hub, vitamínů a minerálů, kdy vlastně nemůžete nic říct, ničí trh s doplňky stravy, který je přehlcen placebem, levným ničím, co se nevstřebá. Je to ve špatné formě, a jsou to vyhozené peníze oknem. Ale co, stojí to pár stovek, tak si to koupím, a když se to navíc prodává v lékárně, má to razítko důvěryhodnosti… Jaký to omyl.

Namísto osvěty, co pro člověka může udělat kvalitní vitamín D, C, hořčík ve vstřebatelné formě, co můžou pro člověka udělat orgánová masa, ajúrvédské byliny, princip čínské medicíny anebo medicinální houby, pořád hasíme požár, neexistuje prevence a edukace. Jede se podle zastaralého vzorce tzv. moderní medicíny a úplně se zabilo cokoliv, co se týká jednoduché, ale nutričně bohaté výživy ze surovin, které nejsou plné hormonů, pesticidů, cukrů, umělých aditiv, barviv, dochucovadel apod. Proč nepoužíváme kvalitní nerafinovanou sůl, ale pořád ten bílý levný jed a proč všude cpeme dusitany? Aby maso bylo růžové a víc hezké na pohled?

Tohle je moc práce a nikomu se nechce měnit zajetý styl života, dokud už pro některé není pozdě. Jak říkám, hasit požár je něco, na co jsme si zvykli. A pak litujeme… Mám obavy, že toto myšlení se u valné většiny nezmění, protože systém je tak nastavený. My nic nezmůžeme proti velkým korporacím, které mají miliardy a jsou propojené navzájem. Musíme jenom doufat v prozření jedinců, ze kterých se třeba stanou tisíce, ale jsem realista. Spíš očekávám zhoršení, popravdě.

http://pravebio.cz

Bohumil Brejžek