Důchody po reformě dál porostou

Demografové zvedají varovný prst: porodnost letos rekordně klesla, lidé déle studují, později nastupují do práce a díky pokroku ve zdravotnictví se dožívají vyššího věku. Zatímco dnes na 1 důchodce vychází 3,5 pracujícího, v roce 2050 to budou už jen 2 pracující. Co to udělá s důchody?

Ročně až 350 miliard v minusu

Jedno je jisté, zajistit důstojné penze i dalším generacím bude beze změn důchodového systému čím dál složitější. Už dnes je „důchodový účet“ v minusu víc než 70 miliard ročně. Na rok 2050 by to pak bez jakéhokoli zásahu současné vlády vycházelo až na 350 miliard ročně.

Jak ale systém změnit, aniž by se penze musely razantně snižovat a sociální odvody plošně zvyšovat?

Na návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vláda na konci dubna schválila důchodovou reformu. Jaká jsou její hlavní opatření, z nichž některá mají začít platit už v lednu, a jak dopadnou na dnešní a budoucí důchodce?

Současných důchodců se reforma nedotkne

Cílem reformy je, aby průměrný důchod byl nadále nejméně 40 % průměrné mzdy. Přičemž důchodový systém bude i tak mírně ztrátový, zhruba na oněch dnešních minus 70 miliardách, ale bude dlouhodobě udržitelný. Jak toho chce vláda dosáhnout?

Lidi zajímají především 2 parametry: výše důchodů a věk odchodu do penze.

Současných důchodců se chystaná reforma nedotkne. Každý rok v lednu se jim budou penze zvyšovat stejným způsobem jako dnes. Mírně zpomalený bude nárůst u nově přiznaných důchodů. Ale není třeba se bát, za 10 let penze vzrostou o 10 tisíc korun, průměrný důchod bude v té době skoro 31 tisíc.

Důchodový věk poroste pomaleji než dnes

A jak je to s věkem odchodu do důchodu?

Málo se o tom mluví, ale už dnes věk odchodu do důchodu roste, u žen až o 6 měsíců ročně. Je ovšem zastropovaný na 65 letech. Tuto hranici bude muset vláda začít pomalu a citlivě posouvat. Jinak penzijní systém před rekordními schodky zachránit nelze. Jak bude důchodový věk vypadat po reformě?

Jurečkův tým se ve spolupráci s ekonomy, sociology a dalšími odborníky inspiroval v zemích jako Nizozemsko, Dánsko, Estonsko, Finsko nebo Portugalsko a přišel s mechanismem navázání důchodového věku na průměrný věk dožití. Ale s tím, že hranice odchodu do důchodu bude růst maximálně o 2 měsíce za rok, tedy pomaleji než dnes. V penzi přitom budeme dál trávit průměrně čtvrtinu života.

Jak to vypadá konkrétně? Pracujících z ročníků 1965 a starších se změna nedotkne vůbec. Ročníku 1970 se dotkne v řádu měsíců.

Sdílená penze a další novinky

Důchodová reforma s sebou nese i další novinky. Zavádí například rodinný vyměřovací základ: u nových důchodců se bude péče o 1. a 2. dítě do 3 let a také o nemohoucí blízké počítat do penze jako práce za průměrnou mzdu. Rodinný vyměřovací základ tak částečně nahradí výchovné. To těm, co už ho mají, zůstane. A bude nadále fungovat u 3. a dalších dětí.

Manželé nebo registrovaní partneři budou mít možnost se dohodnout, že budou mít stejné sociální odvody, a tím pádem později i podobný důchod. To by mělo pomoct hlavně ovdovělým seniorkám, které se velkou část života staraly o děti či rodiče.

Zároveň na téměř dvojnásobek, na 20 % průměrné mzdy, vzroste minimální důchod. A zmírní se podmínky odloženého důchodu a také vdovecké a vdovské penze tak, aby ji mohlo dostat více lidí.

Vláda chce též podpořit pracující důchodce, kterým navrhuje odpustit zaměstnanecké sociální pojištění. Například u 30tisícové mzdy to dělá skoro 2 tisíce měsíčně navíc do seniorské kapsy.

Změny pro lesníky i slévače

Změny se dotknou i rizikových zaměstnaní, kde lidé budou moci odejít do penze dřív. Nově budou definovány podle kategorizace ministerstva zdravotnictví. To znamená konec nesystémového lobbingu, kdy si o výjimku žádaly profese podle síly svých konexí v politice.

Mezi riziková povolání budou patřit například zdravotní sestry se specializací, hasiči, lesníci, kováři, skláři, obsluha důlních zařízení či obráběcích strojů, zedníci, dlaždiči nebo slévači.

Odchody do předčasného důchodu se už loni zpřísnily, do penze se odchází maximálně o 3 roky dříve, ještě letos k tomu přibude podmínka 40 odpracovaných let. Naopak u dlouhodobě pracujících se u předčasných důchodů sníží dnešní krácení vyplácených penzí.