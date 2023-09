Dlažba, která zaujme na první pohled. Věřili byste, že je z betonu?

Beton je nejpoužívanější stavební materiál, a to z dobrého důvodu. Je neuvěřitelně flexibilní. Díky nesčetným formám, barvám a povrchovým úpravám přináší široké možnosti ztvárnění ploch. Betonové prvky se nejčastěji používají jako dlažba na chodníky a terasy, ale své uplatnění najdou i okolo bazénů nebo při řešení zahradních stěn.

Betonovou dlažbu oceníte pro její vzhled i vlastnosti.

Dlažby, bazénové lemy a další betonové prvky se vyznačují zejména svojí pevností, odolností, dlouhou životností a skvělým poměrem ceny a kvality. Samozřejmostí je také mrazuvzdornost a speciální povrchová úprava, která zabrání znečištění a pronikání vody do dlažby.

1. Dlažba k bazénu a na terasu

Dlažba na terase a kolem bazénu by neměla klouzat, měla by se snadno čistit a být odolná vůči vodě. Betonové dlažby mají strukturovaný povrch, jsou tak na oko přirozené a z pohledu bezpečnosti naprosto ideální.

Vybrat si můžete z několika variant – od přírodního betonu s různou povrchovou úpravou až po věrné imitace přírodních materiálů. Zamilovali jste si vzhled dřeva či kamene, ale odrazují vás jejich vlastnosti a potřebná péče? Přesvědčte se o tom, že vytouženého vzhledu lze docílit právě díky betonu.

VERTO - luxusní vzhled travertinu

Natural dlažby VERTO jsou kvalitní designové prvky imitující jedinečný reliéf přírodního travertinu. Ve spojení s bazénovými lemy a ukončujícími prvky tvoří komplexní řešení nejen pro plochy ohraničující bazény. Novinkou je kulatý bazénový lem.

Natural dlažba PRESBETON VERTO, povrch reliéfní, barva slonovinová | foto: PRESBETON

OAK - struktura dubových prken

Je to dřevo? Není to dřevo? Reliéfní dlažba OAK je novým přírůstkem do řady natural dlažeb, které věrně napodobují přírodní materiály. OAK s povrchem masivních dubových prken je od originálu k nerozeznání.

Natural dlažba PRESBETON OAK, povrch reliéfní, barva béžová/světle hnědá | foto: PRESBETON

SLATE reliéf štípané břidlice

Natural dlažba SLATE s přírodním reliéfem břidlice se hodí ke všem architektonickým stylům. Je vhodná na terasy, chodníky nebo k zahradním altánům. Své místo najde také v parcích. Součástí řady SLATE jsou elegantní bazénové lemy.

Natural dlažba PRESBETON SLATE, povrch reliéfní, barva šedá | foto: PRESBETON

ALMA nadčasová struktura pohledového betonu

Reliéfní povrch ALMY je opatřený ochranným systémem nejvyšší kategorie Perfect Clean TOP (PCT). Velmi ušlechtilý povrch dlažbu chrání před skvrnami z vína, kávy nebo oleje. ALMA nabízí prvotřídní řešení pro každý exteriér. Více tvarů a barev.

Plošná dlažba PRESBETON ALMA, vlevo barva šedá, vpravo bílá

BARK – k nerozeznání od dřevěného prkna

Betonové dlažební desky BARK imitují svým vzhledem různé typy dřeva jako je kůra, deska, trám, pařez či letokruh. Lze je použít jako nášlapné desky nebo z nich vyskládat celou plochu v okolí bazénu včetně bazénového lemu.

Natural dlažba PRESBETON BARK, prkno, povrch reliéfní, barva hnědá/černá, | foto: PRESBETON

2. Vjezd do garáže

Mezi hlavní kritéria pro výběr dlažby před garáž patří cena, sklon příjezdové plochy a míra zatížení. Pokud je vjezd v prudkém svahu, kdy je nutno plochu řešit lomením povrchu, je vhodné použít menší formáty dlažby. Ty také lépe snáší vyšší zatížení. Obecně lze pro běžné zatížení osobními automobily použít dlažbu s min. tloušťkou 60 mm. Dejte pozor na nejčastější chybu stavebníků, kteří poddimenzují podkladní vrstvy nebo je neprovedou kvalitně bez správného postupu hutnění.

PIANETA kombinuje rozměrově různé kameny a barvy

Zámková dlažba PIANETA v hladkém nebo reliéfním provedení je tvořena čtyřmi rozměrově odlišnými kameny pro skladbu různorodých sestav. Atraktivní colormixy kombinují žádané barvy - černá, šedá, červená, oranžová, bílá. Díky volitelné povrchové úpravě se hodí jak na příjezdové plochy, tak na terasy a ostatní plochy v okolí domu.

Zámková dlažba PRESBETON PIANETA, barva FUMO, povrch vlevo hladký, vpravo reliéfní | foto: PRESBETON

ALTERNO snadná údržba a odolnost

Zámková dlažba ALTERNO kombinuje rozměrově různé kameny. Dlažba se hodí k moderní architektuře a při větších plochách zanechá působivý dojem. Dlažba je mrazuvzdorná a opatřena impregnací proti znečištění a pronikání vody.

Zámková dlažba PRESBETON ALTERNO, povrch hladký, barva piano | foto: PRESBETON

MONUME XL velkoformátová dlažba pro jedinečné projekty

Toužíte po vjezdu ve velkém stylu? Zvolte velkoformátovou dlažbu. V moderní architektuře se velkoformátová dlažba MONUME XL hojně využívá ve veřejném sektoru, ale je skvělou volbou i pro soukromé stavby, kde se stává nepřehlédnutelnou. Dlažba vykazuje perfektní protiskluzové vlastnosti a při tloušťce až 160 mm je odolná pojezdu nákladními automobily.

Velkoformátová dlažba PRESBETON MONUME XL, povrch tryskaný-kartáčovaný, barva šedá/černá/bílá | foto: PRESBETON

3. Terénní nerovnosti v zahradě

V mnoha případech se stavebník setká s potřebou vyřešit kolem domu různé výšky terénu. Pokud se nespokojíte s klasickým ztraceným bedněním, které je sice levné, ale ne moc originální, sáhněte po betonových palisádách nebo zahradních stěnách. PRESBETON nabízí několik systémových řešení, díky kterým sjednotíte prvky v zahradě s betonovou dlažbou. Celkový dojem z vaší stavby tím povýšíte na zcela jinou úroveň.

ZAHRADNÍ STĚNY STANDARD opěrka z pohledového betonu

Terén lze vyrovnat opěrnou stěnou, pro větší terénní rozdíly je praktické zvolit kaskádovitě uspořádané terasy. Ty mohou sloužit k sezení nebo k osázení okrasnými rostlinami. Zahradní stěny STANDARD se vyrábí v hladkém provedení pohledového betonu a jsou opatřeny ochranným systémem proti znečištění a pronikání vody.

Zahradní stěna PRESBETON STANDARD v hladkém provedení a natural dlažba PRESBETON WOODY v imitaci podlahových prken | foto: PRESBETON

VERTO dlažba jako obklad

Působivého efektu docílíte využitím dlažby jako obkladu, kdy na klasické tvarovky ze ztraceného bednění nalepíte pohledovou dlažbu. Sjednocením vodorovných a svislých ploch dosáhnete perfektního estetického dojmu. Bazénové lemy poslouží jako elegantní záklop a zároveň je využijete k sezení.

Natural dlažba PRESBETON VERTO, povrch reliéfní, barva slonovinová | foto: PRESBETON

