Dlažba BEST KLASIKO: Všestranná, praktická, nadčasová

Jedním z hlavních důvodů, který dělá dlažbu BEST KLASIKO unikátní, je její všestrannost. Je dostupná v několika barvách i velikostech a tím umožňuje vytvářet zajímavé designové koncepty. Její základní přírodní barva je oblíbená pro stavbu cest a chodníků, pěších zón či parkovišť, ale najdeme ji i u řady rodinných domů. K barevným variantám, jako jsou např. červená, sahara či karamelová nyní přibyla i žhavá novinka KLASIKO brilant.

Klasický obdélníkový tvar se hodí prakticky kamkoliv, na chodníček, terasu nebo k bazénu. Zajímavé jsou pak kombinace odlišných odstínů barev této dlažby a originálně působí i skladby s jiným typem kamenů, například KLASIKO a BEST MOZAIK nebo BEST KARO.

Zvláštní kategorii pak tvoří kameny této dlažby s výraznými reliéfními výstupky, které pomáhají slabozrakým a nevidomým lidem orientovat se v prostředí měst a obcí a umožňují jim tak větší samostatnost.

Neměli bychom také zapomenout na novou makroporézní strukturu DRENO, ve které se dlažba KLASIKO také vyrábí. Stará dobrá „klasika“ se chytře spojila s moderním využitím a může ovlivňovat ekologické procesy. Umožňuje průsak do spodních vrstev, voda neodtéká rovnou do kanalizace, ale pod povrchem se akumuluje. Dochází tak k vyššímu podílu odpařování vody a k doplnění zásoby spodních vod, což vede ke zlepšování klimatu ve městech.

U dlažby obecně je zásadní její odolnost a snadná údržba. BEST KLASIKO exceluje v obou těchto oblastech. Její robustní konstrukce a odolnost vůči povětrnostním podmínkám a mechanickému namáhání ji činí ideální volbou pro veškeré venkovní prostory. Navíc, díky její povrchové úpravě je i čištění velmi jednoduché. A jako ostatní dlažby BEST je samozřejmě mrazuvzdorná.

Dlažba BEST KLASIKO tedy není jen obyčejnou dlažbou. Je to investice do budoucnosti venkovních prostor, která spojuje tradiční prvky s nadčasovým designem, praktičností i pokrokovými trendy.