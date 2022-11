Diagnóza neplodnost. Řešte ji, než bude pozdě

Odborná pomoc při řešení neplodnosti

Jakmile zazní znepokojivá diagnóza „neplodnost“, není příliš času na váhání. Svěřit se do rukou odborníků na léčbu IVF je cestou, která může pomoci tento stav zvrátit. Při léčbě neplodnosti na teplické klinice Stellart využíváme všech poznatků a zkušeností, které jsou o lidské reprodukci známé. Ve spojení s moderními technologiemi a zkušenostmi našich odborníků můžeme v mnoha případech jasně určit příčinu neplodnosti a zahájit cílenou léčbu. Individuální přístup při práci s klienty je pro naše lékaře prioritou.

Kdo k nám přichází?

Páry na naši kliniku přicházejí na doporučení lékaře, přátel nebo z vlastního rozhodnutí. Většina klientů má za sebou více než rok neúspěšného snažení o těhotenství nebo již znají diagnózy, které jim ve vlastní reprodukci brání. Často nemají ponětí, co za jejich neúspěchem stojí a na čí straně je problém.

Statisticky u všech neplodných párů je překážka z jedné třetiny na straně ženy, která může trpět například endometriózou, poruchou ovulace, neprůchodností či absencí vejcovodů. Rovná jedna třetina patří mužům, u kterých je důležitý hlavně počet a pohyblivost spermií. Ve zbývající třetině jsou zahrnuty páry, kde je na vině kombinace různých faktorů například imunologického či genetického původu.

Abychom dokázali pomoci, zaměřili jsme se mimo jiné na program dárcovství, který otevírá cestu těm, kteří nemohou použít vlastní reprodukční buňky. Možnosti léčby s darovanými spermiemi, vajíčky či embryem a o tom, jak se stát dárcem/dárkyní, jsou uvedeny na stránkách kliniky – více informací naleznete zde.

Proč neodkládat odbornou pomoc?

S neplodností bojují stále mladší páry a řešení odkládají se slovy, máme ještě spoustu času. Tím nevědomě snižují svou šanci na úspěšnou léčbu. Při IVF je věk jedním ze zásadních faktorů hlavně u žen. Jejich šance na úspěšné a zdravé těhotenství mezi 35–40 rokem značně klesá. Není ale výjimkou, že i starší ženy se svého miminka dočkají.

Ani z hlediska financí se nevyplatí léčbu odkládat, a to z důvodu možné spoluúčasti zdravotní pojišťovny, která za určitých podmínek hradí významnou část léčby až do 40. narozenin ženy (tedy 39 a 364 dní). Více o pojišťovnách a cenách zde.

Pokud přece jen životní situace nutí pár založení rodiny odsunout na později, mohou využít vitrifikace neboli zmražení reprodukčních buněk. Tímto způsobem lze uchovat zdravé spermie či embryo do doby, kdy je budoucí rodina připravená své plány realizovat.

Na co se připravit při léčbě IVF?

Velmi zjednodušeně. Základem léčby je hormonální stimulace vaječníků ženy s cílem získat co nejvyšší počet vajíček k oplodnění. Vajíčka se odebírají punkcí, které se říká OPU (ovum pick up). Speciálními laboratorními metodami např. ICSI (Intra Cytoplasmatic Sperm Injection) nebo PICSI (Intracytoplazmatická injekce předvybraných spermií) se vyberou vhodné spermie partnera nebo dárce a těmi se vajíčka v laboratorních podmínkách oplodní. Vývoj vznikajících embryí ve speciálních inkubátorech se neustále monitoruje a po zhruba pětidenní úspěšné kultivaci zavádí do dělohy při embryotransferu (ET). Pokud je embryí více, je vhodné je vitrifikovat a uchovat pro případný další cyklus léčby a následný kryoembryotransfer (KET).

Léčba je pro každý pár velice individuální, nelze tedy říci, jak dlouhou dobu ani kolik návštěv bude nutné absolvovat. Pro získání lepší představy, jak vše probíhá, jsme na nové webové stránky umístili přehledný postup léčby. Vše důležité o laboratorních metodách a slovníček pojmů a zkratek naleznete zde.

Spokojenost na obou stranách

Úspěch kliniky je dán spokojeností klientů, jsme si toho vědomi. Příjemné prostředí a citlivý přístup nám pomáhá v budování spokojenosti a důvěry mezi námi a klientem. To je směr, kterým jdeme, abychom dovedli pár na počátek cesty. Tím počátkem a naším cílem je potvrzené těhotenství.

Prostředí a atmosféru na klinice Stellart jsme zachytili na krátké video, které je ke zhlédnutí pod článkem a také na webu kliniky.

Pro usnadnění komunikace je možné na stránkách kliniky Stellart vyplnit kontaktní formulář s dotazem a kontaktními údaji.

