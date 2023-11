Dárek, co vaše blízké ohromí! Předlohou bude vlastní DNA

Pod značkou Genoportrét a Genoklenot si teď domů odnášejí jejich zákazníci obrazy a šperky s motivem skutečného genetického kódu. Ať už svého, nebo svých blízkých.

Milé překvapení

Stojím na chodbě genetického ústavu Genomac, v ruce hrdě svírám certifikát s výsledkem testu svého původu, pro který jsem si přišla, a fascinovaně si prohlížím obrazy, které visí na stěnách kolem. Co asi znázorňují? Po chvíli navíc míjím vitrínku s elegantními šperky. Jsem možná staromódní, ale umění bych v genetické laboratoři opravdu nečekala. A tak se ze zvědavosti dávám do řeči s ředitelkou Genomacu, přední českou genetičkou RNDr. Lucií Benešovou, Ph.D.

Je to velmi zajímavé spojení vědy a umění. Co vás k tomu přivedlo?

Jako odborníci v genetických laboratořích běžně stanovujeme pravděpodobnost otcovství nebo zjišťujeme, jaké změny v molekule DNA způsobují vznik rakoviny. Zkoumáme DNA v souvislosti s hledáním pradávných předků, určujeme z ní předpoklady ke sportu či k redukci váhy. Každý den tak poznáváme její jedinečnost a neopakovatelnost.

Před asi deseti lety nás však napadlo zakomponovat tuto unikátnost DNA do podoby předmětu, který ji zviditelní a zachová i pro příští generace. Tak vznikl nejprve Genoportrét, tedy obraz, který je grafickým znázorněním unikátní DNA každého z nás. Má vyprávět o jedinečnosti, ale i o tom, co se svými blízkými máme společné. Ujalo se to a zvlášť populární se brzy staly Genoportréty, které spojují více DNA předloh najednou.

Genoportrét duo (novomanželé), bílé pozadí s vlastní fotografií.

To je náš Genoportrét DUO – obraz, ve kterém jsou barevně vyjádřeny i překryvy stejných úseků DNA dvou osob, takže hned na první pohled je vidět, kolik máte se svým partnerem, snoubencem, rodičem či manželem společného nebo jak jsou si geneticky podobné vaše děti. V běžné nabídce máme tyto obrazy i pro tři osoby, to je zase Genoportrét TRIO, ale na zvláštní objednávku jsme už zvládli i pět osob v jednom obrazu.

Kdo jsou vaši typičtí zákazníci?

Určitě to nejsou jen příznivci oboru genetiky, ale každý, kdo hledá nevšední vyjádření vztahu či neočekávaný dárek a jsou pro něj důležitá rodinná pouta. Ve velkém formátu se Genoportréty vyjímají například na stěně v obývacím pokoji či ložnici. A k dispozici je i jeden menší formát na pracovní stůl, pro ty, kteří chtějí mít své blízké při sobě třeba i v zaměstnání.

Barevných variant provedení máme k dispozici asi dvacet, ať už v materiálu broušený hliník nebo v lesklém akrylu, takže dokážeme Genoportrét sladit do jakéhokoliv interiéru. Volitelná je i barva pozadí, světlá či tmavá a nově i s možností prolínání s vaší fotografií.

Obrazy určitě poutají pozornost okolí, ale budu ten obraz umět přečíst i já jakožto laik?

Určitě ano, obrazy skutečně poutají pozornost a vzbuzují zvědavost okolí. Zákazník od nás dostává i certifikát s popisem vyobrazených genetických kódů, takže si ho může přečíst sám nebo ho i převyprávět svému okolí. To platí pro Genoportrét i pro Genoklenot.

Genoklenot, náramek DNA krystal ve tvaru DNA šroubovice.

Genoklenot, to jsou tedy šperky, ty přišly později?

Ano, Genoportréty se líbily a hledali jsme tak další možnosti, jak přinést pomocí vědy něco pro každého. V nich je zase váš genetický kód přenesen do kombinace drahých kamenů. Genoklenoty jsou jednak šperky pro ženy, třeba ve tvaru DNA šroubovice, ty mají opravdu luxusní vzhled. O něco civilněji pak působí párové náramky, protože ty jsou totiž svým určením i pro muže. A každý z páru má tak druhého stále s sebou, ve formě jeho genetického kódu. Třetím netradičním šperkem je pak ještě čip, elegantní stříbrná destička posetá drobnými krystaly v přesně daném pořadí podle konkrétní DNA.

Genoklenot, párové náramky Ocelové pouto.

Barevných kombinací máme k dispozici více a každý si volí sám podle osobní preference. A pro ty, co věří na sílu drahých kamenů, máme v nabídce čtyři barevné kombinace „Radost a energie“, „Motivace“, „Štěstí“ a „Stabilita a ochrana“, podle toho, jaké konkrétní kameny obsahují. Je tam například růženín pro lásku a radost, fialkový ametyst pro ochranu a navození pohody, smaragdově zelený malachit pro šťastná rozhodnutí, čistý křišťál pro jeho univerzální léčivý efekt.

Genetické tetování, motiv šroubovice.

Takže Genoportrét a Genoklenot. Chystáte v umění DNA ještě něco dalšího?

Vlastně už jsme nachystali. Pokud se vám spojení vědy a umění v obrazech a špercích zdálo nevšední, tak náš nový produkt vás teprve překvapí. V exkluzivní spolupráci s pražským tetovacím salónem Hell totiž nově umožňujeme nechat si vytetovat jedinečný DNA kód na vlastním těle. Připravené předlohy tetování, ve kterých jsou zakomponované hodnoty jednotlivých DNA úseků vámi zvolené osoby, jsou v podobě DNA šroubovice, rostlinného motivu či jednoduchých linek. Můžeme ale vytvořit jakýkoliv motiv. Na své si tak přijdou zastánci minimalismu i fanoušci okázalých tetování.

Dárkové balení samoodběrové sady s poukazem.

A co třeba obraz, šperk či tetování už letos na vánoce, to bychom ještě stihli?

Právě protože se jedná o tak výjimečný dárek, je zde potřeba hodně individuální přístup. Těžko někomu odeberete DNA nebo darujete tetování, aniž by o tom věděl. Proto doporučujeme jako vánoční dárek sadu na odběr DNA, kterou celé umění začíná. A to se stihnout určitě dá. Vybraný umělecký produkt snadno nakoupíte během okamžiku na našem e-shopu www.mojegeny.cz v sekci Vouchery a dárková balení a do několika dnů vám přijde v krásném dárkovém balení sada na samoodběr DNA s návodem a dárkovým poukazem na vybraný produkt. Je to stejná odběrová sada, jakou jste použila pro váš test původu. Tam byla ale obyčejně vložena do obálky. Tady klademe důraz na to, aby balení vypadalo opravdu hezky. Stačí pouze v dárkovém poukazu vyplnit jméno obdarovaného a krabičku dát pod stromeček. Obdarovaný tak dostává i nevšední zážitek ze samoodběru DNA, což bývá prý zajímavé i pro celé okolí.

A jak to s dárkem pokračuje dál?

Tím nejdůležitějším, co je k výrobě Umění DNA potřeba, je tedy vaše vzácná DNA, která se nachází ve všech buňkách vašeho těla. Při stěru z úst jemným štětečkem, který je součástí samoodběrové sady, se na něm zachytí miliardy neviditelných buněk, z nichž v každé je ukryta vaše genetická informace. Štěteček potom podle návodu vložíte do přiložené zkumavky, označíte ji jménem a datem odběru, vyplníte přiložené dokumenty a odešlete s předtištěným štítkem pro zpětné zaslání na adresu našeho ústavu.

Laboratoř genetické analýzy, Genomac.

Zásilka s vaší DNA u nás projde nejprve pečlivou kontrolou. V dokumentech nesmí chybět podpisy a souhlas se zpracování vzorku, zkumavky musí být neporušeny a řádně popsány. Pokud tedy domácí proces proběhl v pořádku, putují vzorky do první laboratoře, kde probíhá extrakce neboli získání DNA z buněk zachycených na štětečku. Je to soubor kroků, při kterých se nejprve vzorek přichytí na speciální membránu a následně opakovaně promývá, dokud na membráně nezůstane pouze čistá DNA.

Ta ve zkumavce pokračuje do druhé a třetí laboratoře. Zde za pomocí specifických chemikálií a přístrojů zacílíme na 14 vybraných oblastí DNA a ty namnožíme více než trilionkrát, abychom je mohli náležitě analyzovat.

To se pak odehrává ve čtvrté laboratoři, kde namnoženou DNA vložíme do tzv. genetického analyzátoru. Ten využívá stejnosměrné elektrické napětí, speciální gel a laserový detektor k seřazení úseků DNA podle jejich délky, které pak zobrazí ve formě grafu.

A to už je ten genetický kód?

Ještě je potřeba, aby specialisté na analýzu DNA vyhodnotili získaný graf a jednotlivým úsekům přiřadili ta správná čísla. Je jich celkem 14 dvojic, jedno číslo z dvojice představuje délku úseku DNA získaného od matky, druhé od otce. Tento proces není vůbec jednoduchý, je potřeba pečlivě prohlížet jednotlivé části grafu, identifikovat konkrétní úseky, porovnat je s referenčními záznamy a určit výsledné hodnoty. Získaný kód je na závěr speciálním softwarem převeden do grafického formátu. Ten slouží pro výrobu obrazu, šperku či předlohy tetování. Putuje do tiskárny či šperkařské dílny a my nakonec vystavujeme certifikát s popisem a odesíláme.

Celé to dává vašim obrazům i šperkům hezký příběh.

Ony to jsou příběhy vlastně dva. Ten zajímavostní, o kterém jsme teď mluvily, tedy překvapení, nevšední dárek, zážitek ze samoodběru, procesu výroby a čekání na výsledný produkt, ten za to určitě stojí, ano.

Ale ten hlavní je ten příběh o rodině, o našem propojení a jak jsou si naše geny blízké. O těch má náš produkt vyprávět především.

Pokud přemýšlíte, který z produktů Umění DNA vybrat, podívejte se na náš web www.mojegeny.cz/umeni-dna, kde je kompletní nabídka. Nebo nám rovnou zavolejte na 226 203 530 a my vám rádi poradíme. A pokud si nejste jisti vkusem obdarovaného, nevíte, co by mu udělalo větší radost, zda obraz, šperk či tetování, jsou k dispozici i univerzální dárkové poukázky. Vybere si opravdu každý.