CZECH MADE – důkaz kvality

Značku CZECH MADE mohou získat pouze české výrobky nebo služby, které úspěšně projdou důkladným hodnocením kvality. Ověření kvality výrobků a služeb se dá nastavit pro firmy jakékoliv velikosti a z jakéhokoliv oboru, tedy od malých rodinných firem až po velké společnosti s několika tisíci zaměstnanci. Mezi ty větší patří například pražský Dopravní podnik nebo Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Těmi rodinnými jsou například výrobce vířivek USSPA, výrobce betonu TRANSBETON, výrobce vlajek Libea nebo inovativní firma SATTURN HOLEŠOV.

Výrobci a producenti, kterým není lhostejná kvalita produktů a jejich produkty mají prokazatelně vysokou přidanou hodnotu mohou díky značce získat významnou konkurenční výhodu. Jak uvádí generální ředitel společnosti Solodoor a.s. Martin Dozrál: „Značku CZECH MADE jednoznačně vnímáme jako konkurenční výhodu. Naše produkty pomáhá odlišit od produktů ostatních výrobců. Všem našim zákazníkům navíc poskytuje jasný důkaz, že od nás získávají kvalitní výrobek, který vznikl v české společnosti a je vyrobený českými pracovníky.“

Smyslem značky je podpora odpovědných českých výrobců a poskytovatelů služeb, kterým záleží na celkové kvalitě vlastních produktů. Podle výrobce tiskopisů, pokladních kotoučků a papírových sáčků KRPA FORM, a.s. zastoupeného výkonným ředitelem Tomášem Bártou je hlavní výhodou možnost odlišit se od výrobků, které jsou na náš trh dováženy ze zahraničí. Jak dodává: „Zboží označené logem CZECH MADE je vyráběno v ČR a podléhá pravidelným kontrolám a ověřování kvality nejen výrobně, ale i od našich zákazníků a koncových spotřebitelů. Každý spotřebitel tak má možnost upřednostnit českého kvalitního výrobce.“

Ve společnosti TRANSBETON s.r.o. bylo motivem pro získání značky vyjádření hrdosti na svůj původ. Výkonný ředitel společnosti Martin Ohniště k tomu uvádí: „Jsme největší ryze český výrobce betonu v ČR, a vážíme si toho, že naši zákazníci upřednostňují spolupráci s námi oproti nadnárodním konkurentům v našem oboru. Kvalita betonu je s ohledem na konkurenční prostředí zcela zásadní a díky značce CZECH MADE jsme získali nezávislé ověření naší špičkové kvality.“

Značka je určena firmám, které se chovají eticky a ekologicky, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby či zajištění služeb a kontinuálně se vyvíjejí.

„Značku CZECH MADE osobně vnímám jako skvělý indikátor kvality pro zákazníky, pro které je mnohdy velmi těžké zorientovat se na trhu“, uvádí Tomáš Litavský, jednatel společnosti ELETH company s.r.o. vyrábějící modulární stavby Moduliving. Podle jeho slov je trh: „přesycený nabídkou a marketingové praktiky často skutečnou kvalitu výrobků či služeb dokážou umně skrýt.“

Z tohoto pohledu je důležité správně nastavené hodnocení a důkladné ověření kvality u žadatelů o značku. Objektivní hodnocení zajišťuje tým hodnotitelů složený z kvalifikovaných odborníků a probíhá v několika oblastech. Skládá se ze sebehodnocení, které provádí přímo žadatel o značku, nezávisle se hodnotí spokojenost zákazníků s výrobkem nebo službou a celý proces je zakončen návštěvou hodnotitelů, kteří v průběhu jednoho až dvou dnů, záleží na velikosti firmy, provedou hodnocení na místě. Prověří výrobní proces, nastavení systému kvality a ověří informace poskytnuté žadatelem.

Společnost USSPA je v celoevropském měřítku významným českým výrobcem vířivek a termálních bazénů, a právě důkladné hodnocení vnímá ředitelka společnosti Kateřina Kadlecová jako deklaraci a oficiální potvrzení pozice a kvality firmy a jejích produktů, jak uvádí: „Značku vnímám jako symbol, pro zákazníky je to další podstatný střípek do skládačky důvěry, kterou si vytvářejí při rozhodování o koupi. Hledají jistotu, což je u produktu, který má sloužit dlouhé roky, obzvláště důležité. Každý výrobce nebo prodejce o sobě může říci hodně věcí, ale může si toho také hodně vymyslet. Značka CZECH MADE je potvrzení, že to, co říkáme, také děláme.“

Ačkoliv se každý držitel značky liší od těch ostatních svým zaměřením, jedno je jednoznačně spojuje. A tím je jejich maximální orientace na kvalitu produkce a s tím spojená spokojenost zákazníků.

Hlavním přínosem značky CZECH MADE pro spotřebitele je záruka vysoké kvality nakupovaných produktů a jistota správného nákupního rozhodnutí, usnadňuje spotřebiteli orientaci při nákupu a přináší mu informaci o jeho kvalitě. Nesporným přínosem pro všechny strany je také fakt, že nákupem produktu se značkou kvality CZECH MADE podporuje spotřebitel ryze české výrobce.

Více o značce kvality najdete na webových stránkách www.czechmade.cz