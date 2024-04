Chystáte dítě do 1. třídy? Zjistěte, jak předejít školní nezralosti

Až 30 % dětí má při nástupu do první třídy nedostatky ve školní připravenosti. To může vést k potížím se zvládáním učiva, nižšímu sebevědomí a horšímu začlenění do kolektivu. Nepodceňte domácí přípravu předškoláků a rozviňte slabé stránky dítěte, které mohou ovlivnit začátek jeho vzdělávání.