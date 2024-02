Chutné výrobky pro mlsouny i vyznavače fitness

O tom, co plánuje náš největší výrobce snackových výrobků, jsem si povídal s výrobním ředitelem Robertem Buřičem a obchodním ředitelem Radkem Makovcem.

„Hned na začátku roku jsme uvedli na trh nový výrobek pod značkou „Vital high protein“. Snack je z čočky a je obohacen proteinem. Obsah proteinu je minimálně 16 %, což je více než u klasické řady Vital. Přizpůsobujeme tak výrobek požadavkům trhu, aby obsah bílkoviny byl vyšší. Výrobek, jako všechny výrobky řady Vital, obsahuje méně tuku. Oblíbený je také u zákazníků z důvodu vydařené příchuti limetky s chilli, která je hodně pikantní, ale oheň v ústech mít nebudete,“ říká výrobní ředitel pan Buřič.

Výrobek svými parametry uspokojí všechny, kdo si chtějí dát něco dobrého při posezení s přáteli, ale zabývají se také kvalitou potravin, které konzumují. Složení by mělo uspokojit např. i návštěvníky posiloven, kteří velmi dbají na přísun bílkovin. „Impulz k uvedení tohoto výrobku na náš trh bylo to, že jsme takový výrobek zakázkově vyráběli pro sít posiloven ve Švédsku.

Zájem o výrobek projevili i obchodníci z okolních států. Prodeje na našem trhu nasvědčují tomu, že „nový Vital“ zákazníkům opravdu chutná a prodeje na zahraničních trzích ukazují, že stejně tak je tomu i v okolních státech,“ konstatoval obchodní ředitel pan Makovec.

Právě v těchto dnech sjíždějí z výrobních linek první sáčky dalšího nového výrobku, který nese prostý název „Hranolky“. Jedná se opravdu o hranolky, ovšem ne bramborové, ale z bramborovo/obilného těsta.

Testovací tým, který vždy dostává výrobky k posouzení, „spotřeboval“ všechny dodané vzorky velmi rychle a hodnocení nových výrobku bylo více než uspokojivé.

„Výrobek uvádíme na trh ve třech příchutích – slaná – nesmí chybět, dále se hranolky samozřejmě neobejdou bez kečupu a třetí příchuť je sýr Cheddar. Zatímco sůl a kečup jsou všeobecně oblíbené příchutě, sýrové příchutě mají jak své zastánce, tak i odpůrce. Možná se nám povedlo příchuť sýru Cheddar opravdu „odladit“, protože testovací tým dal tuto příchuť na první místo,“ říká Robert Buřič.

„Doladit tu správnou chuť výrobku je velmi důležité a zároveň složité, protože jak víme, co člověk, to jiná chuť. Proto se vždy musíme přiklonit k většinovému názoru, i když já mám třeba jiný názor,“ směje se Radek Makovec.

Co se týká chutí našich sousedů, snad nejvíce nacházíme shodu s německým zákazníkem, ale například francouzský zákazník dá přednost smetaně s cibulkou a celkově kyselejším příchutím. Nakonec tyto příchutě už začínají objevovat i zákazníci u nás doma.

Dalším velmi oblíbeným výrobkem jsou „Ghosti“ – strašidýlka. Právě tyto výrobky si vybral, mimo jiné, náš odběratel v USA. Tam samozřejmě byly jedničkou kečupoví „Ghosti“.

Oba pánové nechtějí prozrazovat další novinku, kterou chystají pro rok 2024. Můžeme ale říci, že v plánu jsou další nové výrobky. Při vývoji vždy dbáme na to, abychom připravili kvalitní a chutný výrobek. Naším cílem je, aby se zákazník pro výrobky vracel. Vývoj nového výrobku nějakou dobu trvá a určitě se nevyplatí v tomto procesu cokoliv „ošidit“.

„Mimo již uvedené výrobky bychom chtěli také zmínit naše „Kroužky“ cibulové a klobásové, které jsou mezi zákazníky hodně oblíbené. Je to velmi křupavý, křehký a chuťově doladěný výrobek,“ říká Robert Buřič. Do našeho portfolia také patří italské tyčinky Grissini, klasické slané, kmínové, grahamové tyčinky, chipsy, popcorn a křupky.

Souběžně s výrobky naší značky Golden Rings, Golden Snack, Ghost, Golden Snack kroužky a prémiových výrobků řady „Vital“ intenzivně rozvíjíme spolupráci s našimi stávajícími zákazníky, pro které vyrábíme výrobky jejich privátní značky. Je skoro jisté, že pokud si koupíte své oblíbené snacky v Kauflandu, Albertu, Penny Marketu, Bille, Flosmanu, Čeposu nebo COOPu, tak na zadní straně sáčku, objevíte informaci, že výrobek byl vyroben v Golden Snacku.

Vývoj nových výrobků je však jen jedna část úspěchu. Musíme stále inovovat výrobní procesy, aby splňovaly všechny požadavky a normy, které jsou na nás jako výrobce kladeny.

Společnost musí každoročně obhájit certifikaci IFS FOOD, což je soubor požadavků na kvalitu a dodržování správnosti výrobních postupů. Požadavky, které musí takto certifikovaná výroba splňovat, jsou velmi přísné. Proto se neobejdeme bez kvalitních laboratorních rozborů, kterými neustále ověřujeme plnění deklarovaných vlastností každého výrobku.

Robert Buřič i Radek Makovec se shodují na tom, že rozvoj společnosti je pro ně důležitý a nejenom proto, že jsou oba příslušníci rodiny, která v roce 2000 společnost založila a od nuly vybudovala. Domníváme se, že je velmi důležité, aby český zákazník nacházel v obchodech kvalitní české výrobky, aby zákazníci byli více „čeští patrioti“ tak, jak to vidíme v jiných zemích. Náš zákazník však neméně zvažuje i cenu toho, co dává do košíku. U našich výrobků by to však neměl být problém, protože zahraniční dodavatelé se pohybují ve vyšší cenové hladině.

I v roce 2024 máme v plánu našim zákazníkům vyrábět chutné výrobky, ve výrobním procesu, který bude co nejméně zatěžovat životní prostředí.

Vidíme budoucnost v rozvoji dalších variant směsí, ze kterých se snacky vyrábějí, jejich obohacování o vitamíny, proteiny a jiné tělu prospěšné látky. Samozřejmě je zde i cesta udržitelnosti, to je balení do recyklovatelných obalů, používání zeleninových extraktů a podobně. Nápadů na inovace je dost a společnost má v plánu je v budoucnu realizovat.