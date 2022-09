Chcete uspět v mezinárodní konkurenci? Buďte udržitelní a flexibilní

V uplynulých měsících byla média plná zpráv o KCP především v souvislosti s metropolitním očkovacím centrem nebo největším asistenčním uprchlickým centrem v zemi. Velkou roli zde hrála nejen jeho prostorová kapacita s více než 70 sály a schopností obsloužit tisíce osob, ale také výborná dopravní dostupnost. To vše potvrzuje strategický význam KCP pro zajištění kritické infrastruktury Prahy i celé země. Hlavním zdrojem příjmů centra je však kongresový průmysl a ten se v dnešní době stále více zaměřuje na udržitelnost.

Zelené akce už nejsou jen buzzword

Podle kritérií OSN musí udržitelná akce plnit dva cíle: minimalizovat všechny potenciální negativní dopady na životní prostředí a zanechat prospěšné dědictví pro hostitelskou komunitu a všechny zúčastněné. Poptávka nejen zahraničních klientů po co nejudržitelnějších akcích, konferencích a kongresech narůstá i v Česku. Právě KCP se dlouhodobě zaměřuje na kompletní modernizaci hospodaření s energiemi, což se mu daří především díky velkému energetickému úspornému programu, který pro něj realizuje společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO. Projekt na bázi EPC, tedy využití energetických služeb se zárukou úspor, šetří centru ročně desítky milionů korun. Pomocí nových technologií se podařilo zásadně snížit nejen provozní náklady, ale i spotřebu energií a zdrojů. Objem ušetřené vody například odpovídá třem plným olympijským bazénům.

Udržitelnost a bezpečnost

Celou řadu chytrých opatření na vytápění, vzduchotechniku, ohřev vody nebo naopak chlazení řídí 24 hodin denně centrální dispečink. Desítky čidel umístěných po budově kontrolují úroveň oxidu uhličitého ve vzduchu a podle potřeby regulují ventilaci v každé místnosti zvlášť. Součástí projektu byla také instalace záložních zdrojů. KCP má jak náhradní zdroj tepla, tak i elektrické energie. Dokáže být nejen udržitelné, ale také po určitou dobu nezávislé na dodávkách energií zvenčí. Komplexní energeticky úsporné řešení budovy oceňují především organizátoři velkých mezinárodních kongresů. Zelené eventy tak v případě KCP přestávají být pouhým buzzwordem, ale staly se filozofií a byznysovou výhodou.

Třídit odpad nestačí

„Když jsme se před mnoha lety poprvé setkali s požadavkem udržitelnosti od klienta, nevěděli jsme, jak k němu přistoupit. Ekologie u nás začínala a končila s tříděním odpadu,“ vzpomíná Lenka Žlebková, generální ředitelka KCP. „Dnes je situace úplně odlišná, v organizaci udržitelných akcí vidíme nejen velký smysl, ale také obchodní příležitost.“

Z hlediska udržitelnosti je KCP pro akce ideální volbou. Základní podmínkou totiž je, aby budova byla dobře dostupná veřejnou dopravou, optimálně metrem. Samotná organizace akce pak zahrnuje využití recyklovatelných materiálů, nahrazení papírových navigačních systémů a brandingu digitálním řešením. Preferovaným dodavatelem cateringových služeb v KCP je Zátiší CateringJejich udržitelný koncept bez plastů, s minimálním odpadem a maximální chutí ze surovin od místních dodavatelů je v souladu s filozofií KCP. Neplýtvají jídlem a veškeré zbytky umějí zužitkovat. Buď v komunitních lednicích nebo ho poskytnou skrz organizaci Zachraň jídlo potřebným. Na naší terase jsme společně otevřeli Urban Farm, na níž pěstují sezónní bylinky a květiny, které se používají přímo na našich akcích.

Nejnověji pak KCP ve spolupráci s PRE otevřelo největší nabíjecí hub pro elektroauta v Praze. Maximální udržitelnost budovy řeší celá řada „smart“ opatření. Teplý vzduch z gastroprovozů například v zimě ohřívá čerstvý vzduch nasávaný zvenku a ohřátý jej pak vhání do vnitřních prostor. Elektronika vyhodnocuje okamžitou teplotu v sálech, takže plně obsazený sál se vytápí mnohem méně než poloprázdný apod.

Lidé se chtějí opět setkávat

Pandemie koronaviru sice výrazně urychlila digitalizaci a rozvoj virtuálních a hybridních akcí, které KCP také pořádá, přesto je osobní kontakt nenahraditelný. Rozhovor nebo pracovní poradu nejspíš do budoucna uskutečníte online. Takový způsob je levnější, ekologičtější a šetří čas. To, co si ale povíte na konferenci během přestávky, si online nikdy neřeknete. Kongresy jsou pro vědce a lékaře akcemi, kde jsou sdíleny nejnovější poznatky. Do Česka se díky kongresům daří lákat odborníky, kteří pomáhají rozvoji místní vědecké a odborné komunity, ale přispívají také k ekonomickému růstu celé naší země.