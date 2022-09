Chcete mít titul BBA, MBA, DBA nebo LLM? Česky a s odborníky z praxe?

Když se něco naučíte, může vám to změnit život. A učit se od těch, kteří opravdu umí a mají na kontě úspěšnou letitou praxi, je cestou k vyšší prestiži, postům i odměnám. Programy v úrovních Bachelor of Business Administration (BBA), Master of Business Administration (MBA), Master of Laws (LL.M.) nebo Doctor of Business Administration (DBA) přinesou do vašeho profesního i osobního života pozitivní změny. Už od září jsou k dispozici ve studijních programech s mezinárodní certifikací společnosti E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o. v Praze a Ostravě nebo online.

V programech na úrovni Bachelor of Business Administration posluchači získají potřebné informace z vybraného oboru a základní znalosti managementu, které ke kariérnímu růstu potřebuje každý budoucí manažer.

V programech Master of Business Administration a Master of Laws získají posluchači znalosti a dovednosti, které by měl mít každý vrcholový manažer, úspěšný lídr nebo podnikatel. Manažerem se člověk nerodí – rodí se s talentem, který musí rozvíjet. A rozvíjet talent pod vedením odborníků, kteří už ve své kariéře ušli notný kus cesty, je nejlepší volbou.

Program Doctor of Business Administration je určen každému, kdo chce získat vrcholový manažerský titul a zároveň se intenzivně věnovat konkrétnímu specializovanému oboru.

A jaká je cena? V letošním roce může každý studovat za zaváděcí cenu, která se s ohledem na současnou inflaci a ceny energií nebude už nikdy opakovat. Zároveň každý posluchač může ušetřit ještě 5 % z ceny studia, pokud tuto částku věnuje na charitativní účely spojené s pomocí znevýhodněným dětem. A není to jen fixní úspora 5 % – nezapomínejme ani na úsporu na daních. Za tuto cenu posluchač získá nejen odbornost, dovednosti a kontakty, ale i prestižní titul s mezinárodním diplomem, kterým se prokáže na celém světě.

Rostoucí a rozvíjející se finanční trh si žádá kvalitní a vzdělané poradce. Finanční poradenství není jen o naučených frázích, kterými klienta dostanete tam, kam potřebujete. Finanční poradenství je o důvěře a odborných znalostech. ČNB a ministerstvo financí transpozicí evropské směrnice, novým typem zkoušek ani povinným vzděláváním bohužel nepřineslo vyšší odbornost a ve finančním vzdělávání máme stále díru. Proto využíváme svou letitou praxi na finančním trhu a přinášíme několik Insurance specializací, zatímco na příští rok chystáme specializace bankovní a investiční. MBA Insurance Management naučí studenty řídit pojišťovny, zprostředkovatelské společnosti, distribuční sítě a produkty. MBA Insurance Broker otevře cestu k dalším klientům a ukáže, jak efektivně řídit pojistné smlouvy a udržet si s klientem vztah. MBA Loss Adjuster, jak už název napovídá, je připraven pro likvidátory pojistných událostí v pojišťovnách, v makléřských společnostech i ty pracující samostatně. Uplatňování práv z pojištění je třešničkou na dortu pojištění, a proto je tato specializace určena především pro ty, kdo jsou připraveni pomoci klientům v nouzi. LL.M. Insurance Law je specializovaný obor pro všechny právní zástupce na pojistném trhu, ať už pracují pro pojišťovnu, makléře, likvidátory, ČNB či v compliance odděleních. Pojistné právo je jedna z nejsložitějších specializací i proto, že zahrnuje celou řadu dalších oborů.

Naše firma dále nabízí i další specializované manažerské programy. Human Resources zaměření na úrovni jak BBA, tak MBA programu, ale i na úrovní vrcholového titulu DBA. Naše HR specializace nejsou určeny jen personalistům, ale všem, kteří řídí týmy, pracují s lidmi a vědí, že efektivně fungující tým je jako zdravý živý organismus.

Dalším zaměřením je Mediation – mediace jako způsob řešení sporů. Konflikty neboli spory nás provázejí celým pracovním i osobním životem. Mediaci možná máme spojenou pouze se spory u rozvodových právníků, avšak techniky řešení sporů jsou univerzální a použitelné i mimo advokátní kanceláře. Jakým způsobem komunikovat, kdy mluvit a kdy mlčet, jak najít smír ve sporu, to vše budou posluchače učit naše lektorky, zapsané mediátorky.

Manažerské programy lze studovat prezenčně, a to v Praze a Ostravě, kam se lze připojit i přes audiovizuální techniku, nebo samostudiem online s možností online konzultací. Každý program je sestaven ze čtyř základních modulů, šesti povinných specializačních modulů a dvou modulů volitelných podle osobních preferencí. Studium je završeno obhajobou závěrečné práce, která je zacílena na řešení konkrétního problému, synergizuje získané poznatky a rozvíjí nabyté dovednosti. Slavnostní promoci prožijí úspěšní absolventi a absolventky se svými blízkými v nádherných historických prostorách Břevnovského kláštera.