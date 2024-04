Čerpadla pro všechna použití najdete ve firmě MATEP

Díky spolupráci s firmou PUMPA nabízí rozsáhlý sortiment čerpadel a čerpací techniky pro širokou škálu aplikací – od malých vodáren v rodinných domech až po rozsáhlé energetické projekty. PUMPA je výhradním dovozcem renomovaných značek jako Calpeda, Stairs, Umbra Pompe, Speroni, Zenit, Franklin Elekctric a GWS. Nabízí také vlastní produktové řady.

Široká nabídka pro všechny potřeby

Pro dům a zahradu: Čerpání vody ze studny a vrtu, domácí vodárny, bazénová čerpadla, řešení pro odpadní vody, vytápění v rodinných domech, využití dešťové vody, odčerpávání mírně znečištěné vody.

Pro vodohospodářství: Dodávka čisté a špinavé vody, zavlažovací systémy, úpravny vody, automatické tlakové stanice, potravinářské aplikace, kalová čerpadla, čerpací jímky, čistírny odpadních vod.

Pro průmysl, energetiku a zemědělství: Energetika, teplárenství, chemie, petrochemie, důlní průmysl, vodárenství. Realizace kompletních zakázek od projektu a návrhu až po montáž a uvedení do provozu.

Pro komerční, rekreační a obytné budovy: Dodávky čerpací techniky a armatur, návrhy řešení, servisní činnost, expanzní systémy, měření a regulace.

Čerpadla od firmy PUMPA najdete ve společnosti MATEP

Obraťte se pro pořízení čerpadel na tradiční českou firmu MATEP. Její kvalifikovaní zaměstnanci vám vždy ochotně poradí, jaký materiál je ideální právě pro vaše potřeby. Sortiment je zde opravdu pestrý, vždy se tak najde to nejlepší řešení vám na míru, a to za dobrou cenu. Zavítejte do prodejny v Hradci Králové, nebo si zboží objednejte až k vám domů, do firmy nebo na místo realizace.

Více informací najdete na www.matep.cz.