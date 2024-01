Být nejrychlejší v online světě? S MAX tarify od O2 to zvládnete

Dobu a technologie člověk nezastaví. Nároky na domácí internet se v uplynulých letech výrazně změnily. Co dřív bylo standardem, už dnes příliš nevyhovuje a život spíš otravuje, než vylepšuje. Od práce z domova a potřebě připojovat se na online schůzky přes chytré domácnosti nebo hraní – to vše s sebou nese potřebu rychlého, spolehlivého a především stabilního internetu. Protože není asi nic horšího, než když se vám zasekne videohovor a vy půlku věty nerozumíte ani slovo. Tak proč nemít to nejlepší?

Nikdy nekončící zábava

Díky novým MAX tarifům vás už pomalý internet trápit nebude. Zákazníci O 2 si mohou nově pořídit nejvyšší dostupnou rychlost, kterou na své adrese mohou mít, a to za jednotnou ceníkovou cenu. Noví zákazníci si MAX tarify mohou do konce března sjednat na prvních šest měsíců za akční cenu. S MAX tarify ale zábava nekončí. K vysokorychlostnímu internetu získávají zákazníci O 2 i přístup do O 2 TV, kde do konce března mohou vyzkoušet i kanál O 2 TV Sport.

To, že jsou MAX tarify skutečně skvělou volbou, dosvědčuje i kontinuální monitoring sítě. Tým specialistů v dohledových centrech sleduje v reálném čase veškerý pohyb v síti a jakmile vidí nečekané zakolísání nebo změnu, okamžitě reaguje a situaci řeší. Vás to ale zatěžovat nemusí, protože do té doby si v aplikaci Moje O 2 můžete pustit pro své telefonní číslo neomezená data zdarma. Díky tomu se vám tak nestane, že byste v případě nenadálé situace byli off-line.

Bezpečnost na prvním místě