Společnost ROLINE již od svého založení drží stále stejný kurz na své cestě být rodinou pro spolupracovníky a co nejlepším partnerem pro zákazníky. Vždy se snaží dostát svému mottu: „We deliver since 1989“, volně přeloženo „Držíme slovo od roku 1989“. Tradiční hodnoty, jako jsou ohleduplnost, zodpovědnost za sebe i druhé a teamové dosažení nejlepších možných výsledků, kolují u nás všem v žilách.

Nerozdělujeme řidiče na lepší, horší, s rodinou, bez rodiny, s finanční zátěží, bez finanční zátěže. Snažíme se pro naše spolupracovníky najít životní rovnováhu, kdy se naši hrdinové na cestách, řidiči mezinárodní kamionové dopravy, mohou věnovat tomu, co jim dává v daném momentu smysl a zároveň si zajistili slušný příjem. Přesně si předem spočítají, kolik dní budou v práci a jakou za to dostanou odměnu. Pro někoho jsou prioritou přátelé, pro jiného rodina, pro dalšího starost o druhé, zdravotní stav, vzdělávání, podnikání, rekonstrukce bydlení, koníčky, sport. Zkrátka cokoliv podle vlastního uvážení.

ROLINE je živý organismus, který se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Jedním z výsledků této evoluce jsou turnusové jízdy, které využívají spolupracovníci od roku 2020. Řidiči v MKD si mohou vybrat, zda jim vyhovuje práce, kdy se dvojice střídají na jednom stejném vozidle po jednom týdnu nebo dvou týdnech v kuse. V jednom kalendářním měsíci má každý dva týdny volna pro svou potřebu. Máme u nás například vášnivé rybáře i motorkáře. Pyšníme se také novopečenými tatínky, ale i těmi, kteří pomáhají svým rodičům, protože si jich váží a chtějí je mít nablízku i v těžších časech.

Nenabízíme iluzi, nabízíme budoucnost. Budoucnost profesionálního řidiče, který dokáže najít cestu k rovnováze. Mít svůj život pevně v rukou stejně tak pevně, jako má v rukách volant na cestách v trucku v barvách teamu ROLINE.

A co si o tom myslí sami naši řidiči?

Pavel, 45 let

„Je to dobrá věc, člověku to opravdu pomůže, jak s tou rodinou, tak s tím volným časem. Proto jsem do toho šel.“

Míra, 65 let

„Pro mě to je spokojené stáří. Mám krásnou práci a k tomu krásné volno, takže si užívám dosyta svého koníčka.“

Lukáš, 34 let

„Naprosto mi to vyhovuje. Vědět o této možnosti dříve, tak už bych byl v ROLINE dávno.“

Vlasta, 26 let

„V ROLINE jsem vyzkoušel obě verze turnusů a kvůli přítelkyni jsem zvolil turnus 2+2, abych mohl být 16 dní v měsíci se svou láskou.“