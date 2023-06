82% absolventů získalo vyšší plat díky MBA titulu EDU Effective

EDU Effective reaguje na kritický nedostatek leaderů v českých a slovenských firmách

Průzkum společnosti Deloitte ukazuje, že až 83% českých a slovenských firem se potýká s nedostatkem lídrů jako jedním z největších problémů. Index globální konkurenceschopnosti 2020 umístil Česko a Slovensko na 62. a 66. místo z celkového počtu 141 hodnocených zemí ve schopnosti přitahovat a udržovat kvalifikované a talentované lídry. EDU Effective reaguje na tuto situaci tím, že nabízí vzdělávací MBA programy zaměřené na rozvoj vůdčích dovedností. Ty jsou záměrně navrženy tak, aby byly přístupné zaneprázdněným lidem, kteří chtějí ve svém oboru vyniknout, získat vyšší ohodnocení a stát se opravdovými lídry.

Microlearning, revoluční metoda studia pro zaneprázdněné dospělé

Tato platforma umožňuje studentům EDU Effective studovat efektivněji a dosahovat vynikajících výsledků prostřednictvím inovativního konceptu zvaného „microlearning“. Programy jsou navrženy tak, aby studenti investovali pouze 15 minut denně do svého studia, a přesto dosáhli značných pokroků ve svém vzdělávání. Tento revoluční přístup poskytuje flexibilitu a umožňuje studentům rozvíjet své dovednosti a znalosti ve vlastním tempu.

Za pouhý rok existence jsme získali více než 5 000 studentů ze 91 zemí světa. Všechny programy jsou dostupné pro studenty po celém světě, a to i s možností studovat v angličtině a nově v němčině s titulky v mnoha dalších jazycích. Tato jedinečná kombinace umožňuje studentům zdokonalit svou angličtinu nebo němčinu a zároveň se rozvíjet v oblastech, které jsou pro ně nejdůležitější.

EDU Effective, držitel prestižní certifikace ASIC. Garance nejvyšší úrovně vzdělání

ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities) je prestižní mezinárodní certifikace, kterou získala EDU Effective. Její získání je důkazem vysoké kvality vzdělávání a splnění mezinárodních standardů. Umožňuje nabízet studentům vysoce kvalitní vzdělání a zároveň potvrzuje, že programy odpovídají přísným normám a požadavkům v oblasti vzdělávání.

„Jsme nadšeni, že můžeme oznámit akreditaci ASIC pro všechny programy EDU Effective,“ řekl PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, zakladatel EDU Effective. „Naším posláním je poskytovat aktuální a dostupné odborné vzdělání, které je praktické, i moderní a hlavně přínosné.“

Online MBA za 16 779 Kč (€ 695): Vysoce kvalitní vzdělání s akreditací ASIC

Potenciální studenti se mohou zapsat do online programu MBA za pouhých 16 779 Kč (€ 695) v průběhu 10 měsíců. Kromě programu MBA společnost nabízí programy LL.M., MSc., MPA a DBA. S akreditací ASIC si studenti mohou být jisti, že dostávají vysoce kvalitní vzdělání, které splňuje mezinárodní standardy.

Expanze k německým sousedům

Od letošního jara působí EDU Effective i v Německu a další země už mají v hledáčku! „Věříme, že naše expanze do Německa je důkazem našeho rostoucího vlivu a schopnosti oslovit studenty po celém světě. Jsme nadšeni příležitostí přinést naše inovativní metody vzdělávání do nového trhu a spolupracovat s nadšenými studenty a partnerství,“ dodal PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, zakladatel EDU Effective.

Pokud máte zájem se o nás dozvědět více, navštivte naši webovou stránku na adrese https://edueffective.online/. Jsme připraveni sdílet naše příběhy o úspěchu, poskytnout další informace a zodpovědět vaše dotazy.