ЧУЖИНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА (cizinecká problematika)

Обов´язки після приїзду до ЧР, та тимчасова охорона (Povinnosti po příjezdu do ČR a dočasná ochrana)

Вам вже відомо від нас, що як воєнні біженці, маєте можливість попросити про тимчасову охорону. Але в першу чергу вашим обов´язком є до 3 днів після приїзду до ЧР, особисто прийти зареєструватися, а то будь-де в обласному реєстраційному центрі допомоги Україні (КАЦПУ). Або у Відділі азилової та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ (ОАМР МВ). Щоб ви могли легально знаходитися на території Чеської Республіки, ви повинні мати для цього відповідну візу, якою являється вже згадана тимчасова охорона. Цю візу ви можете отримати прямо при реєстрації. Конкретний термін дії візи знайдете на щитку візи, або на штампі у вашому закордонному паспорті. Саме довше але вона буде дійсна до 31. березня 2023, якщо не настане новелізація відповідного закону.

З цією тимчасовою охороною ви маєте доступ також до державного страхування здоров´я, для навчання, вільний доступ до робочого ринку, та право на інші асистенції, наприклад при житлових питаннях. Вигоди, які випливають з тимчасової охорони, ви можете отримувати тільки в тій країні, в якій ви про охорону попросили. Якщо її отримуєте в Чеській Республіці, то

не маєте право просити про неї в іншій країні ЄС. Виїздом, наприклад для допомоги сімї в іншій країні, тимчасова охорона не перестає існувати. Якщо відїдете з Чеської Республіки на постійно, потрібно про це інформувати уряди, та від тимчасової охорони відмовитися.

Віза для потерпілих (Vízum o strpění)

У випадку, якщо ви не сповните умови для отримання тимчасової охорони, ви зобов´язані попросити про надання візи для потерпілих. Термін дії такої візи знаходиться на щитку візи,

або на штампі у вашому закордонному паспорті.

Подорожування без документів (Cestování bez dokladů)

Якщо у вас нема закордонного паспорту взагалі, або не маєте його з собою, вашу реєстрацію

не можливо провести, то в такому випадку ви знаходитеся на території Чеської Республіки нелегально. Для цього в самому коротшому терміні потрібно прийти на Посольство України,

або в Консульство України в Чеській Республіці, де ви отримаєте підтвердження про те, що ви являєтеся громадянином України. З цими документами потім прийдете на відділення КАСПУ або ОАМП МВ, де зареєструєтеся, та попросите про надання тимчасової охорони.

Обов´язок повідомити про зміни (Povinnost hlásit změny)

Важливо дотримувати встановлені законом терміни. Будь-яку зміну, наприклад зміну адреси проживання, ви зобов´язані повідомити до 3 днів. А то або особисто на вказаних вище урядах, або через пошту, заповненням урядової бланки, яку пошлете поштою на адресу деякого з вказаних відділів ОАМП Міністерства внутрішніх справ.

Важливі закони (Důležité zákony)

Закон № 65/2022, лекс Україна

Закон № 326/1999, про перебування іноземців

Закон № 221/2008, про тимчасову охорону

Інформаційна телефонна лінія для Українців +420 974 801 802

Більше інформації можна знайти тут.

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