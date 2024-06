Vizovický metalový festival MASTERS OF ROCK slaví 20. výročí!

Všech 44 kapel, které se představí na hlavní Ronnie James Dio Stage bylo již potvrzeno a jedno je jisté. Letošní jubilejní 20. ročník má dosud absolutně nejsilnější sestavu hvězd v dosavadní historii festivalu!

Velkolepá oslava 20. výročí MASTERS OF ROCK může začít. Toto krásné, kulaté jubileum přijede do VIZOVIC oslavit celá řada velkých rock-metalových hvězd! Tady je jejich kompletní výčet:

JUDAS PRIEST, BRUCE DICKINSON, AVANTASIA, ACCEPT, ELECTRIC CALLBOY, ALESTORM, CAVALERA – The Morbid Devastation, AMARANTHE, DORO – The Best Of 40 Years, STRATOVARIUS, SODOM, KK´s PRIEST, RAGE a Lingua Mortis Orchestra – 40 Years, MOONSPELL, SOILWORK, DYNAZTY, CYHRA, SIRENIA, DELAIN, TURMION KÄTILÖT, UNLEASH THE ARCHERS, SERIOUS BLACK – 10th Anniversary, DIE HAPPY – 30th Anniversary, ANNISOKAY, MELECHESH, DALRIADA, AMALGAMA, ELEINE, SLOPE, DRAGONHAMMER, TRI STATE CORNER, ANY GIVEN DAY, FIXATION, WYTCH HAZEL, BLAX, SKYEYE, EXIT, OSYRON, SICKRET, METALINDA – 40th Anniversary, SYMFOBIA, FLERET + Tanja, GATE CRASHER, DENOI

JUDAS PRIEST se na „Masters“ vrací po dvou letech. Nyní s sebou přiváží zbrusu nové a velmi úspěšné album „Invincible Shield“, které zde představí se svou obří pódiovou mega-produkcí. Svým zbrusu novým albem se přijíždí pochlubit také další ikona z metalového světa – frontman slavných IRON MAIDEN, BRUCE DICKINSON. Letos vypustil do světa svou již sedmou sólovou desku „The Mandrake Project“, která se ihned zařadila vedle již zmiňované nové desky Judas Priest „Invincible Shield“ mezi stěžejní heavy-metalové počiny roku 2024. Dalším oslavencem, který se pravidelně na „Masters“ objevuje a letos tedy s velkým nadšením přijíždí festivalu gratulovat, je power-metalový, hard´n´heavy putovní cirkus pana principála Tobiase Sammeta AVANTASIA. Je to další jistota fantastické a strhující pódiové show. Tobias a jeho pečlivě vybraní hosté budou ve Vizovicích opět listovat v již hodně dlouhých letopisech AVANTASIE. Zbrusu nové album představí na „Masters“ také další heavy-metalová legenda – ACCEPT. Jejich čerstvá nahrávka „Humanoid“ je jejich již šestou řadovkou po comebacku v roce 2009. Půltucet nahrávek pod hlavičkou ACCEPT tedy může slavit i americký rodák Mark Tornillo, jenž dokázal malý zázrak, totiž nahradit u mikrofonu Uda Dirkschneidera. ACCEPT si navíc do VIZOVIC přivezou i novou posilu v podobě kytaristy Joela Hoekstry (WHITESNAKE).

Na jubilejním 20. ročníku MASTERS OF ROCK budou špunty střílet do vzduchu také další kapely. Německá heavy-metalová královna DORO zde slaví své 40. výročí na scéně, stejně jako německá metalová legenda RAGE, která zde vystoupí dokonce s velkým orchestrem Lingua Mortis Orchestra. Kapela SERIOUS BLACK slaví 10. výročí, DIE HAPPY v čele s usměvavou Martou Jandovou 30. výročí, kapela DRAGONHAMMER zde oslaví 25. výročí a třeba i slovenská METALINDA chystá narozeninovou párty ke svým 40. narozeninám.

20. výročí MASTERS OF ROCK letos přijíždí slavit dosud nejsilnější sestava účinkujících kapel v historii festivalu. Očekávat se tedy dá i mnoho novinek a vylepšení služeb pro návštěvníky. Jednou ze žhavých novinek je např. výstavba tří nových tribun s pohodlnými sedačkami a možnost zakoupení VIP vstupenek na sezení na tribunu PLATINUM, tribunu GOLD a tribunu SILVER. Nákupem VIP vstupenek na některou z tribun budou mít návštěvníci zajištěno své pevné a stálé místo na sezení po celou dobu festivalu a řadu dalších výhod. Kapely letos budou hrát na doposud největším pódiu, co na „Masters“ kdy stálo. Poprvé se zde objeví pro fanoušky foto-stěny. Zkrátka pořadatelé festivalu makají na tom, aby byly prožitky fanoušků letos co nelepší! :)

Kromě jedinečných hudebních zážitků z hlavní i doplňkové DRUHÉ STAGE, která letos nabízí rovněž velmi zajímavý program, vás na „Masters“ bude čekat i spousta dalších, tradičních i nových „atrakcí“. Bude to zkrátka další perfektní, odpočinkový a zároveň hezky aktivně prožitý prodloužený víkend s metalem uprostřed zelených Valašských kopců na Zlínsku.

Jubilejní 20. ročník metalového marathónu MASTERS OF ROCK je tady pro vás a těší se na vaši hojnou návštěvu!

Více informací, program festivalu a pravidelný přísun novinek naleznete vždy na www.mastersofrock.cz nebo na oficiálním FB profilu festivalu https://www.facebook.com/mastersofrock.cz