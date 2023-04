Zážitky bez data spotřeby. Jak fotoaparátem zachytit momenty v přírodě

Marek Pavala je známý svým originálním přístupem k vaření. Vaří totiž na ohni v přírodě. Příprava jídel touto formou je zážitek sám o sobě. Zorganizovat ho můžete i se svými kamarády a uchovat si tak krásné vzpomínky, které nebudou jen na „omezenou“ dobu.

Oheň, voda a vítr

Hlavní roli hraje místo, na kterém si uděláte ohniště, a samozřejmě lidé, se kterými trávíte čas nejraději. Pak už jen necháte vše plynout a ze zdánlivě obyčejných okamžiků vzejdou výjimečné vzpomínky. Pro to, abyste si tyto vzpomínky uchovali, je potřeba se na výlet vybavit i kvalitním fotoaparátem. Dnešní zrychlená doba láká k focení mobilem, ale věřte tomu, že kvalitní technika vám zaručí kvalitní výsledek. Ne nadarmo se říká, že lepší je kvalita než kvantita.

„Jídlo je pro mě nejen o chuti a vůni, ale také o vizuálním zážitku. Když si dáte tu práci a připravíte si nádherné jídlo, je škoda nezachytit to na kvalitní fotografii. Když fotím na klasický fotoaparát, k fotce přistupuji s větším rozmyslem a výsledné fotky mají pak úplně jinou atmosféru,“ říká Marek Pavala.

Jaké vlastnosti by měl mít dokonalý parťák na glamping?

Pokud s sebou chcete vzít fotoaparát, díky kterému bude focení společných zážitků o dost snazší, soustřeďte se na to, aby splňoval všechny výše zmíněné body. K dosažení dokonalých fotek, které si budete chtít uchovat, vám pomůže kvalitní objektiv a tělo fotoaparátu.

Jestliže s focením začínáte a chcete fotit především v přírodě, zkuste třeba lehký a kompaktní objektiv Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, který nabízí optický stabilizátor obrazu a praktický rozsah zoomu 18–45 mm. A to v kombinaci s fotoaparátem Canon EOS R50, který váží pouhých 375 g, takže ho v batohu ani neucítíte.

Navíc fotoaparát můžete ovládat pomocí mobilního telefonu a prostřednictvím aplikace Camera Connect pořízené snímky ihned stáhnout do vašeho telefonu a sdílet je s přáteli.

Prvotřídní zoom, aneb kreativitě se meze nekladou



Objektiv se zoomem vám umožní experimentovat, být kreativní a zároveň nebudete muset přistoupit ke kompromisům ohledně kvality. Ať už budete fotit okolní krajinu, portréty, detaily pokrmů připravovaných na ohni, kvalitní zoom vám umožní zaostřit i na měsíc v úplňku.

Při výběru objektivu, byste se měli řídit čísly. Čím nižší je hodnota na objektivu, tím širší je perspektiva. Nebo zvolte vyšší hodnoty rozsahu a přibližte objekty, které jsou vzdálené od několika metrů až po několik set metrů.

Zmrazte i oheň

Pro zachycení opravdových „momentek“, kterých se během táboření a vaření děje nespočet, je důležité, aby fotoaparát zaostřil na to, co je podstatné, a to nepodstatné odsunul do pozadí. Je nutné mít na paměti dva klíčové faktory, a to hloubku ostrosti (řízenou clonou) a pohyb (řízený rychlostí závěrky). Malá hloubka ostrosti umožní vyniknout fotografovanému objektu tím, že rozostří pozadí. Toho lze dosáhnout nastavením nižšího clonového čísla.

Při fotografování scén plných detailů, jako je právě táboření pod širým nebem, je k zaostření všech objektů potřeba použít vyšší clonové číslo.

Pokud chcete experimentovat a vyfotit plápolající oheň (takzvaně zmrazit pohyb), nastavte vyšší rychlost závěrky, která umožní fotoaparátu rychleji pořídit snímek a daný moment „zmrazit“ napořád.

Ve svitu měsíce

Skvěle se bavíte, a tak popadnete telefon, abyste zachytili daný okamžik, jenže výsledné snímky vás trochu zklamou. Postrádají živost, energii a intimitu okamžiku.

Porozumění světlu a ovládání nastavení světla na fotoaparátu vám umožní proměnit pořizované fotografie a videa a zachytit nezapomenutelné okamžiky v celé jejich kráse. Stačí se soustředit na tři faktory:

1. Citlivost ISO je citlivost fotoaparátu na světlo. Vyšší hodnoty citlivosti ISO jsou ideální na snímání za špatných světelných podmínek.

2. Při vyšších rychlostech závěrky proniká do fotoaparátu méně světla, zatímco nižší rychlosti závěrky umožňují pronikat většímu množství světla, takže můžete snadno kompenzovat jas nebo nízkou intenzitu světla v každé možné situaci.

3. Clona určuje velikost otvoru, který propouští světlo, a je také označována jako clonové číslo. Při nižších clonových číslech, jako je f/2,8, propouští clona více světla, zatímco při vyšších clonových číslech, jako je f/8, propouští méně světla. Díky tomu si zachováte tvůrčí kontrolu i v případě změny podmínek, například při zatažené obloze.