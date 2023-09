Naučte se styling vlasů a vousů pravého gentlemana

Kde tedy začít? Mimo stylového oblečení jsou upravené vlasy a vousy základ. Přípravků je mnoho, jaké tedy vybrat a jak s nimi zacházet? Představíme je v tomto článku.

Péče o vlasy

Ať už jste kravaťák, fitnessák nebo chlap od pily, mytí vlasů a jejich regenerace je pro každého stejná. Jen to chce zvolit správný přípravek pro váš typ vlasů (mastné, suché, poškozené, jemné, smíšené, barvené nebo kudrnaté). Tuto informaci vždy naleznete v detailu produktu nebo přímo na obale.

Vybírejte pánské šampony s kvalitním složením. Mezi složky kvalitního produktu patří provitamin B5, kyselina mléčná, kofein, vitamin PP, CBD olej nebo kafrovník lékařský. Produkty zbaví vlasy nečistot, hydratují pokožku, odstraňují lupy a tónují vlasy. A přesně to chcete!

Pánské šampony vyžadují správné použití. Jak na to? Na dlaně vymáčkněte trochu šamponu a naneste na vlasy. Konečky prstů masírujte pokožku (žádné zběsilé cuchání celé hlavy), opláchněte vlažnou vodou a znovu opakujte. První mytí odstraní nečistoty a lupy, při druhém se vlas otevírá a vymývá zevnitř, což ještě více podpoří funkci šamponu.

Nezapomínejte proto na pánský kondicionér! Většinu mužů ani nenapadne, že by ho měli používat. Je to ale stejně důležité jako u dámských vlasů. Pomáhají otevřený vlas nejen zacelit, ale také vyživit, posílit a zjemnit. Díky němu se dají vlasy snadno rozčesávat a vypadají zdravě. Použití je opravdu snadné. Malé množství vmasírujte do vlasů, nechte působit a opláchněte.

Péče o vousy

Vousy. Proč by se o ně mělo pečovat? Přece, aby byly čisté, zdravé a hezky upravené. S vousy je to podobné jako s vlasy. Šampony na vousy jsou opět pro odstranění nečistot, olejů a velmi často zbytků jídla. Tyto speciální přípravky vyživují a zjemňují vousy a hydratují pokožku. Pro pravidelné mytí lze také používat mýdla na vousy. A stejně jako u vlasů nesmí chybět kondicionéry, které vousy pořádně vyživí, posílí a zjemní.

To by bylo k údržbě, která by měla být opravdu základ. A teď ke stylingu.

Jak na stylově upravené vlasy?

Stylingové přípravky na vlasy doporučujeme vybírat podle ověřených značek. Ty z drogerie mohou obsahovat složky, které vlasům nedělají příliš dobře.

Každý přípravek zajistí jiné finále, proto vyberte přípravky podle vašich požadavků. Chcete dokonale pevný účes jako od barbera, drobnou úpravu, uhlazený efekt nebo raději stylový rozcuch, který vydrží? Podle toho je třeba vybírat i přípravky.

Balzámy a krémy – Pro přirozený stylingový vzhled jedině balzám a krém. Mimo středně silnou fixaci dodají potřebnou výživu.

Pomády – Pomády na vlasy jistě nemusíme představovat, jelikož mají dlouhou historii. Jen mají dnes úplně jiné složení a lepší kvalitu. Jestli jste fanda lesklého nebo mokrého vzhledu, tak volte jedině pomádu.

Gely – Jste pro pevný účes? Gely na vlasy přesně tohle zařídí silným tužícím účinkem.

Pasty – Pasty na vlasy jsou dnes mezi pány velmi oblíbené. Dodávají vlasům matný či středně lesklý vzhled.

Vosky – Máte jemné vlasy? Žádný problém. Vosky na vlasy jsou na ně dělané. Jsou flexibilní a styling můžete během dne měnit. Je dobře tvarovatelný a nezatvrdne.

Hlíny a jíly – Zajistí objem a matný vzhled i v náročných podmínkách.

Pudry – Preferujete přirozený vzhled účesu? Pudry na vlasy dodávají mat, fixují a zvýrazní přirozenou texturu.

Gumy – Lesk a efekt mokrých a krátkých vlasů. Gumy na vlasy jsou vhodné pro pevnější a kratší vlasy. Jejich výhodou je maximální fixace bez tvrdých vlasů.

Spreje a laky – Větší objem, fixace, podpora textury a přirozený vzhled. Sprej nebo lak na vlasy by měl vlastnit každý správný elegán.

Věnujte se i tomu, co máte pod nosem

Knír i vous vypadá lépe upraveně. Vymazlete obojí se správnými pomůckami.

Kartáče – Kartáče na vousy jsou nejen skvělým pomocníkem pro styling vousů, ale i pro odstranění odumřelých kožních buněk a vypadaných vousů.

Hřebeny – Pro vytvoření perfektního vzhledu vousů to bez hřebenu na vousy a knír nepůjde.

Nůžky – Je potřeba sem tam něco zastřihnout? Použijte opravdu kvalitní nůžky na vousy a knír. Jsou přesné a ostré, proto s nimi dokážete vousy i knír krásně vytvarovat.

Žehličky – Jste nervózní ze zacuchaných vousů, které vám lezou tam, kam by neměly? Dejte jim co proto s žehličkou na vousy. Narovná, zvýší lesk a hladkost.

K těmto pomůckám si nezapomeňte pořídit oleje na vousy, které slouží pro výživu, hydrataci, změkčení a příjemnou parfemaci krátkých či středně dlouhých vousů.

Už v tom máte jasno? Tak nečekejte a pořiďte si přípravky, které z vás udělají pravého gentlemana na Barbeco.cz.