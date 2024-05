Zažijte hrad Loket s purkrabím Půtou, Macbethem a drahokamy

Na nadcházející letní týdny přichystal hrad Loket celou řadu lákavých programů pro všechny věkové kategorie. Jejich společným jmenovatelem je doslova zažít Loket a středověk.

Středověké slavnosti purkrabího Půty

Středověké slavnosti probudí 8. a 9. června k životu gotické časy. Od 10 do 18 h budou návštěvníci moci okusit atmosféru starých časů, přihlížet rytířským kláním plným vzrušení a vášně, nechat se komedianty vtáhnout do světa středověkých příběhů, obdivovat kousky kejklířů, siláků či tanečnic nebo se zaposlouchat do tónů středověké hudby, která bude znít na každém kroku.

Chybět nebude ani řemeslný trh, kde si ti obzvlášť zvídaví budou moci dokonce tradiční řemesla našich předků vyzkoušet. Pro pacholata pak budou připraveny tematické dílny, kde se naučí novým dovednostem a zažijí dobrodružství jako skuteční rytíři.

Doprovodným programem ožije i podhradí a náměstí. Půl hodiny po poledni bude po oba dny například k vidění pravý, nefalšovaný provazochodec, který se projde na laně nad náměstím. A ve 13 h vyrazí do ulic města historický průvod, který své účastníky zavede do tajemných koutů města Lokte.

Vstupné na hrad je pro dospělé 170 Kč, pro děti 120 Kč a rodina zaplatí 450 Kč.

Poklady, až oči přecházejí

Na nádvoří hradu se 25. června představí více než padesát minerálů z Karlovarského kraje od třpytivých křemenů po zelené kameny připomínající Slavkovský les. Každý z nich má svůj příběh a přináší kousek historie regionu. Během ukázky nazvané Toulky Loketskem, kterou povede pan Kamínek z Lokte, se dozvíte o jejich vzniku, vlastnostech a využití od dávných dob po současnost.

Krušné hory a Karlovarský kraj vůbec jsou na krásné minerály bohaté – vždyť jimi kdysi tenhle kout naší země zaujal i samotného Johana Wolfganga Goetha. Z hlediska výskytu drahých kamenů dokonce mohou Krušným horám konkurovat snad jen achátové lokality v Podkrkonoší a naleziště safírů na Jizerské louce. Horský masiv v sobě ukrývá argentit, achát, ametyst, baryt, uraninit a mnoho dalších.

Na závěr každý dostane malý vzorek minerálu jako památku na tuto jedinečnou cestu.

Hra, jejíž název se nesmí vyslovit

Skotská hra o trůny. Hra prokletá, jejíž název se sami herci zdráhají vyslovit. Shakespearova Macbetha rozehraje 30. června večer na nádvoří loketského hradu divadelní soubor pod režijním vedením Hany Marvanové.

Generál Macbeth je hrdina, který zvítězil nad Nory. Král Duncan umírá za nevyjasněných okolností. A Skotsko chce mír. Král Macbeth vládne. Thén Banquo umírá za nevyjasněných okolností. Lady Macbeth si myje ruce. Za všechno můžou čarodějnice. Krev na tváři, na rukou, moře krve, svět plný krve. Řež a vřava, hluk a vřava, idiotův žvást a nic…

Mimochodem: víte, že ve skutečnosti byl skotský král Macbeth I. jedním z nejoblíbenějších panovníků své země? Jenže tři sta let po jeho smrti jej angličtí kronikáři proměnili v tyrana a uzurpátora a v této podobě z něj nakonec učinil nesmrtelného i William Shakespeare.

Hradozámecká noc

I ty nejprázdninovatější prázdniny jednou skončí. Ale prožít se dají až do poslední chvíle. Až se budou ke svému konci klonit ty letošní a bude z nich zbývat už jen týden, vypukne i na Lokti Hradozámecká noc.

Pro návštěvníky tentokrát chystá speciální komentované prohlídky, jejichž hlavní osobností bude sám hrad Loket! Při zkráceném komentovaném výkladu se dozvíte mnohé ze života na hradě. Spolu s průvodcem projdete pravou část hradu, budete moci vystoupat na hradní věž a ti odvážnější dokonce mohou zažít expozici útrpného práva v noci!

Prohlídky budou probíhat každých 60 minut a je nutné si na ně předem zarezervovat místo.