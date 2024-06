Třídím, třídíš, třídíme. Skleněná popelnice zná vítěze

Soutěž byla, stejně jako v minulých letech, rozdělena do čtyř kategorií – obce do 500 obyvatel, obce nad 501 obyvatel, v další kategorii se pak utkaly městysy do 3 500 obyvatel a v poslední kategorii měřila své třídičské výsledky města nad 3 500 obyvatel.

„Přeji oceněným, kteří si tu dnes odnesou cenu, aby ve své vytrvalé práci v rámci třídění odpadu pokračovali i v letech následujících. Je to klišé, ale třídění odpadu má smysl,“ uvedla na slavnostním předání cen zástupcům obcí a měst náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí Lubomíra Mejstříková.

Obec Doubice zvítězila v kategorii do 500 obyvatel. Nad 501 obyvatel vyhrála první místo obec Lipová. Z vítězství v kategorii měst nad 3500 obyvatel se radovalo město Loučná pod Klínovcem a mezi městy triumfoval Žatec.

Ocenění každoročně přebírá také „Skokan roku“, tedy město či obec, které se v meziročním srovnání výsledků třídění odpadů posune o nejvíce příček směrem nahoru. Tento titul v rámci soutěže Skleněná popelnice 2023 získala obec Český Jiřetín.