Do Klášterce za kulturou, sportem či prameny

V údolí mezi Krušnými a Doupovskými horami se rozprostírá Klášterec nad Ohří, který nabízí turistům hned několik lákavých cílů. Na své si přijdou i rodiny s dětmi, kterým je určen pohádkový okruh na zámku, sezonní aquapark nebo nespočet dětských hřišť. Milovníci umění a historie ocení dvě galerie, muzeum starožitných hodin či muzeum porcelánu na kláštereckém zámku. Lázeňský areál sousedící s anglickým zámeckým parkem nabízí tři minerální prameny, promenádu s kolonádou nebo tenisové kurty. V okolí stojí za návštěvu několik hradních zřícenin, přírodních vyhlídek a na své si přijdou i cyklisté, vodáci či příznivci zimních sportů.

Zámek | foto: Jan Podzimek Petlérská | foto: Jan Podzimek

Město se mimo jiné soustředí na kulturní a sportovní vyžití svých obyvatel, turistů a návštěvníků. Uprostřed města stojí moderní kulturní centrum s každodenní nabídkou kulturních akcí pro všechny generace, městskou knihovnou, galerií, kavárnou a dalším vyžitím. Navštívit můžete také městskou galerii v prostorách radnice, celoroční kino Egerie a letní kino naproti kulturnímu centru, kde se kromě promítání filmů konají také hudební festivaly, stejně jako v zámeckém parku.

Kulturní centrum

Město nabízí hustou síť cyklostezek nejen ve svých ulicích, ale i v nejbližším okolí. Skvěle zde funguje služba sdílených kol, které město navíc finančně podporuje, a uživatelé tak mají 15 minut jízdy zdarma. Milovníci vodních sportů ocení oblíbenou řeku Ohři, půjčovnu loděk v loděnici nebo sezonní aquapark. Lyžařské a běžecké stopy se pak nacházejí jen pár kilometrů od města, například v městském Skiareálu Alšovka pod Měděncem. Po celý rok je zde k dispozici atletický ovál, fotbalová hřiště, zimní stadion, tenisové, volejbalové a nohejbalové kurty nebo i workoutová či parkourová hřiště. Letos také vznikne zcela nový rozlehlý skatepark.

Sdílená kola

Slovo starosty:

V poslední době jsme ve městě zavedli několik novinek. Pilotní projekt sdílených kol se loni velmi osvědčil, a tak v něm letos úspěšně pokračujeme, a to s větším počtem kol i stanovišť. Zavedli jsme pro naše občany také plavání pro veřejnost nebo senior taxi. Také marketing a propagace města směřují k moderním trendům, tak máme nový jednotný vizuální styl. Dosud jsme byli městem porcelánu a neznamená to, že tuto myšlenku a tradici opouštíme. Chceme se však posouvat dál. Pokračujeme krok po kroku ve snaze rozvíjet zde lázeňství, investujeme do rekonstrukcí ulic i celých lokalit, vytváříme podmínky pro bydlení a nabízíme nové služby pro místní obyvatele i návštěvníky. Povedla se dokončit řada investičních akcí a další právě probíhají a opět přispějí ke vzhlednějším ulicím našeho města. A to vše stále bez dluhu – město v současné době nemá žádné půjčky a je schopné veškeré projekty a nápady realizovat z vlastního rozpočtu.

Na závěr pozvánky na nejbližší akce:

21.-27. 6. 2024 – Krušnohorské sochařské sympozium Paměť krajiny

9.-13. 7. 2024 – Klášterecké hudební prameny – 20. ročník festivalu s Jaroslavem Svěceným

6.-8. 9. 2024 – Národní zahájení Dnů evropského dědictví