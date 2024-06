Ukrajinská pobočka Unicornu vytváří unikátní produkty využívající AI

Za těmito inovacemi stojí dva produkty – uuBusinessChat a uuAssistant. Práce na těchto produktech začaly již v roce 2022, přičemž uuBusinessChat byl uveden do provozu minulý rok a intenzivní vývoj uuAssistanta probíhá od začátku letošního roku. Autorem jejich konceptů je zakladatel společnosti Unicorn Vladimír Kovář, který je také hlavním business architektem. Oba produkty ale vyvíjí tým ukrajinské pobočky Unicornu v Kyjevě pod vedením Romana Hurzhiiho.

Prvotní nápad zapojit umělou inteligenci do firemních procesů se zrodil v hlavě Vladimíra Kováře už v roce 2022, kdy se objevil přelomový ChatGPT od společnosti OpenAI. „Tehdy jsem si hrál s ChatGPT-3, pokládal jsem mu různé jednoduché i složitější otázky. Připravil jsem si několik příkladů, ze kterých bylo vidět, jaká je škoda, že ChatGPT zná spoustu obecných věcí, ale s konkrétními firemními znalostmi mým 2 624 spolupracovníkům nepomůže,“ říká Vladimír Kovář, který pak v lednu 2023 na Kick-offu Unicornu během své prezentace představil koncepty dvou produktů využívajících umělou inteligenci.

„Aplikace uuBusinessChat umožňuje využít veškeré dovednosti obecně dostupného ChatGPT, ale je schopna se rychle naučit firemní know-how a poskytovat ho jen těm uživatelům, kteří jsou oprávněni pro příslušnou sadu znalostí (tzv. know-how set). Aplikace uuAssistant pak umožňuje ovládat a komunikovat s podnikovými informačními systémy postavenými v naší architektuře, což je obrovská přidaná hodnota,“ zdůrazňuje Vladimír Kovář, který se na softwarové architektuře Unicorn Architecture osobně podílí.

Produkt uuBusinessChat je již od ledna letošního roku dostupný spolupracovníkům Unicornu a studentům Unicorn University. Je součástí výukových procesů v Unicornu a díky svým znalostem firemní architektury také pomáhá při vývoji svého mladšího sourozence – uuAssistanta. „Na rozdíl od ChatGPT, který odpovídá slovy, větami nebo obrázky, umí uuBusinessChat a uuAssistant díky naší architektuře odpovídat v interaktivních komponentách. To znamená, že se vše může dít přímo v chatovacím okně, čímž jsou naše produkty naprosto unikátní a inovativní,“ dodává Vladimír Kovář.

Příběh vývoje uuBusinessChat a uuAssistant

Koncepty uuBusinessChat a uuAssistant zpracované Vladimírem Kovářem převzal Roman Hurzhii, šéf ukrajinské softwarové divize Unicornu. Pod jeho vedením byl minulý rok spuštěn uuBusinessChat a v dubnu letošního roku dokončili vývoj prototypu uuAssistanta, který již zaznamenal první úspěchy. „Pomocí uuAssistanta můžete například přiřazovat úkoly, zakládat požadavky nebo plánovat schůzky,“ vysvětluje Roman Hurzhii, který v Unicornu pracuje již 10 let.

„Představte si, že jedete v autě, spěcháte, ale potřebujete si domluvit schůzku s kolegy. Místo toho, abyste je obvolávali a ptali se, kdy mají volno, otevřete si v mobilu uuAssistanta a začnete mluvit. uuAssistant se zeptá na potřebné informace, podívá se do diářů všech účastníků a nakonec vám nabídne možné termíny. Před důležitými rozhodnutími se vás ale vždy zeptá na souhlas,“ dodává Roman Hurzhii, jehož tým tuto funkcionalitu v současné době dokončuje.

Díky síle unifikovaných uu5 komponent v rámci architektury Unicornu byl vývojový tým schopen jednoduše a rychle propojit mnoho dalších produktů z rozsáhlého portfolia společnosti pomocí standardizovaných rozhraní API a jejich knihoven. „Můžete se například zeptat uuAssistanta na finanční výsledky za aktuální měsíc, které patří do specializovaného produktu pro finanční řízení, dále zkontrolovat konkrétní platby a okamžitě je potvrdit, pokud k tomu máte příslušná oprávnění. To vše se děje interaktivně přímo v konverzaci s uuAssistantem,“ dodává Hurzhii.

Unicorn i nadále podporuje své ukrajinské pobočky v Kyjevě a Ternopilu, které jsou ohroženy ruskou invazí. „Podpora ze strany Unicornu a Vladimíra Kováře je pro nás zásadní. Pomáhá lidem zůstat jednotnými a dává jim sílu vydržet a přispět k odporu proti ruské agresi. Velkou pomocí pro všechny zúčastněné je právě práce na vývoji produktů, jako je uuAssistant nebo uuBusinessChat. Máme velkou radost, že je můžeme vyvíjet právě my,“ hodnotí aktuální situaci Roman Hurzhii.

Využití velkých jazykových modelů v praxi

Velké jazykové modely, jako jsou například GPT modely od OpenAI, představují průlom v oblasti umělé inteligence a zpracování přirozeného jazyka. Tyto modely jsou vyvinuty na základě hlubokých neuronových sítí a natrénovány na obrovských datasetech textů z internetu, což jim umožňuje generovat obsah, který je často těžko odlišitelný od textů napsaných člověkem. Podle dostupných zdrojů je model GPT-4 sestaven z několika tzv. expertů, vytrénovaných jazykových modelů, které dohromady obsahují přes jeden bilion parametrů. Ohledně procesu trénování modelu GPT-4 se toho mnoho neví, ovšem některé zdroje uvádějí, že byl vytrénován na datasetu obsahujícím 13 bilionů tokenů, to odpovídá přibližně 10 bilionům slov.

„Od minulého roku tyto modely navíc obsahují možnost doplnit k textovým instrukcím také tzv. nástroje, které model může ke splnění instrukce využít. Například můžete modelu dát možnost zjistit, jaká je dnes v Praze teplota, a když se ho na to uživatel zeptá, použije příslušný nástroj. My mu v uuAssistantovi dodáváme složitější nástroje, kterými například založí schůzku,“ dodává Roman Hurzhii.

Společně s ukrajinským týmem se integraci umělé inteligence do uuAssistant věnuje i Jan Kovář, mladší syn Vladimíra Kováře, který navrhuje postupy, jak efektivně velké jazykové modely využít. „Uživatel uuAssistanta by si mohl myslet, že se jeho zpráva jen zpracuje nějakým jazykovým modelem a hned se vrátí odpověď. Takhle jednoduché to ale není. Konverzace, kterou vidí uživatel, není ta samá konverzace, která je vedena s umělou inteligencí. Stejně tak jazykový model zná jen část příběhu, který se odehrává na pozadí v našem systému postaveném v digitální stavebnici Unicorn Universe,“ uzavírá příběh vývoje produktů využívajících umělou inteligenci Jan Kovář.

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe – Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.