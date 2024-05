Je tenhle AI nástroj pro WordPress revolucí v tvorbě webu?

ZipWP: Je tohle revoluce v tvorbě webu, která sebere práci všem průměrným web designérům?

ZipWP je zbrusu nový a zatím téměř neznámý web builder pro WordPress, který se chlubí tím, že si s ním web vytvoříte během 60 sekund. Kdysi by to znělo jako hodně nadsazený marketing, ale s AI už to v dnešní době opravdu možné je. Proto se tu na něj podíváme blíže.

ZipWP vznikl ve spolupráci s builderem Spectra (který stojí za nejoblíbenější WP šablonou Astra). Zde ta samá AI technologie slouží jako asistent v editoru pod jménem Zip AI (něco podobného jako Divi AI a Elementor AI).

Já vím, je to trochu zmatečné, ale ZipWP a Zip AI není tak docela to samé.

Zodpovězte ZipWP pár otázek a dostanete hotový web

ZipWP má podobu aplikace s několikakrokovým průvodcem: Z nabídky si zvolíte typ webu, vyplníte základní údaje, vyberete jeden z vygenerovaných titulních obrázků a stručně popíšete, o čem web má být.

No a ZipWP vám nabídne rovnou 8 různých verzí na klíč.

Nečekejte samozřejmě žádné zázraky. Z hlediska UX je to ale celkem slušný standard, který má potenciál sebrat práci všem levným, druhořadým web designérům.

Co víc, výsledkem je skutečně plnohodnotný web (nebo přistávací stránka), a to včetně blogu a nákupního košíku.

ZipWP staví weby na již zmíněné šabloně Astra a rovnou vám nainstaluje potřebné pluginy – na checkout dostanete Cart Flows (takže je třeba doinstalovat Woocommerce).

Poté, co tvorbu webu dokončí, si jej ještě můžete dle libosti upravit, a to jak přímo u nich v editoru, tak ve WP adminu skrze plugin Spectra.

Ukázka tvorby webu s AI ZipWP

V tomto videotutorialu hezky vidíte celý proces tvorby webu s pomocí ZipWP AI od začátku až do konce.

Buďte shovívaví, umělá inteligence ZipWP má ještě své mouchy

Je třeba brát v potaz, že ZipWP je stále ještě v plenkách.

Zatím ani není plně integrovaný do WordPressu (WP plugin je prý na cestě), takže se do něj přihlašujete přes oficiální web.

A má samozřejmě své neduhy, například prakticky chybějící češtinu.

ZipWP sice smysl webu dokáže pochopit, i když ho popíšete česky, a jeho AI váš popisek umí dále rozvést, tento text ale použije pouze při tvorbě stránky „o nás“. Zbytek bude v angličtině.

Stejně tak na základě českého popisku nenabídne žádné obrázky.

Ty mimochodem nejsou generovány AI, ale vybírány na základě tagů z bezplatných fotobank. Je u nich nějak ošetřený copyright? Těžko říct.

Nabídka obrázků v ZipWP na základě tagu beer.

Současná verze také běží pouze na integrovaném webhostingu.

Chcete-li, můžete si ale kterýkoliv vytvořený web stáhnout a importovat na svůj oblíbený WordPress hosting do svého WordPressu, například podle tohoto návodu (jen pozor, smaže to stávající web, který na hostingu máte).

Na kolik tahle zábava vyjde?

Dobrá zpráva je, že ZipWP nabízí trial zdarma, v němž si můžete vytvořit 3 weby měsíčně o celkové velikosti 1 GB (ale pouze na subdoménách).

Škoda jen, že po 24 hodinách expirují.

Placená verze pak začíná na 9 $/měs. (cca 215 Kč při roční platbě) s tím, že každý tarif má vždy omezení na počet vygenerovaných webů denně, počet stálých webů a počet AI kreditů pro další úpravy stránek pomocí promptů.

Vlastní doménu vám dovolí použít až v tarifu Business, který začíná na 49 $/měs. (cca 1 150 Kč).

Ceník ZipWP

Vzhledem k tomu, jak ceny za AI neustále stoupají – a ZipWP dále roste a přidává další vychytávky – si troufám tvrdit, že tyto tarify brzy zdraží a trial zdarma projde radikální redukcí.

V ZipWP to ostatně sami naznačují, když nabízí doživotní tarif s fixní cenou 399 $ ročně.

Jestli si tedy chcete tvorbu webu s AI vyzkoušet, raději s pořízením ZipWP dlouho neotálejte.

Závěrečné hodnocení

Výhody ZipWP

+ Opravdu instantní tvorba webu, absolutně bez práce.

+ Velice intuitivní wizard, který vás celým procesem provede.

+ Slušný design pro nenáročné uživatele.

+ Trial se dá obejít a web přenést na vlastní webhosting.

Nevýhody ZipWP

- WP plugin ZipWP ještě není úplně dokončený.

- Zatím moc nezvládá češtinu.

- Obrázky jsou stahovány z veřejných fotobank.

Zajímají vás AI pluginy pro WordPress? Mrkněte na tenhle seznam 9 nejlepších.