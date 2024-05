Inovace budoucnosti? Neviditelný kabel, který vás propojí se světem

Ve stylovém kamionu v rámci interaktivní výstavy prezentoval novinky pro průmyslové partnery i koncové zákazníky, a tak se mohli vedle operátorů přijít pokochat také technologičtí nadšenci. Jaká hlavní lákadla byla k vidění?

Špičková optika v průhledném pásku

Huawei do Prahy přivezl nejnovější řešení v oblasti 5G a 5.5G sítí, pevného bezdrátového připojení, cloud computingu, zelené energetiky či datových úložišť. Letošní roadshow se nesla v duchu tématu „Rozvoj inteligentního světa“ a chytrými řešeními se to uvnitř kamionu jen hemžilo.

Největší ohlas zaznamenal neviditelný internetový kabel, který si zákazník může sám nainstalovat ve vlastní domácnosti. Jedná se o nenápadný průhledný pásek, který je dokonale ohebný a z jedné strany potažený samolepicí vrstvou. Uvnitř se však skrývá špičková optika, která bez jakýchkoliv estetických kompromisů či úprav interiéru může procházet celým bytem či domem. S jeho pomocí tak lze dostat internetové připojení i do vzdálenějších místností bez zbytečného vrtání či speciálních lišt. Takzvané FTTR řešení (Fiber To The Room – optika do místnosti) by se v budoucnu mohla objevit i na českém trhu.

Sklo nebo anténa?

S neviditelností šel Huawei ještě dál a vedle kabelu představil v rámci roadshow také neviditelnou anténu. K dispozici jsou hned dva rozdílné modely, a to pro použití ve venkovním prostranství nebo uvnitř budov. Při pohledu na čirou desku jako ze skla či tvrzeného plastu by zákazníka ani ve snu nenapadlo, že se jedná o nejmodernější přenosovou technologii. Tento typ antén je minimálně vizuálně rušivý, díky čemuž ho lze nenápadně umístit v rezidenčních čtvrtích nebo historických centrech měst, ale také diskrétně zabudovat například do interiérů obchodních domů, knihoven či hotelů.

Stožáry, které vydrží déle

Když už je řeč o inovativních materiálech, také inženýři v Huawei pracují v souladu s průmyslovými trendy na tom, aby byly technologie lehčí, odolnější a šetrnější k planetě. V útrobách ICT trucku tak společnost předvedla rovněž inovativní materiály pro výstavbu stožárů mobilních vysílačů. Konstrukce ze skleněných vláken – GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastics) nabízí celou řadu výhod oproti tradičně používané oceli: je o 30–50 % lehčí, 2x pevnější a nepotřebuje žádnou povrchovou úpravu proti povětrnostním vlivům. Navíc je její životnost až o 50 let delší.

Pilotní projekt s konstrukcí stožárů z tohoto materiálu připravuje už nyní jeden z českých operátorů. V příštích letech se tak i u nás v tuzemsku máme na co těšit.