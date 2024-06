Práce ve VAKu není nuda!

Stránky Kariéra ukazují, že práce v oboru vodovodů a kanalizací rozhodně není nuda. Za cestou pitné vody do kohoutků v našich domácnostech se totiž skrývá mnoho práce lidí nejrůznějších profesí. A stejně tak je to s čištěním odpadních vod. „Je to služba, která nikdy nekončí. Proto jsme také zvolili jako motto kariérních stránek Jistá práce v každé době,“ říká Jiří Paul, ředitel VAK Beroun, a dodává: „Společnost patří mezi významné zaměstnavatele v regionu, a proto chceme, aby povědomí o rozsahu naší činnosti měli všichni, tedy nejen ti, kteří aktuálně hledají zaměstnání.“

I proto návštěvníci na stránkách najdou také představení společnosti, zajímavé projekty a popis jednotlivých vodárenských profesí. Nechybí ani fotogalerie, která hezky dokumentuje pracovní i volnočasovou atmosféru ve VAK Beroun.

Přesvědčte se sami - www.vakberoun.cz/cs/kariera