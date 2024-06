Co je to hygge? O tom vám více řekne Lucie Volfová

Mám za sebou první dekádu práce v oboru, takže se hodí trochu bilancovat. V dnešní době, kdy už většina z nás chápe, že na udržitelnost je potřeba myslet jak v běžném každodenním životě a práci, tak i při budování svého vlastního domova, si můžeme dovolit jít mnohem dál.

Těší mě, že minula doba, kdy moji práci, vizi a směr většina lidí spíš zatracovala. Dnes už na pojem udržitelné bydlení slyší velká část naší populace, která sama tento styl vyhledává. A netýká se to jen bydlení, ale i komerčních prostor, např. v oblasti gastronomie už u nás najdeme řadu zajímavých podniků. Posouváme se od prostého návrhu ekologicky i ekonomicky šetrného interiéru k návrhům zohledňujícím také kvalitu našeho vlastního života. I my jsme součástí velkého zázraku jménem příroda a pokud se nám bude lépe žít, přinese to užitek nám všem.

Právě proto vnímám svoji současnou práci hlavně jako poslání a mým cílem je v každé domácnosti vytvořit jedinečnou atmosféru toho pravého domova, které říkáme hygge. Věděli jste, že je to dánské slovo a že Dánové podle výzkumů patří k nejšťastnějším lidem na světě?Je to právě proto, že žijí ve stylu hygge. Nacházejí kouzlo v každodenních maličkostech a přenášejí pak tu atmosféru do svých domovů. Já sama takto žiju. Dokonce jedna má klientka mi říká paní HYGGE. :-)

Každý z nás je jedinečný, takže i moji klienti jsou jedineční. Stejně tak i jejich domovy, které pomáhám vytvářet právě jim „na míru“. Při prvních setkáních vždy společně probereme, co se klientovi líbí. Ukáže mi třeba fotku vysněného interiéru a já už dokážu odhadnout, jaký styl budeme společně navrhovat. Napojím se na jeho osobnost, prostě se vzájemně sladíme. Potom si ujasníme, co už máme, např. které kusy nábytku můžeme použít i v novém interiéru, co bude potřeba restaurovat a co už třeba opravdu dosloužilo a je nutné to nahradit. Pak se ve své hlavě (mám dokonalou vizi) zamýšlím nad celým konceptem. Poté všechno představím klientovi v podobě mood boardu nebo ve 3D vizualizaci s výběrem konkrétních materiálů, nábytku, barevné palety…

Hlavním kritériem je, aby mé návrhy byly nejen funkční, ale především, aby bydlení v mnou navrženém prostoru, navozovalo pocity štěstí, pohody a útulnosti – aspekty, které naplňuje tento skandinávský styl. Když máme návrh hotový, z 90 % spolu se svým týmem zajištuji pro klienty realizaci na klíč. Nemusejí se tedy o nic starat.

A teď už se pojďme podívat na styl hygge trochu zblízka.

Hygge – proměňte svůj domov

Když se řekne hygge, možná si vybavíte svíčky a teplé deky. Správně. I to mohou být detaily, které zpříjemní atmosféru, ale ty samotné rozhodně nestačí. Tento styl představuje komplexní a promyšlený přístup k designu s ohledem na každého uživatele, tak aby výsledek vyvolával pocit spokojenosti a sounáležitosti. Bydlení, kde si užíváme jednoduché radosti života.

Čím stylu hygge dosáhnete

● Vsaďte na přírodní materiály – dřevo, bavlna, vlna a len jsou ideální. Použijte je na nábytek, podlahy a bytové textilie.

● Věnujte pozornost osvětlení – ostré stropní světlo nahraďte lampami, svíčkami či lucernami. Měkké, tlumené světlo navodí příjemnou atmosféru.

● Doplňte dekorace – deky, polštáře a koberce dodávají útulnost. Vyberte vše v tlumených barvách.

● Vsaďte na detail – přidejte doplňky, které vám dělají radost, fotografie vašich blízkých, suvenýry z cest nebo knihy, které máte rádi.

● Přidejte pokojovky – poslouží nejen k zútulnění, ale pomohou vám i zvlhčit nebo dokonce „filtrovat“ vzduch.

● Nezapomeňte na prostor pro relaxaci – vytvořte si svůj koutek, kde se můžete uvolnit a „dobít baterky“. Je jedno, jestli bude v obývacím pokoji, ložnici nebo na terase.

Tipy bytové designérky Lucie

Protože, jak řekl John Steinbeck, „Domov není místo, kam se chodí, ale pocit, který se nosí v sobě.“, přidávám na závěr ještě pár tipů pro posezení u krbu.

● Zapalte v krbu oheň a užijte si jeho praskání.

● Vezměte si knihu a uvelebte se v pohodlném křesle.

● Pozvěte rodinu a přátele na společný večírek.

● Pusťte si uklidňující hudbu.

● Uvařte si horký čaj nebo třeba svařák a zahřejte se zevnitř.

● Připravte si spolu s ostatními dobré jídlo.

Hygge u krbu je skvělý způsob, jak se zbavit stresu a relaxovat.

Věřím, že každý domov by měl být místem, kde se cítíme dobře. Styl Hygge je jednou z možností, jak toho dosáhnout.

Ráda i vám pomohu s výběrem nábytku, dekorací a doplňků a s vytvořením útulné atmosféry u vás doma.