Objevte s dětmi skrytá dobrodružství Pece pod Sněžkou

Připravili jsme pro vás perfektní letní dovolenou s dětmi v Krkonoších a protože v Peci pod Sněžkou jeden den na všechna dobrodružství nestačí, naleznete zde kompletní rozpis na 4 dny.

Dovolená je pro děti dobrodružná výprava plná fantazie, na které rády objevují nové věci a učí se jim. Navštivte s nimi Herní krajinu Pecka ve Velké Úpě a poznejte společně zvířecí obyvatele krkonošského lesa.

Dáváte přednost rodinným penzionům, starým chalupám, apartmánům s vlastní kuchyní, nebo moderním hotelům s animačními programi? Výběr záleží jen na vás. Všechny typy ubytování pro vás mají důležité vybavení, jako jsou dětské koutky, postýlky a židličky, přebalovací pulty nebo možnost ohřevu lahví pro snadnější péči o děti během dovolené.

Hory už na vás čekají, a tak všude narazíte na dětská hřiště a farmy se zvířáty. U lanovky Sněžka máte 30 % slevu s Kartou hosta, pokud se ubytujete v Peci pod Sněžkou nebo Velké Úpě. Karta hosta nabízí i další slevy na vstupné, restaurace a služby v celé Krajině pod Sněžkou. Nezapomeňte také navštívit Bobovou dráhu nebo Monkey park. Pro vaši pohodlnost využijte čtyřdenní Enjoy card, která kombinuje jízdenky na lanovky, autobusy či vstupenky na atrakce. Až budou hory vaší srdeční záležitostí, oceníte VýLetní sezonku pro neomezený pohyb po horách bez dalších doplatků. To vše naleznete u SkiResortu.

Tipy pro vaši dovolenou:

1. den:

Dovolenou si chcete užít hlavně v klidu. Vyrazte první den po příjezdu na krátkou procházku Okolo Pece, nadýchejte se čerstvého vzduchu a rozhlédněte po městě z okolních strání. Značená trasa vás vede v blízkosti centra obce a kdykoliv se můžete vrátit zpět jinou cestou. Na trasu doporučujeme nosítko, terén při výstupu nad bobovou dráhu není vhodný pro kočárky. Večer si zasloužíte odpočinek. Využijte hlídání dětí v Aparthotelu Svatý Vavřinec a navštivte wellness centrum Hotelu Pecr s ikonickým výhledem na Studniční horu.

2. den:

Co by to bylo za dovolenou na horách, kdybyste vynechali pořádný „celodeňák“. I cesta na dětské hřiště je sama o sobě zážitkem a my pro vás máme dvě zážitkové cesty k Herní krajině Pecka.

Z Pece pod Sněžkou dojdete do Velké Úpy k lanovce na Portášky vycházkovou trasou Krakonošova zpovědnice. Lanovkou nahoru to zvládnete hravě a až se vaše ratolesti vyřádí na největším dětském hřišti v okolí a vy pokocháte výhledy, sejdete přímo do Pece přes údolí Šramlu, v mapě je označené. Pozor, údolí Šramlu není vhodné pro kočárky, s nimi budete muset zvolit jinou cestu. Z Velké Úpy je to po „staré cestě“ do Pece pod Sněžkou krásná procházka, kterou vám zpestří herní prvky Krakonošovy zpovědnice. Z Pece potřebujete dojít k lanovce na Sněžku, kam vás doprovodí zážitková a naučná trasa Přímo k lanovce, tam si můžete i zasoutěžit. Lanovkou vyjedete na Růžohorky (mezistanice) a sejdete po asfaltové cestě k Herní krajině. Odtud už se dolů do Úpy na chalupu či do hotelu skoulíte snadno.

Navržené cesty můžete uzpůsobit místu, kde jste našli vaše vysněné ubytování. Jako výchozí bod bude fungovat Velká Úpa i Pec pod Sněžkou u obou variant cest.

3. den:

Třetí den hned z rána rozpohybujete děti v zábavních parcích. Ty větší se vyřádí v Monkey parku nebo na bobové dráze v Relaxparku. Pro menší děti je tu v Relaxparku Lemurie a pro vás skvělá výběrová káva v palačinkárně CrêPec. Báli jste se, že vynecháme výlet na Sněžku? Ne, jen si počkáme na ten nejlepší čas. Odpoledne budete mít lanovku bez front a hory skoro celé pro sebe. Užijte si je.

Když prší:

Že nejste z cukru? V pláštěnkách zvládnete v pohodě dojít po asfaltové cestě na Boudu pod Sněžkou cca za hodinu, tam vás čeká zasloužená odměna v podobě místní vyhlášené gastronomie. Po cestě uvidíte kromě ikonických panoramat Sněžky a Obřího dolu také ohradníky se zvířaty. Pokud však Krakonoš nadělí opravdu horské počasí a psa by ven nevyhnal, nezoufejte. V Hotelu Horizont můžete navštívit bazén nebo si zahrát ping pong. Indoor dětské herny a animační programy naleznete ve větších hotelech, a v Aparthotelu Svatý Vavřinec dokonce i hernu pro teenagery. Na místním bowlingu vám pro děti přidají na dráhy mantinely a když ani to nebude stačit, oprášíte si pravidla stolních her.

Který termín zvolit pro výlet do Krkonoš? Mimo letních prázdnin a ve všedních dnech budete mít hory téměř pro sebe. Výhody pocítíte i při placení. Pokud tuto možnost nemáte nebo oceníte společnost, doporučíme hned několik termínů, kdy budete mít návštěvu hor s kulturními zážitky.

22. 6. Krkonošský festival minipivovarů má i dětský koutek s programem

31. 8. Loučení s prázdninami - divadlo na Herní krajině, kde nebude chybět ani Krakonoš

7. 9. Krakonošův guláš

Přijeďte si projít Krkonoše a objevit v srdcích vašich dětí lásku k horám.