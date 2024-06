Vyrážíte na filmový festival do Varů? A chcete se v klidu vyspat?

Letošní Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech otevře své pomyslné dveře milovníkům filmů a nejen jim již po padesáté osmé. V západočeské metropoli tak nebude koncem června a začátkem letních prázdnin nouze o známé české celebrity, filmové projekce, mejdany a ostatní doprovodné akce vážící se k filmům a filmaření. Vary zase po roce ožijí a ukážou se ve své největší parádě. Pokud i vy patříte k milovníkům filmů, ale zase tak úplně nemusíte ten nablýskaný ruch všude kolem, máme pro vás skvělé řešení!

Čtyři kilometry od Karlových Varů se nachází nádherný hotel Hubertus zasazený do čisté a klidné přírody. Na festivalu jste odsud cobydup a zároveň se sem vracíte zpátky do klidu. Dobře se vyspíte, načerpáte nové síly a další den se můžete znovu vypravit do víru velkoměsta. Ale dokonale odpočatí a plni elánu. Tento jednoduchý princip už dávno mnozí festivaloví návštěvníci pochopili a rádi se sem v době největší slávy Varů vracejí. Stejně tak si to tu nemohou vynachválit například kadeřníci velkých hvězd, kteří se zde s oblibou každoročně ubytovávají.

Hotel Hubertus nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích i dvou apartmánech, přičemž celková kapacita hotelu čítá 48 lůžek. Všechny pokoje jsou krásně a nově zrekonstruované a jsou vybavené kvalitními a pohodlnými postelemi, samozřejmostí každého z nich je i vlastní koupelna. „Rodiny s dětmi u nás ocení nejen prostorné apartmány, ale také možnost zapůjčení dětských postýlek, koutek na hraní, vlastní dětské hřiště nebo menu přizpůsobené dětským chutím,“ říká majitelka hotelu Janna Lédlová. Ranní probuzení cvrlikáním ptáků nebo hučením řeky Ohře tu je prý zaručeno. A co slýcháváte po probuzení vy?

Samozřejmostí je pokrytí celého objektu signálem wifi a navíc můžete svého čtyřkolého miláčka bezplatně zaparkovat přímo u ubytovacího zařízení. Což je například oproti parkování ve Varech skutečně obrovská výhoda! Nejen, že zaparkovat v centru bez platné parkovací karty je takřka nemožné, ale nenašli byste tady ani místečko. Parkování zde dělá velké problémy místním, natož turistům a návštěvníkům města, festivalu. A pokud byste si chtěli přece jen parkování v centru dopřát, počítejte s nemalými výdaji. To už se vám mnohem více vyplatí vzít si z hotelu Hubertus taxík, kterým jste v centru za pár minut. Nemusíte řešit složité, ba nemožné parkování.

Součástí hotelu je i oblíbená restaurace, která je otevřena jak hotelovým hostům, tak široké veřejnosti. Jejich řízek přes celý talíř je vyhlášenou a vyhledávanou specialitou široko daleko. „Co si dáte k jídlu, můžete vybírat jak z našeho stálého jídelního lístku, tak z denního menu. Můžete si zde také vychutnat domácí limonádu nebo kávu s dezertem na naší zahrádce,“ láká Denisa Chalupová, vedoucí hotelu. Určitě stojí za zmínku i to, že po předchozí dohodě s radostí nachystají obědy a večeře i pro větší skupiny. V prostorách hotelu vám také mohou zajistit hostinu, narozeniny nebo firemní školení a teambuilding.

A pokud sem zavítáte z jiných, než festivalovo-filmových důvodů, užijete si tu zajisté i vy krásné dny. Hotel je skvělým strategickým místem pro podnikání dalších výletů do blízkého i širšího okolí. Jen namátkou můžeme zmínit některé oblíbené turistické cíle, jako je například zřícenina Andělská hora, Goethova vyhlídka, Šemnická skála (Olšova vrata), Svatošské skály, Hartenštejn, hrad Loket, Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem, rozhledna Krásno, dřevěný most přes řeku Ohři, Bečov nad Teplou, klášter Teplá, Boží Dar se svým rašeliništěm a Ježíškovou cestou, Lázně Kynžvart, Cheb, Františkovy Lázně, přírodní rezervace SOOS, skanzen Doubrava, cínový důl Rolava, Vlčí jámy, Perninský viadukt, naučná stezka Kladská, zaniklá obec Skoky s poutním kostelem Navštívení Panny Marie, Mariánské Lázně, Jáchymov a mnoho dalších zajímavých míst.